Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Prefeito Augusto Casto autoriza pacote de obras de mais de R$ 88 milhõe

O projeto de modernização é executado em parceria com Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Prefeito Augusto Casto autoriza pacote de obras de mais de R$ 88 milhõe
Foto: Divulgação
Eleições 2026

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), assinou autorizações para a publicação de editais de licitações de obras públicas, no valor de R$ 46,7 milhões, e de Chamamento Público de empresas de engenharia para a elaboração de projetos e a construção da Vila do Servidor. Também foi assinado a Mensagem e o Anteprojeto de Lei de Inovação que vai à Câmara Municipal de Vereadores.

O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Gestão e Inovação, na manhã desta quinta-feira, dia 30, e integrou a programação comemorativa dos 116 anos do município em 28 de julho, contando com a participação de mais de uma centena de servidores públicos municipais, secretários e vereadores.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na abertura da solenidade, acompanhado do reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Alessandro Fernandes Santana, e do professor Gustavo Joaquim Lisboa, coordenador da equipe do SEI BA na Universidade, o prefeito assinou o documento que autoriza a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI BA) no serviço público municipal que passará a ser digitalizado.

O projeto de modernização é executado em parceria com Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), que investe R$ 250 mil, e a UESC, para eliminação de papel no serviço público com a redução de custos administrativos e da burocracia. “Os processos serão muito mais ágeis e o controle social mais efetivo, uma verdadeira transformação digital da Prefeitura de Itabuna”, afirmou o reitor.

“Itabuna é o município sul baiano que registra o mais acentuado crescimento com obras estruturantes e muitos investimentos, o que e visível para todos nós. Mas há ações que não podem ser visualizadas e isto acontece agora com a implantação do SEI BA. É modernização, celeridade e transparência para todos os setores da Administração Municipal, inclusive com o controle remoto”, acrescentou.

Imagem ilustrativa da imagem Prefeito Augusto Casto autoriza pacote de obras de mais de R$ 88 milhõe
Foto: Divulgação

Para o prefeito Augusto Castro, efetivamente Itabuna tem registrado avanços na gestão pública nos últimos 5, 7 anos, tendo lançado na quarta-feira passada, dia 29, um pacote de R$ 41 milhões na ampliação, reforma e modernização de 25 escolas da Rede Municipal de Ensino, incluindo a Escola Municipal Raimundo Jerônimo Machado, no Nova Itabuna. Além disso, saiu o Aviso de Licitação para a reconstrução da Escola Municipal Flávio Simões, no Califórnia, em parceria com o Governo do Estado.

O prefeito Augusto Castro lembrou ainda que na cerimônia de comemoração dos 20 anos do Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI) anunciou a construção de uma nova sede. “O município não tem dinheiro. Por isso, na manhã de todos os dias me sento com os secretários para fazer conta. Temos o custeio e os investimentos e durante todo o nosso período pagamos em dia os salários’, declarou.

“Temos duas estruturas que custam caro: o custo do Hospital de Base saiu de R$ 6 milhões para R$ 10 milhões e é ‘portas abertas’. A outra, a EMASA que não tem com fazer grandes investimentos. Fizemos um grande carnaval e o Ita Pedro. Tudo parceria com os governos estadual e federal. Além disso, conseguimos destravar o precatório que vai jogar na economia dos professores que atuaram na rede pública municipal, entre 1998 e 2006, cerca de R$ 40 milhões, valorizando quem está na ponta”, frisou.

Leia Também:

COMBATE À MISOGINIA

Em Salvador, Janja faz alerta sobre ódio disseminado por red pills
Em Salvador, Janja faz alerta sobre ódio disseminado por red pills imagem

PROCURA CONTINUA

Flávio segue sem vice após PP barrar chapa com senadora
Flávio segue sem vice após PP barrar chapa com senadora imagem

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições discute convenção do PT, plano de ACM Neto e mulheres na política
A TARDE Eleições discute convenção do PT, plano de ACM Neto e mulheres na política imagem

PACOTE

A Prefeitura vai publicar Aviso de Concorrência para investir R$ 26,7 milhões na implantação do eixo viário da Avenida Sudoeste, ligando o final de linha do Bairro São Caetano à rodovia BR-101 Sul, nas proximidades de uma pedreira. Pelo projeto, haverá mais uma transformação urbana integrado com a construção da pista com cerca de 4,5 km de extensão e cerca de 12 metros de largura, com redes de drenagens, pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), ciclovias, acessibilidade e um moderno de paisagismo.

Também será publicado Aviso para a retomada das obras do Estádio Fernando Gomes Oliveira, o” Itabunão”, já tendo sido assegurados recursos no valor de R$ 11.845.057,30 para a sua conclusão. Por conta de mudanças na Lei de Licitações, o projeto teve que ser reformulado de acordo com o secretário de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, que está bastante otimista. “É intensa a luta para a entrega deste equipamento, vamos licitar e esperar que a empresa tenha capacidade técnica e financeira”, disse.

Imagem ilustrativa da imagem Prefeito Augusto Casto autoriza pacote de obras de mais de R$ 88 milhõe
Foto: Divulgação

No evento, foi assinada autorização para a reforma e ampliação do Centro Administrativo Firmino Alves, no São Caetano, visando sua adequação às necessidades da máquina pública atualmente dispersa, com um investimento calculado em R$ 8.173.536,36. “Com isso, queremos centralizar os serviços públicos num moderno espaço. Essa obras pretendemos começar logo, até para diminuir custos com pagamento de aluguéis”, justificou Augusto Castro.

Quanto à Vila do Servidor, o prefeito Augusto Castro disse que o projeto prevê a construção de unidades habitacionais com até 300 apartamentos em um terreno de mais de 13 mil metros quadrados, entre o Lar Fabiano de Cristo e o Campo do Futebol Amador no Sarinha Alcântara, que será cedido pela Prefeitura. A Caixa Econômica Federal já aprovou o processo de incorporação pela empresa que vencerá a licitação após a publicação da licitação.

“Será incorporação com o empreendimento entregue, com prazos e procedimentos de execução de obra física e estrutural. É inovação de Itabuna destinada aos servidores que não têm casa própria. Não será mero conjunto habitacional, mas haverá toda uma infraestrutura urbana, com estacionamento, áreas de convivência, parques, etc. A área deve ser acrescida com o canal do Gogó da Ema urbanizado. O investimento do projeto está garantido aos servidores que poderão financiar suas unidades habitacionais”, finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

habitação para servidores inovação itabuna licitações obras públicas transformação digital

Relacionadas

Mais lidas