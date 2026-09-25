Receita, BC e Câmara preparam 466 vagas com ganhos de até R$ 30 mil

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O Banco Central, a Receita Federal e a Câmara de Deputados estão preparando concursos públicos que oferecem ao menos 466 vagas com salários de até R$ 30 mil.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Receita Federal

Serão 146 vagas para profissionais com nível superior completo voltado aos seguintes cargos:

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Analista Tributário: 116 vagas;

Auditor Fiscal: 30 vagas;

Banco Central

São 170 vagas, sendo:

Auditor (nível superior): 100 vagas;

Procurador (nível superior): 20 vagas;

Técnico (nível médio): 50 vagas;

Câmara dos Deputados

Mais de 150 vagas de nível superior nas seguintes áreas:

Comunicação social - divulgação institucional; jornalismo; relações públicas;

Documentação e informação legislativa - arquivista; bibliotecário;

Engenharias - civil; elétrica; eletrônica; telecomunicações; mecânica;

Museologia - museólogo;

Registro e redação - analistas e técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos.

Definição das bancas dos certames

Receita Federal

De acordo com informações da Folha de São Paulo, a Receita Federal prorrogou para esta sexta-feira, 25, o prazo para as instituições apresentarem propostas para a organização do concurso público.

Banco Central

Na mesma data, o Ministério da Gestão e Inovação também anunciou concurso do Banco Central com 170 vagas previstas. A definição da banca está prevista para outubro.

Segundo as portarias, os órgãos responsáveis pelos processos seletivos têm seis meses para publicar os editais de abertura. Caso não o façam, a autorização dos concursos perderá validade, e a verba disponível para as contratações será cancelada. O prazo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da prova é de dois meses.

Câmara de Deputados

Para o concurso da Câmara dos Deputados, anunciado em 9 de setembro, o edital oficial deve sair até o fim deste mês. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi a banca escolhida para organizar a prova.

Os salários podem chegar a R$ 30, 8 mil

Conteúdos, datas de prova e prazos de inscrição ainda não foram divulgados. Serão contratados profissionais de comunicação social, documentação e informação legislativa, engenharias, museologia e registro e redação.