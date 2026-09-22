Novo concurso de Instituto Federal oferece vagas de até R$ 6,4 mil

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O Instituto Federal do Pará (IFPA) lançou um concurso público com 65 vagas para cargos efetivos de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As oportunidades contemplam cargos de níveis médio/técnico e superior, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As vagas serão distribuídas entre os seguintes cargos:

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Assistente de Aluno: 3 vagas.

Assistente em Administração: 20 vagas.

Técnico de Laboratório – Área: Ciências: 1 vaga.

Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas.

Técnico em Agropecuária: 1 vaga.

Técnico em Contabilidade: 1 vaga.

Técnico em Enfermagem: 4 vagas.

Administrador: 2 vagas.

Analista de Tecnologia da Informação: 2 vagas.

Arquiteto e Urbanista: 1 vaga.

Assistente Social: 1 vaga.

Auditor: 5 vagas.

Bibliotecário-Documentalista: 2 vagas.

Contador: 2 vagas.

Engenheiro Civil: 1 vaga.

Engenheiro Eletricista: 1 vaga.

Nutricionista: 2 vagas.

Psicólogo: 1 vaga.

Técnico em Assuntos Educacionais: 10 vagas.

Tecnólogo – Área: Gestão Pública: 1 vaga.

A distribuição das oportunidades prevê 42 vagas de ampla concorrência, quatro para pessoas com deficiência, 16 para pessoas pretas e pardas, duas para pessoas indígenas e uma para pessoas quilombolas.

Salários

Os salários iniciais variam de acordo com o nível dos cargos, sendo:

R$ 2.607,70 para cargos de nível C

R$ 3.181,39 para nível D

R$ 5.215,39 para nível E.

Além do vencimento básico, os servidores têm direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, incentivo à qualificação, quando aplicável, e demais benefícios previstos na legislação.

Como se inscrever

As inscrições serão realizadas das 9h do dia 23 de setembro até as 16h do dia 20 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP, banca responsável pela execução do concurso.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até o dia 20 de outubro de 2026, e o valor varia de acordo com o cargo escolhido:

R$ 100 para os cargos dos níveis C e D

R$ 120 para os cargos de nível E.

O período para solicitação de isenção da taxa será das 9h do dia 23 de setembro às 16h do dia 25 de setembro de 2026, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Provas

O concurso será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, além de prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para 20 de dezembro de 2026. Os locais e horários serão divulgados posteriormente pelo Instituto AOCP.

As vagas poderão ser destinadas a qualquer unidade do IFPA, de acordo com a necessidade de provimento da instituição. O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.