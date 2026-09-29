Concurso PMBA ganha novos prazos para edital e provas; confira

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O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Antônio Carlos Magalhães, anunciou na segunda-feira, 28, uma nova previsão para abertura do novo concurso Polícia Militar da Bahia (PMBA) e para a aplicação das provas.

A remuneração inicial para os cargos oferecidos podem chegar a aproximadamente R$ 5,3 mil.



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O edital deve ser publicado ainda este ano, afinal, o processo seletivo já está em andamento com a contratação da banca organizadora. Entretanto, as provas só deverão ser aplicadas no início de 2027.

"O concurso (prova) é que talvez não consigamos fazer este ano, vamos fazer no início do ano que vem. Mas o edital sai este ano sim. O processo já está em andamento de contratação da empresa que vai fazer o concurso e logo, logo vai ser anunciado o edital”, disse ele em entrevista ao programa "Alô Juca", da rádio Piatã FM

Andamento já iniciado

A contratação da banca organizadora é etapa fundamental para abertura do concurso. Após a escolha da instituição, será dado o início da elaboração do edital, assim como a abertura das inscrições e demais prazos e detalhes do certame.

Somente depois da definição da banca e da conclusão dos ajustes será possível confirmar o cronograma, com datas de inscrição, provas e demais etapas do concurso.

Em previsão anterior, passada no início de setembro, o comandante-geral havia informado que o edital do concurso para Polícia Militar da Bahia seria publicado no final de novembro.

Concurso PM BA: o que já se sabe?

Em julho, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, autorizou a abertura de um novo concurso PM BA com 2.700 vagas, distribuídas da seguinte forma:

2.500 vagas para soldados; e

200 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO).

Os candidatos deverão ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

Os aprovados ingressam na corporação com remuneração inicial de, aproximadamente, R$ 5,3 mil, conforme a estrutura remuneratória vigente da Polícia Militar da Bahia.

Resumo concurso PM BA