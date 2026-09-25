CONCURSOS
Receita, BC e Câmara preparam 466 vagas com ganhos de até R$ 30 mil
Os certames foram anunciados neste ano, e prevê vagas para nível médio e superior
O Banco Central, a Receita Federal e a Câmara de Deputados estão preparando concursos públicos que oferecem ao menos 466 vagas com salários de até R$ 30 mil.
As vagas serão distribuídas da seguinte forma:
Receita Federal
Serão 146 vagas para profissionais com nível superior completo voltado aos seguintes cargos:
- Analista Tributário: 116 vagas;
- Auditor Fiscal: 30 vagas;
Banco Central
São 170 vagas, sendo:
- Auditor (nível superior): 100 vagas;
- Procurador (nível superior): 20 vagas;
- Técnico (nível médio): 50 vagas;
Câmara dos Deputados
Mais de 150 vagas de nível superior nas seguintes áreas:
- Comunicação social - divulgação institucional; jornalismo; relações públicas;
- Documentação e informação legislativa - arquivista; bibliotecário;
- Engenharias - civil; elétrica; eletrônica; telecomunicações; mecânica;
- Museologia - museólogo;
- Registro e redação - analistas e técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos.
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Definição das bancas dos certames
Receita Federal
De acordo com informações da Folha de São Paulo, a Receita Federal prorrogou para esta sexta-feira, 25, o prazo para as instituições apresentarem propostas para a organização do concurso público.
Banco Central
Na mesma data, o Ministério da Gestão e Inovação também anunciou concurso do Banco Central com 170 vagas previstas. A definição da banca está prevista para outubro.
Segundo as portarias, os órgãos responsáveis pelos processos seletivos têm seis meses para publicar os editais de abertura. Caso não o façam, a autorização dos concursos perderá validade, e a verba disponível para as contratações será cancelada. O prazo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da prova é de dois meses.
Câmara de Deputados
Para o concurso da Câmara dos Deputados, anunciado em 9 de setembro, o edital oficial deve sair até o fim deste mês. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi a banca escolhida para organizar a prova.
Os salários podem chegar a R$ 30, 8 mil
Conteúdos, datas de prova e prazos de inscrição ainda não foram divulgados. Serão contratados profissionais de comunicação social, documentação e informação legislativa, engenharias, museologia e registro e redação.