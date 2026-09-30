VAGAS TEMPORÁRIAS
Concurso IBGE: mais de 27 mil novas vagas são autorizadas
O edital de abertura das inscrições deverá ser publicado em até seis meses
Está autorizada a criação de mais 27.330 vagas para Recenseador em novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 28.
O edital de abertura das inscrições deverá ser publicado em até seis meses, contados a partir da publicação do ato no DOU. Assim, o prazo poderá se estender até 28 de março de 2027.
A banca organizadora escolhida é a Fundação Cesgranrio, que foi previamente selecionada para organizar o novo processo seletivo, que prevê oportunidades temporárias.
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Concurso IBGE: Remuneração e benefícios
Considerando a soma da remuneração ao auxílio-alimentação, os aprovados do concurso do IBGE Temporários podem receber R$ 6.447,40
Além da remuneração e auxílio alimentação no valor de R$ 1.192,00, os temporários do IBGE contam com o recebimento dos seguintes benefícios:
- Auxílio Transporte;
- Auxílio pré-escolar;
- Férias proporcionais;
- 13º salário proporcional.
A remuneração pode incluir parcela variável de produtividade, conforme a função e as regras do edital correspondente.
Resumo do concurso
- Concurso IBGE Temporários Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- Situação atual Banca definida
- Banca Fundação Cesgranrio
- Cargos Recenseador
- Escolaridade Nível médio
- Carreiras Temporária
- Lotação Nacional, em 2.600 localidades das cinco regiões
- Número de vagas 27.330 vagas autorizadas
- Remuneração A definir