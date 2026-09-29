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CONCURSOS

Concurso do Detran oferece R$ 5,7 mil para qualquer área de formação

As oportunidades são para o cargo de Agente Estadual de Trânsito

Carla Melo
Por
O certame oferece oportunidades em diversas áreas
O certame oferece oportunidades em diversas áreas - Foto: Divulgação

O DETRAN-SP está oferecendo 145 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo permanente de Agente Estadual de Trânsito. As oportunidades são para nível superior em qualquer área de formação com ganhos iniciais de R$ 5.702,18.

O certame oferece oportunidades em diversas áreas pela exigência flexível de escolaridade e contratação via CLT.

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Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, até às 23h59min do dia 07 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 98,00.

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Todos os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Prova de Redação, no dia 01 de novembro de 2026 em 17 cidades-polo do Estado. São elas:

  • Araçatuba
  • Araraquara
  • Bauru
  • Campinas
  • Guarulhos
  • Itapeva
  • Osasco
  • Ourinhos
  • Piracicaba
  • Presidente Prudente
  • Ribeirão Preto
  • Santos
  • São José do Rio Preto
  • São José dos Campos
  • São Paulo
  • Sorocaba
  • Taubaté

Resumo do concurso

  • Órgão: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP)
  • Edital: Concurso Público DETRAN-SP Nº 01/2026
  • Cargo: Agente Estadual de Trânsito (145 vagas + CR)
  • Requisitos: Nível Superior em qualquer área + CNH B no mínimo
  • Remuneração: R$ 5.702,18 + auxílio-alimentação, adicionais e bonificações
  • Taxa de Inscrição: R$ 98,00
  • Inscrições: de 09/09/2026 a 07/10/2026 (até às 23h59)
  • Data das Provas: 01 de novembro de 2026 (período da tarde)
  • Página Oficial: avalia.org.br
  • Atendimento: [email protected] .
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Tags

brasil concurso público Detran

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