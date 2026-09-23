Concurso Sefaz BA escolhe Cesgranrio; saiba o que esperar da prova

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A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz BA) escolheu a Cesgranrio como banca responsável para realizar o concurso público, anunciado em março deste ano.

O certame deve oferecer 200 vagas para os cargos de auditor-fiscal e agente de tributos estaduais - 100 oportunidade em cada posto.

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A banca será responsável pelo recebimento das inscrições e aplicação das provas. Informações apuradas pelo Qconcursos Folha Dirigida apontam que o contrato com a Cesgranrio já foi assinado e que o edital está encaminhado para a fase final.

A previsão é de que a publicação do documento com os detalhes do concurso seja divulgada ainda em novembro deste ano.

Vagas e remunerações

Além das contratações imediatas, a seleção formará um robusto banco de aprovados. A expectativa é de que figurem entre 400 e 600 vagas no cadastro de reserva.

Ambos os cargos exigem nível superior completo. Considerando o vencimento básico e as gratificações, as remunerações podem ultrapassar R$ 19 mil para auditor e R$ 13 mil para agente de tributos.

Confira o perfil da banca, traçado por especialistas de plataformas de preparação para concursos públicos.

Qual é o perfil da Cesgranrio?

A Cesgranrio é muito conhecida por elaborar certames de entidades públicas como a Petrobras, o IBGE e mais recentemente os processos do Concurso Nacional Público Unificado (CNU).

Em termos de dificuldade, é conhecida por formular provas de nível mediano, especialmente se comparada com outras principais bancas brasileiras como a Cesbraspe.

Liberação do caderno e do gabarito

É também famosa pelo seu método de liberação dos cadernos de prova, e a possibilidade do candidato anotar seu gabarito para posterior conferência. É comum que algumas bancas liberem os cadernos nos últimos minutos de realização da prova objetiva, assim também como permitir a anotação do gabarito, entretanto, isso não é uma regra entre todas.

A Cesgranrio costuma fazer os dois, inclusive permite anotar o gabarito no comprovante de inscrição do candidato, quando o candidato o leva. Na CNU, entretanto, essa regra mudou e foi fornecido um espelho de anotação dos gabaritos aos candidatos.

Disciplinas e estilo da prova objetiva

A maioria das provas de concurso de algumas bancas examinadoras não aborda todo o conteúdo previsto no edital nas questões da prova do certame. Porém, a Cesgranrio costuma fazer isso.

Nas questões da prova objetiva, a banca Cesgranrio gosta de contextualizar os assuntos, geralmente com assuntos conexos. Os temas e ideias com os textos e as questões, traz um tom de crítica e reflexão para o candidato.

Esses textos geralmente são muito longos, e muitas vezes não ajudam na resposta da questão. Especialistas aconselham que o candidato, nem sempre, por questão de tempo, atente-se aos textos grandes das questões.

Especialistas de plataformas de preparação para concursos aconselham atenção redobrada principalmente em questões de língua inglesa e portuguesa, onde se costuma cobrar vocabulário e gramática.

Informática não costuma trazer questões complexas e abordam noções de internet, conceitos de segurança da informação e as principais ferramentas de trabalho digital em escritórios (como o pacote office). Já questões de direito, a cobrança costuma ser direta e associada à letra da lei. Em casos mais raros, pode-se cobrar jurisprudência.

Além disso, a Cesgranrio gosta de apresentar gráficos em suas questões. Geralmente são inteligíveis e de fácil leitura

Provas discursivas

Geralmente, as provas discursivas da Cesgranrio trazem temas que, apesar de terem ligação com pontos específicos do edital, deixam abertura para a elaboração da resposta. Assim, os temas se assemelham ao de uma redação, na qual o candidato pode criar uma tese e dissertar de forma meio livre.

Banca Fundação Cesgranrio: resumo de perfil