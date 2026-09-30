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Bahia tem concurso com 139 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Cargos são para níveis médio, técnico e superior

Edvaldo Sales
Por
Cargos são para níveis médio, técnico e superior
Cargos são para níveis médio, técnico e superior - Foto: Reprodução | Freepik

Um novo concurso público para técnicos administrativos em Educação foi aberto pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). São 139 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, além de benefícios.

Do total de vagas, 94 são para o cargo de Assistente em Administração, que exige nível médio. Além disso, há oportunidades para quem tem formação técnica e para profissionais com nível superior.

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Inscrições, taxas e isenção

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 29 de outubro, pela internet, no site do Instituto Avalia, responsável pela organização do concurso. Para cargos de níveis médio e técnico, a taxa é de R$ 100; para cargos de nível superior são R$ 150.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa. O pedido deve ser feito até as 23h59 de 5 de outubro, seguindo as regras que constam no edital.

Provas

A prova objetiva e a redação estão previstas para 20 de dezembro de 2026. A aplicação será feita nas seguintes cidades baianas em Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras, Teixeira de Freitas e Juazeiro. Os locais e horários ainda serão divulgados.

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva terá 60 questões sobre:

  • Língua Portuguesa;
  • Noções de Informática;
  • Administração Pública;
  • Raciocínio Lógico;
  • Conhecimentos Específicos.

Dependendo do cargo, também haverá outras etapas, como avaliação de títulos, prova oral/prática e prova prática.

Para Médico Veterinário, está prevista prova oral/prática. Já os candidatos aos cargos de Músico/Trompete e Músico/Trombone terão prova prática.

O gabarito oficial está previsto para 21 de dezembro. Já o resultado das provas deve ser publicado em 12 de janeiro de 2027.

Benefícios

Além do salário, os servidores podem ter direito a benefícios como:

  • auxílio-alimentação;
  • auxílio-creche e pré-escola;
  • vale-transporte;
  • auxílio-saúde;
  • incentivos relacionados à qualificação e capacitação.

Cargos

Nível médio

Assistente em Administração: 94 vagas

Nível médio/técnico

  • Técnico em Contabilidade: 3 vagas
  • Técnico em Enfermagem: 1 vaga
  • Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas
  • Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga
  • Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas
  • Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga

Nível superior

  • Administrador;
  • Analista de Tecnologia da Informação;
  • Arquiteto Urbanista;
  • Bibliotecário/Documentalista;
  • Contador;
  • Enfermeiro;
  • Engenheiro Civil;
  • Médico em diferentes especialidades;
  • Médico Veterinário;
  • Músico;
  • Pedagogo;
  • Terapeuta Ocupacional.

A quantidade de vagas e os requisitos variam conforme o cargo. Os candidatos devem consultar o edital para conferir a formação exigida para cada função.

Reserva de vagas

Além disso, o edital prevê reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas, conforme os percentuais e critérios estabelecidos no documento.

Ainda segundo o edital, o concurso terá validade de um ano, contado a partir da publicação da homologação no Diário Oficial da União. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, conforme decisão da UFBA.

Antes de fazer a inscrição, os candidatos devem consultar o edital completo. O documento reúne os requisitos específicos de cada cargo, conteúdo das provas, cronograma, critérios de reserva de vagas e demais regras do concurso.

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Bahia concurso UFBA

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