Senar Bahia abre oportunidade com ganhos de quase R$ 7 mil

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O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia (SENAR AR/BA) está com processo seletivo com vagas imediatas e para formação de cadastro reserva, voltadas aos níveis técnico e superior.

Oportunidades oferecidas

Vaga imediata:

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Técnico em Química

Nível técnico na área

Registro no CRQ

Salário mensal: R$ 3.809,00.

Cadastro Reserva

Analista de RH

Pedagogo

Nível superior

Salário mensal: R$ 6.948,00

Todos os contratados farão jus a cargas horárias de 40 horas de trabalho semanal. As lotações são nos municípios de Feira de Santana, Salvador, Inhambupe e Itamaraju.

Como se inscrever

As inscrições no processo seletivo SENAR AR/BA ficarão abertas entre os dias 23 de setembro e 18 de outubro de 2026.

A solicitação para participar do certame é totalmente gratuita e deverá ser realizada pelo site da banca organizadora, consistindo no preenchimento de ficha eletrônica.

Etapas do concurso

Avaliação curricular

De acordo com o edital, a classificação será realizada em três etapas, sendo a primeira de avaliação curricular e documental, valendo 10 pontos. Nessa fase, a nota será dada seguindo os critérios abaixo:

Diploma de graduação na área concorrida = 3 pontos para Técnico em Química;

Diploma de pós-graduação na área concorrida = 3 pontos para Analista de RH e Pedagogo;

Exercício da atividade profissional na área de atuação do cargo pleiteado = 0,5 ponto por semestre completo, somando até 6 pontos;

Exercício de atividade profissional atuando no Sistema S = 0,5 ponto por semestre completo, somando até 1 ponto.

Prova objetiva

A segunda etapa do processo seletivo SENAR-AR/BA consistirá numa avaliação de conhecimentos, no formato de prova objetiva e prova técnica situacional, prevista para ser aplicada de maneira online no dia 08 de novembro de 2026.

Os candidatos responderão a 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Informática, Setor Agropecuário Brasileiro e Conhecimentos Específicos, além de um item discursivo sobre a área de atuação.

Avaliação de perfil

A última fase de classificação será no formato de entrevista individual por competência e conhecimentos técnicos. Serão avaliados critérios de autodesenvolvimento, planejamento e organização, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva e disciplina de processo.