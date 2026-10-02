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Governo da Bahia abre concurso com 50 vagas e salário de R$ 10,8 mil

Inscrições serão abertas em 16 de outubro

Victoria Isabel
Por
A taxa de inscrição é de R$ 220
A taxa de inscrição é de R$ 220 - Foto: Reprodução | Freepik

O Governo da Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 2, um concurso público com 50 vagas para o cargo de Especialista em Política e Gestão Governamental.

As inscrições serão abertas em 16 de outubro e poderão ser feitas até 11 de novembro, pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 220.

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Do total de oportunidades, 33 são para ampla concorrência, 15 para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência.

Para participar, é necessário ter diploma de curso superior reconhecido e registrado pelo Ministério da Educação (MEC).

Etapas do concurso

O processo seletivo terá três etapas:

  • Prova objetiva: eliminatória e classificatória;
  • Prova discursiva: eliminatória e classificatória;
  • Prova de títulos: classificatória.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 10 de janeiro de 2027, conforme o edital.

Salário

A remuneração inicial para o cargo será de R$ 10.860,62. O valor é composto por:

  • Vencimento básico: R$ 3.182,06;
  • Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão (GCG): R$ 7.678,56.

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Entre as atribuições do cargo estão atividades de planejamento e gestão governamental, com foco no aprimoramento institucional da Administração Pública Estadual.

Os profissionais também poderão atuar no gerenciamento e assessoramento governamental em atividades de maior complexidade, responsabilidade e autonomia, além da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

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Tags

concurso público Governo da Bahia

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