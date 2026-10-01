Concurso de prefeitura lança mais de 17 mil vagas em educação

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A prefeitura de Aparecida de Goiânia lançou na quarta-feira, 30, o edital de um concurso público com 17.736 mil vagas em educação. Do total de vagas, 2.956 vagas são para provimento e 14.780 oportunidades em cadastro de reserva.

O concurso contempla quatro áreas da Educação:

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Professor de área;

Professor pedagogo;

Auxiliar administrativo;

Agente educativo.

Como se inscrever?

A inscrição deve ser feita exclusivamente no site, entre os dias 09 de novembro e 09 de dezembro de 2026. O valor da inscrição é de R$ 130 para os cargos com nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico e R$ 150 para as funções que exigem Ensino Superior.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 31 de janeiro de 2027 e a divulgação do resultado final do concurso está prevista para 30 de junho de 2027.

O local e horário de realização das provas objetiva e de redação serão divulgados no dia 26 de janeiro de 2027.

O processo seletivo terá prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos gerais e específicos, e prova de títulos de caráter classificatório considerando formação acadêmica e experiência profissional.

Dependendo da função, poderão ser aplicadas etapas complementares, como avaliação prática ou análise documental. A pontuação final é a soma das notas das etapas, com critérios de desempate previstos no edital.