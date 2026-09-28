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Em menos tempo! Como usar a IA para acelerar a aprovação em concursos
A inteligência artificial pode criar simulados personalizados e resumos direcionados
A Inteligência Artificial (IA) se tornou uma ferramenta indispensável na vida de milhares de pessoas. A habilidade de responder questões quase impossíveis e de ser um importante meio de tomada de decisões para o ser humano ganha espaços ainda maiores na rotina de quem a usa para se impulsionar no mercado de trabalho.
Essa capacidade generativa de computadores, máquinas e plataformas onlines em aprender e ensinar aquele que o pergunta é gerada através de prompts - instrução, comando ou pergunta escrita que você dá a IA para orientá-lo a entregar uma resposta precisa e útil.
Grande aliada de estudantes e professores, as IAs agora são um suporte ainda mais útil na vida de concurseiros que buscam uma aprovação mais célere em concursos e processos seletivos. Quando usada corretamente e assertivamente, especialistas acreditam que a inteligência artificial pode ser um fator decisivo para esse objetivo.
Preparação para concursos
Entre as ferramentas comumente usadas para esse objetivo estão o ChatGPT, Gemini, NotebookLM e Microsoft Copilot. São modelos de linguagem, guiadas por comandos humanos. Com eles, é possível organizar cronogramas, criar questões simuladas, revisar textos e até mesmo auxiliar no desenvolvimento de redações.
Além disso, o estudante consegue fazer uma busca por provas de concursos anteriores, saber qual o estilo da banca organizadora do concurso, o qual o candidato irá fazer e quais os detalhes precisos dentro de um edital de processo seletivo. Assim, se consegue saber exatamente o que está em jogo.
Plano de estudos para concurso
Muitos candidatos têm dúvidas e até dificuldade neste primeiro passo para a preparação de concursos, mas é possível desenvolver um plano de estudo concurso, apenas com a IA.
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Com os modelos citados acima, o candidato pode solicitar que dentro de um cronograma, se distribua matérias, revisões e exercícios de acordo com o tempo disponível
Para obter assertividade no comando, o candidato pode citar detalhes do concurso como:
- Disciplinas exigidas no edital;
- Peso de cada uma das matérias;
- Número de questões que o processo seletivo terá;
- Quantidade de horas disponíveis para estudo
- Além de informar a banca que realizará a prova
Muitos especialistas aconselham que os candidatos pesquisem por provas de concursos anteriores para facilitar com conteúdos que geralmente costumam ser cobrados por bancas, como a FGV, Cebraspe, Cesgranrio e entre outras.
Uma dica é solicitar ao ChatGPT “Selecionar questões de raciocínio de concursos públicos da FGV” ou “Comente essas questões de raciocínio da FGV”
Correções de provas e redações
A disponibilidade de provas anteriores nas plataformas online podem facilitar a buscas em plataformas que usam a IA. Por isso, no momento em que estiver estudando através do plano de estudos elaborado, é possível solicitar que a IA comente algumas questões e até mesmo corrija alguns erros ortográficos e gramaticais do seu texto.
Para fazer isso, a dica é selecionar o texto ou a questão, copiar no campo do chatbot e pedir para fazer a correção. Um comando chave para isso é "Corrija essa redação como se fosse do Cebraspe” ou então “Identifique os melhores caminhos para o desenvolvimento dessa redação, com base nos critérios que o edital do concurso exige”.
Dê comandos simplificados para a IA
Apesar de ser uma ferramenta potente, é preciso direcioná-la de forma assertiva, com comandos explicados de forma simples, mesmo que o assunto seja complicado. Isso ajuda na elaboração correta do que precisa.
É possível solicitar uma explicação introdutória antes de partir para materiais mais robustos e ainda pedir exemplos que ajudem a visualizar conceitos abstratos.
Algumas ferramentas de inteligência artificial são especialistas em explicar conteúdos difíceis de maneira descomplicada, ajudando bastante durante os estudos. Pode-se usar o comando “explique os artigos deste conteúdo de maneira simplificada e com exemplos de fácil compreensão” ou então “explique este tema para uma pessoa que está estudando pela primeira vez este assunto".
Avaliação pós-estudo
Não é somente durante o estudo o momento ideal para solicitar tarefas à IA. É possível que a ferramenta possa identificar, durante a resolução das questões onde está o erro e a dificuldade do estudante.
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O candidato pode solicitar que as questões respondidas por ele possam ser analisadas e identificadas caso haja uma dificuldade específica em sua resolução. Se vários erros estiverem relacionados ao mesmo conteúdo, por exemplo, a ferramenta pode sugerir que ele seja priorizado na próxima revisão.
Para isso, o candidato pode solicitar esse comando da seguinte forma: "Analise meu desempenho nas questões abaixo e identifique os assuntos em que estou cometendo mais erros".