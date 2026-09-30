Concursos da PM e de Bombeiros oferecem até R$ 12 mil em 1,8 mil vagas

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O Governo de Pernambuco lançou dois editais para concursos públicos para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Ao todo, são ofertadas 1.890 vagas, sendo 1.320 para a PMPE e 570 para o CBMPE.

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O salário inicial oferecidos nos concursos varia entre R$ 5.617,92 e R$ 12.937,33, a depender do cargo e da vaga escolhida.

Veja a distribuição de vagas

PMPE -1.320 vagas

1.250 para soldado

70 para oficial

CBMPE - 570 vagas

510 para soldado

60 para oficial

Concurso PMPE

Para soldado, o edital exige ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, CNH, no mínimo, categoria B, além de altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

O salário inicial para soldado é de R$ 5.617,92. Para os cargos de 2º Tenente, o valor chega a R$ 12.937,33.

A prova objetiva da PMPE está prevista para 21 de fevereiro de 2027. O concurso ainda contará com redação, exames médicos, exame de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e Curso de Formação Profissional.

Concurso CBMPE

Para soldado, é exigido ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos, CNH categoria B e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

Para oficial, é necessário possuir curso superior em qualquer área, além dos demais requisitos previstos no edital.

A remuneração inicial do soldado será de R$ 5.617,92, enquanto o 2º Tenente do Corpo de Bombeiros terá soldo de R$ 12.937,33.

Entre as atribuições do soldado estão atividades de salvamento aquático, terrestre e em altura, combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, proteção e defesa civil e vistorias técnicas.

A prova objetiva do CBMPE está prevista para 28 de fevereiro de 2027.

O concurso terá ainda redação, exames médicos, exame de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e Curso de Formação Profissional.

Como se inscrever

As inscrições serão realizadas de 5 de outubro a 5 de novembro, no site do Instituto AOCP. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de fevereiro de 2027, respectivamente.

As provas serão realizadas nos municípios do Recife, Arcoverde, Caruaru e Petrolina. Os editais também preveem reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%), conforme a distribuição e os critérios específicos de cada cargo.