Transpetro encerra inscrições de concurso com ganhos de até R$ 15 mil

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A Transpetro, maior subsidiária da Petrobras e a empresa responsável pelo transporte e armazenamento de petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil, encerra nesta segunda-feira, 21, as inscrições para o concurso público com 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva.

O certame oferece salários iniciais que variam de R$ 5.464 a R$ 15.034,81. Além da remuneração, há também a oferta de benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

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São oferecidas oportunidades para níveis médio, técnico e superior. As vagas estão distribuídas em quatro editais, são eles:

Quadro de mar para oficiais; (edital aqui)

Quadro de mar para suboficiais e guarnição; (edital aqui)

Quadro de terra de nível médio; (edital aqui)

Quadro de terra de nível superior. (edital aqui)

As vagas abrangem áreas como:

Administração;

Contabilidade

Manutenção

Enfermagem

Engenharia

Tecnologia

Advocacia

Auxiliar de saúde

Cozinheiro

Eletricista

Moço de convés

Moço de máquinas

Taifeiro

Oficiais de máquinas e de náutica.

Como se inscrever

As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira, 21, pelo site da Cesgranrio, banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível escolhido pelo candidato:

Nível técnico e suboficiais - R$ 81,50

Nível superior e oficiais - R$ 117

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde puderam solicitar a isenção da taxa, conforme os prazos estabelecidos nos editais.

Distribuição das vagas

No quadro de terra, as oportunidades serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Para o quadro de mar, as vagas terão abrangência nacional.

A distribuição das 281 oportunidades por cargo e polo, assim como os requisitos, etapas de seleção, conteúdo das provas e cronograma, estão detalhados nos editais

Etapas do concurso

As etapas de seleção variam de acordo com o quadro — Mar ou Terra — e o nível de escolaridade dos cargos.

Os candidatos às oportunidades do quadro de mar passarão por provas objetivas, exame de aptidão física e, quando aplicável, procedimentos de confirmação das condições declaradas para concorrer às vagas reservadas.

Para os cargos do quadro de terra, não haverá exame de aptidão física. A seleção será feita por meio de provas objetivas e, para os candidatos que concorrerem às vagas reservadas, por uma etapa de confirmação das condições declaradas.