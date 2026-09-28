Em menos tempo! Como usar a IA para acelerar a aprovação em concursos

A Inteligência Artificial (IA) se tornou uma ferramenta indispensável na vida de milhares de pessoas. A habilidade de responder questões quase impossíveis e de ser um importante meio de tomada de decisões para o ser humano ganha espaços ainda maiores na rotina de quem a usa para se impulsionar no mercado de trabalho.

Essa capacidade generativa de computadores, máquinas e plataformas onlines em aprender e ensinar aquele que o pergunta é gerada através de prompts - instrução, comando ou pergunta escrita que você dá a IA para orientá-lo a entregar uma resposta precisa e útil.

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Grande aliada de estudantes e professores, as IAs agora são um suporte ainda mais útil na vida de concurseiros que buscam uma aprovação mais célere em concursos e processos seletivos. Quando usada corretamente e assertivamente, especialistas acreditam que a inteligência artificial pode ser um fator decisivo para esse objetivo.

Preparação para concursos

Entre as ferramentas comumente usadas para esse objetivo estão o ChatGPT, Gemini, NotebookLM e Microsoft Copilot. São modelos de linguagem, guiadas por comandos humanos. Com eles, é possível organizar cronogramas, criar questões simuladas, revisar textos e até mesmo auxiliar no desenvolvimento de redações.

Além disso, o estudante consegue fazer uma busca por provas de concursos anteriores, saber qual o estilo da banca organizadora do concurso, o qual o candidato irá fazer e quais os detalhes precisos dentro de um edital de processo seletivo. Assim, se consegue saber exatamente o que está em jogo.

Plano de estudos para concurso

Muitos candidatos têm dúvidas e até dificuldade neste primeiro passo para a preparação de concursos, mas é possível desenvolver um plano de estudo concurso, apenas com a IA.

Com os modelos citados acima, o candidato pode solicitar que dentro de um cronograma, se distribua matérias, revisões e exercícios de acordo com o tempo disponível

Para obter assertividade no comando, o candidato pode citar detalhes do concurso como:

Disciplinas exigidas no edital;

Peso de cada uma das matérias;

Número de questões que o processo seletivo terá;

Quantidade de horas disponíveis para estudo

Além de informar a banca que realizará a prova

Muitos especialistas aconselham que os candidatos pesquisem por provas de concursos anteriores para facilitar com conteúdos que geralmente costumam ser cobrados por bancas, como a FGV, Cebraspe, Cesgranrio e entre outras.

Uma dica é solicitar ao ChatGPT “Selecionar questões de raciocínio de concursos públicos da FGV” ou “Comente essas questões de raciocínio da FGV”

Correções de provas e redações

A disponibilidade de provas anteriores nas plataformas online podem facilitar a buscas em plataformas que usam a IA. Por isso, no momento em que estiver estudando através do plano de estudos elaborado, é possível solicitar que a IA comente algumas questões e até mesmo corrija alguns erros ortográficos e gramaticais do seu texto.

Para fazer isso, a dica é selecionar o texto ou a questão, copiar no campo do chatbot e pedir para fazer a correção. Um comando chave para isso é "Corrija essa redação como se fosse do Cebraspe” ou então “Identifique os melhores caminhos para o desenvolvimento dessa redação, com base nos critérios que o edital do concurso exige”.

Dê comandos simplificados para a IA

Apesar de ser uma ferramenta potente, é preciso direcioná-la de forma assertiva, com comandos explicados de forma simples, mesmo que o assunto seja complicado. Isso ajuda na elaboração correta do que precisa.

É possível solicitar uma explicação introdutória antes de partir para materiais mais robustos e ainda pedir exemplos que ajudem a visualizar conceitos abstratos.

Algumas ferramentas de inteligência artificial são especialistas em explicar conteúdos difíceis de maneira descomplicada, ajudando bastante durante os estudos. Pode-se usar o comando “explique os artigos deste conteúdo de maneira simplificada e com exemplos de fácil compreensão” ou então “explique este tema para uma pessoa que está estudando pela primeira vez este assunto".

Avaliação pós-estudo

Não é somente durante o estudo o momento ideal para solicitar tarefas à IA. É possível que a ferramenta possa identificar, durante a resolução das questões onde está o erro e a dificuldade do estudante.

O candidato pode solicitar que as questões respondidas por ele possam ser analisadas e identificadas caso haja uma dificuldade específica em sua resolução. Se vários erros estiverem relacionados ao mesmo conteúdo, por exemplo, a ferramenta pode sugerir que ele seja priorizado na próxima revisão.

Para isso, o candidato pode solicitar esse comando da seguinte forma: "Analise meu desempenho nas questões abaixo e identifique os assuntos em que estou cometendo mais erros".