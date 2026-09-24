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CONCURSOS

Senar Bahia abre oportunidade com ganhos de quase R$ 7 mil

As vagas são para nível técnico e superior

Carla Melo
Por
Sede do Senar no Oeste baiano
Sede do Senar no Oeste baiano - Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia (SENAR AR/BA) está com processo seletivo com vagas imediatas e para formação de cadastro reserva, voltadas aos níveis técnico e superior.

Oportunidades oferecidas

Vaga imediata:

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  • Técnico em Química
  • Nível técnico na área
  • Registro no CRQ
  • Salário mensal: R$ 3.809,00.

Cadastro Reserva

  • Analista de RH
  • Pedagogo
  • Nível superior
  • Salário mensal: R$ 6.948,00

Todos os contratados farão jus a cargas horárias de 40 horas de trabalho semanal. As lotações são nos municípios de Feira de Santana, Salvador, Inhambupe e Itamaraju.

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Como se inscrever

As inscrições no processo seletivo SENAR AR/BA ficarão abertas entre os dias 23 de setembro e 18 de outubro de 2026.

A solicitação para participar do certame é totalmente gratuita e deverá ser realizada pelo site da banca organizadora, consistindo no preenchimento de ficha eletrônica.

Etapas do concurso

Avaliação curricular

De acordo com o edital, a classificação será realizada em três etapas, sendo a primeira de avaliação curricular e documental, valendo 10 pontos. Nessa fase, a nota será dada seguindo os critérios abaixo:

  • Diploma de graduação na área concorrida = 3 pontos para Técnico em Química;
  • Diploma de pós-graduação na área concorrida = 3 pontos para Analista de RH e Pedagogo;
  • Exercício da atividade profissional na área de atuação do cargo pleiteado = 0,5 ponto por semestre completo, somando até 6 pontos;
  • Exercício de atividade profissional atuando no Sistema S = 0,5 ponto por semestre completo, somando até 1 ponto.

Prova objetiva

A segunda etapa do processo seletivo SENAR-AR/BA consistirá numa avaliação de conhecimentos, no formato de prova objetiva e prova técnica situacional, prevista para ser aplicada de maneira online no dia 08 de novembro de 2026.

Os candidatos responderão a 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Informática, Setor Agropecuário Brasileiro e Conhecimentos Específicos, além de um item discursivo sobre a área de atuação.

Avaliação de perfil

A última fase de classificação será no formato de entrevista individual por competência e conhecimentos técnicos. Serão avaliados critérios de autodesenvolvimento, planejamento e organização, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva e disciplina de processo.

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Tags

concurso oportunidade processo seletivo

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