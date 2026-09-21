Inscrições para concurso da PM com salários de R$ 9 mil encerram nesta segunda

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Encerram nesta segunda-feira, 21, as inscrições do concurso para os quadros de oficiais de saúde da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) da Bahia.

No total, são ofertadas 40 vagas imediatas, com remuneração que pode chegar a R$ 9.973,34. A taxa de inscrição custa R$ 190. O pagamento da taxa poderá ser feito até 22 de setembro.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As vagas são para os cargos de médicos e dentistas, distribuídas entre diferentes especialidades.

Para participar, é necessário ter formação superior na área correspondente ao cargo e registro no respectivo conselho profissional.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 17 de janeiro de 2027.

Vagas

Para a Polícia Militar, são 12 vagas para médicos distribuídas entre as especialidades de clínico geral, urologia, ginecologia, gastroenterologia, dermatologia, psiquiatria, endocrinologia e oftalmologia. Também há quatro oportunidades para cirurgião-dentista.

Já para o Corpo de Bombeiros, são 16 vagas para médicos de emergência. Na área de odontologia, há oportunidades para odontopediatra, endodontista e cirurgião-dentista.

Remuneração

O salário inicial para os cargos de oficial médico e oficial odontólogo é de R$ 7.710,46. O valor é formado por um soldo de R$ 1.810,30 e pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP III), de R$ 5.900,16.

A remuneração pode chegar a R$ 9.973,34. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Importante destacar que, para as vagas de médico, é exigido diploma de bacharel em Medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no conselho profissional, conforme a especialidade escolhida.

Para os cargos de odontólogo, é necessário ter formação em Odontologia e registro profissional.