Concurso do Detran oferece R$ 5,7 mil para qualquer área de formação

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O DETRAN-SP está oferecendo 145 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo permanente de Agente Estadual de Trânsito. As oportunidades são para nível superior em qualquer área de formação com ganhos iniciais de R$ 5.702,18.

O certame oferece oportunidades em diversas áreas pela exigência flexível de escolaridade e contratação via CLT.

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Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, até às 23h59min do dia 07 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 98,00.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Prova de Redação, no dia 01 de novembro de 2026 em 17 cidades-polo do Estado. São elas:

Araçatuba

Araraquara

Bauru

Campinas

Guarulhos

Itapeva

Osasco

Ourinhos

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

Sorocaba

Taubaté

Resumo do concurso