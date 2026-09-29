Assembleia Legislativa lança três editais com 135 vagas imediatas

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O concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) lançou três editais do novo concurso público com 135 vagas efetivas para diversos cargos para nível médio e superior.

Do total, são 17 oportunidades de nível médio e 118 de nível superior. As oportunidades têm ganhos que podem chegar a R$ 3,6 mil, acrescidos de gratificações.

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Confira a distribuição das vagas

Nível superior — 118 vagas

Assessoramento Legislativo

procurador: 5 vagas;

consultor: 6 vagas;

assessor técnico: 11 vagas; e

técnico legislativo: 33 vagas.

Analista Legislativo

Auditoria: 1 vaga;

Programação: 1 vaga;

Medicina: 6 vagas;

Engenharia: 1 vaga;

Contabilidade: 1 vaga;

Biblioteconomia: 3 vagas;

Análise de Sistemas: 1 vaga;

Administração: 2 vagas;

Documentação de Plenário: 1 vaga;

Revisão de Plenário: 1 vaga;

Redação de Plenário: 1 vaga; e

Assistência Legislativa: 44 vagas.

Nível Médio - 17

auxiliar técnico legislativo – Assistência de Plenário: 1 vaga;

auxiliar técnico legislativo – Atendimento da Central Telefônica: 1 vaga;

auxiliar técnico legislativo – Manutenção do Patrimônio: 1 vaga; e

auxiliar técnico legislativo – Assistência Administrativa: 14 vagas.

Para candidatos de nível médio, o processo terá apenas prova objetiva, os demais cargos de nível superior passarão por prova objetiva e avaliação de títulos. Para procurador, haverá ainda uma prova discursiva.

Os editais estabelecem ainda requisitos gerais para a posse, como idade mínima de 18 anos, regularidade eleitoral e, quando aplicável, militar, além da escolaridade exigida para cada carreira.

Para os cargos de nível superior, também poderá ser necessário registro no respectivo conselho profissional.

Salários

Para os cargos de nível médio, o valor é de R$ 2.295,22, acrescido de gratificações. Já os cargos de nível superior contam com vencimento básico de R$ 3.697,73, também acrescido de gratificações.

Os valores totais das remunerações podem ser superiores, justamente em razão das gratificações previstas para as carreiras.

Como se inscrever

As inscrições do concurso Alepa serão abertas na próxima quinta-feira, 1º de outubro, pelo site da Fundação Cetap, banca organizadora do certame. Os interessados poderão se candidatar até o dia 4 de novembro.

As taxas de inscrições variam de acordo com os cargos:

Para nível médio - R$ 98,

Para nível superior - R$ 118.

O pagamento deverá ser realizado por meio de boleto bancário gerado no sistema da organizadora.

O edital também prevê isenção da taxa para pessoas com deficiência e candidatos hipossuficientes. A regra contempla ainda mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que comprovem situação de vulnerabilidade econômica ou insuficiência de recursos.

Os pedidos de isenção deverão ser feitos nos dias 1º e 2 de outubro. Já a documentação comprobatória poderá ser enviada entre 1º e 5 de outubro.

Provas

As provas do concurso Alepa serão aplicadas no dia 13 de dezembro. Os locais e horários de aplicação serão divulgados em 25 de novembro, junto à homologação das inscrições.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas de múltipla escolha. A avaliação terá 50 questões, distribuídas da seguinte maneira: