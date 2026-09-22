Prefeitura da Bahia lança concurso com 190 vagas; saiba detalhes

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A Prefeitura de Catu, no interior da Bahia, abriu um concurso público com vagas para cargos de nível médio e superior. No total, são 148 vagas imediatas e outras 42 para cadastro de reserva, segundo o edital publicado nesta segunda-feira, 21.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet a partir de terça-feira, 22, até 30 de outubro. Os interessados devem acessar a área destinada ao concurso da Prefeitura de Catu.

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Taxas de inscrição e isenção

Para o nível médio, a taxa de inscrição é R$ 65, para nível superior é R$ 100. O pagamento deve ser feito até 3 de novembro, de acordo com a data de vencimento indicada no boleto.

O pedido de isenção poderá ser feito nesta terça e quarta-feira, 23, também pela internet. O candidato deverá apresentar a documentação exigida, incluindo declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e comprovante do NIS em nome do candidato, com inscrição no CadÚnico, além de documentos relacionados à Carteira de Trabalho, conforme o caso.

Importante destacar que durante o preenchimento da ficha, é necessário informar corretamente os dados pessoais, escolher o cargo e conferir as informações antes de finalizar a inscrição.

A partir de 9 de novembro, os candidatos deverão consultar o site da organizadora para verificar se a inscrição e o pagamento foram registrados corretamente.

Provas

A prova objetiva vai acontecer no dia 22 de novembro, nos turnos matutino e vespertino, conforme o cargo. O local de realização será divulgado a partir de 16 de novembro no site da banca organizadora.

Para os cargos de nível superior, a primeira etapa terá prova objetiva com 25 questões e uma questão discursiva, com duração total de quatro horas.

Confira os cargos:

Agente de Trânsito;

Assistente Administrativo;

Assistente Social;

Biomédico;

Coordenador Pedagógico;

Enfermeiro;

Fiscal de Meio Ambiente;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Psicólogo Educacional;

Terapeuta Ocupacional;

Professor de Educação Infantil;

Professor Séries Iniciais;

Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE);

Professor Especialista em Arte;

Professor Especialista em Educação Física;

Professor Especialista em Língua Inglesa;

Professor Especialista em Língua Portuguesa;

Professor Especialista em Matemática;

Professor Especialista em Geografia;

Professor Especialista em História;

Professor Especialista em Ciências;

Professor Cultura Digital;

entre outros previstos no edital.

O concurso prevê prova prática ou Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de agente de trânsito e prova de títulos para os cargos de nível superior.

De acordo com o edital, o aproveitamento mínimo é de 60% em cada etapa, sem possibilidade de compensação entre as provas.