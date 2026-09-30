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VAGAS TEMPORÁRIAS

Concurso IBGE: mais de 27 mil novas vagas são autorizadas

O edital de abertura das inscrições deverá ser publicado em até seis meses

Carla Melo
Por
O processo seletivo deve ser publicado em março de 2027
O processo seletivo deve ser publicado em março de 2027 - Foto: Divulgação / IBGE

Está autorizada a criação de mais 27.330 vagas para Recenseador em novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 28.

O edital de abertura das inscrições deverá ser publicado em até seis meses, contados a partir da publicação do ato no DOU. Assim, o prazo poderá se estender até 28 de março de 2027.

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A banca organizadora escolhida é a Fundação Cesgranrio, que foi previamente selecionada para organizar o novo processo seletivo, que prevê oportunidades temporárias.

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Concurso IBGE: Remuneração e benefícios

Considerando a soma da remuneração ao auxílio-alimentação, os aprovados do concurso do IBGE Temporários podem receber R$ 6.447,40

Além da remuneração e auxílio alimentação no valor de R$ 1.192,00, os temporários do IBGE contam com o recebimento dos seguintes benefícios:

  • Auxílio Transporte;
  • Auxílio pré-escolar;
  • Férias proporcionais;
  • 13º salário proporcional.

A remuneração pode incluir parcela variável de produtividade, conforme a função e as regras do edital correspondente.

Resumo do concurso

  • Concurso IBGE Temporários Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
  • Situação atual Banca definida
  • Banca Fundação Cesgranrio
  • Cargos Recenseador
  • Escolaridade Nível médio
  • Carreiras Temporária
  • Lotação Nacional, em 2.600 localidades das cinco regiões
  • Número de vagas 27.330 vagas autorizadas
  • Remuneração A definir
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concurso ibge processo seletivo

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