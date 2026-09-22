OPORTUNIDADE
Prefeitura da Bahia lança concurso com 190 vagas; saiba detalhes
Inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet
A Prefeitura de Catu, no interior da Bahia, abriu um concurso público com vagas para cargos de nível médio e superior. No total, são 148 vagas imediatas e outras 42 para cadastro de reserva, segundo o edital publicado nesta segunda-feira, 21.
As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet a partir de terça-feira, 22, até 30 de outubro. Os interessados devem acessar a área destinada ao concurso da Prefeitura de Catu.
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Taxas de inscrição e isenção
Para o nível médio, a taxa de inscrição é R$ 65, para nível superior é R$ 100. O pagamento deve ser feito até 3 de novembro, de acordo com a data de vencimento indicada no boleto.
O pedido de isenção poderá ser feito nesta terça e quarta-feira, 23, também pela internet. O candidato deverá apresentar a documentação exigida, incluindo declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e comprovante do NIS em nome do candidato, com inscrição no CadÚnico, além de documentos relacionados à Carteira de Trabalho, conforme o caso.
Importante destacar que durante o preenchimento da ficha, é necessário informar corretamente os dados pessoais, escolher o cargo e conferir as informações antes de finalizar a inscrição.
A partir de 9 de novembro, os candidatos deverão consultar o site da organizadora para verificar se a inscrição e o pagamento foram registrados corretamente.
Provas
A prova objetiva vai acontecer no dia 22 de novembro, nos turnos matutino e vespertino, conforme o cargo. O local de realização será divulgado a partir de 16 de novembro no site da banca organizadora.
Para os cargos de nível superior, a primeira etapa terá prova objetiva com 25 questões e uma questão discursiva, com duração total de quatro horas.
Confira os cargos:
- Agente de Trânsito;
- Assistente Administrativo;
- Assistente Social;
- Biomédico;
- Coordenador Pedagógico;
- Enfermeiro;
- Fiscal de Meio Ambiente;
- Fisioterapeuta;
- Fonoaudiólogo;
- Psicólogo Educacional;
- Terapeuta Ocupacional;
- Professor de Educação Infantil;
- Professor Séries Iniciais;
- Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
- Professor Especialista em Arte;
- Professor Especialista em Educação Física;
- Professor Especialista em Língua Inglesa;
- Professor Especialista em Língua Portuguesa;
- Professor Especialista em Matemática;
- Professor Especialista em Geografia;
- Professor Especialista em História;
- Professor Especialista em Ciências;
- Professor Cultura Digital;
- entre outros previstos no edital.
O concurso prevê prova prática ou Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de agente de trânsito e prova de títulos para os cargos de nível superior.
De acordo com o edital, o aproveitamento mínimo é de 60% em cada etapa, sem possibilidade de compensação entre as provas.