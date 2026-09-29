CONCURSOS
Concurso do Detran oferece R$ 5,7 mil para qualquer área de formação
As oportunidades são para o cargo de Agente Estadual de Trânsito
O DETRAN-SP está oferecendo 145 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo permanente de Agente Estadual de Trânsito. As oportunidades são para nível superior em qualquer área de formação com ganhos iniciais de R$ 5.702,18.
O certame oferece oportunidades em diversas áreas pela exigência flexível de escolaridade e contratação via CLT.
Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, até às 23h59min do dia 07 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 98,00.
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Todos os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Prova de Redação, no dia 01 de novembro de 2026 em 17 cidades-polo do Estado. São elas:
- Araçatuba
- Araraquara
- Bauru
- Campinas
- Guarulhos
- Itapeva
- Osasco
- Ourinhos
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- Santos
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- São Paulo
- Sorocaba
- Taubaté
Resumo do concurso
- Órgão: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP)
- Edital: Concurso Público DETRAN-SP Nº 01/2026
- Cargo: Agente Estadual de Trânsito (145 vagas + CR)
- Requisitos: Nível Superior em qualquer área + CNH B no mínimo
- Remuneração: R$ 5.702,18 + auxílio-alimentação, adicionais e bonificações
- Taxa de Inscrição: R$ 98,00
- Inscrições: de 09/09/2026 a 07/10/2026 (até às 23h59)
- Data das Provas: 01 de novembro de 2026 (período da tarde)
- Página Oficial: avalia.org.br
- Atendimento: [email protected] .