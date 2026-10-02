Novo edital do TRT 8 oferece R$ 16 mil para diversas áreas de formação

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Um novo edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) está oferecendo vagas para técnicos e analistas judiciários, em diversas áreas e especialidades. As oportunidades podem ter ganhos iniciais que ultrapassam R$ 16 mil.

O edital do certame é destinado ao preenchimento de cargos nos estados do Pará e Amapá. A seleção oferece oportunidades para técnicos e analistas judiciários, e todos os cargos exigem formação de nível superior.

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Ao todo, o edital contempla 24 opções de cargos, áreas e especialidades, sendo 20 para analista judiciário e quatro para técnico judiciário.

Confira a distribuição das vagas

Para analista judiciário:

Área Judiciária — graduação em Direito;

Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal — graduação em Direito;

Área Administrativa — nível superior em qualquer área, incluindo licenciatura plena e tecnólogo;

Área Administrativa – Contabilidade — graduação em Contabilidade e registro profissional;

Apoio Especializado – Tecnologia da Informação — graduação em TI, inclusive tecnólogo, ou outro curso superior acrescido de pós-graduação em Informática;

Apoio Especializado – Estatística — graduação em Estatística e registro profissional;

Apoio Especializado – Comunicação Social — graduação em Comunicação Social;

Apoio Especializado – Arquitetura — graduação em Arquitetura e registro profissional;

Apoio Especializado – Arquivologia — graduação em Arquivologia e registro profissional;

Apoio Especializado – Biblioteconomia — graduação em Biblioteconomia e registro profissional;

Apoio Especializado – Enfermagem — graduação em Enfermagem e registro profissional;

Apoio Especializado – Engenharia Civil — graduação em Engenharia Civil e registro profissional;

Apoio Especializado – Engenharia Elétrica — graduação em Engenharia Elétrica e registro profissional;

Apoio Especializado – Engenharia de Segurança do Trabalho — graduação em Arquitetura ou Engenharia, acrescida de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, além de registro profissional;

Apoio Especializado – Medicina — graduação em Medicina e registro profissional;

Apoio Especializado – Médico do Trabalho — graduação em Medicina, residência médica ou título de especialista em Medicina do Trabalho e registro profissional;

Apoio Especializado – Odontologia — graduação em Odontologia e registro profissional;

Apoio Especializado – Psicologia — graduação em Psicologia e registro profissional;

Apoio Especializado – Serviço Social — graduação em Serviço Social e registro profissional; e

Apoio Especializado – História — graduação em História.

Já para técnico judiciário, a remuneração inicial é de R$9.776,71, também para jornada de 40 horas.

Área Administrativa — nível superior em qualquer área, incluindo licenciatura plena e tecnólogo;

Apoio Especializado – Enfermagem — nível superior, curso técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho;

Apoio Especializado – Tecnologia da Informação — nível superior, inclusive tecnólogo, acrescido de curso de programação de pelo menos 120 horas, ou certificado de curso técnico na área de Informática; e

Área Administrativa – Agente da Polícia Judicial — nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

O concurso será destinado à formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados poderão ser convocados para as vagas que surgirem ou forem criadas durante o prazo de validade da seleção.

Os salários iniciais são de R$ 9.776,71 para técnico e R$ 16.040,88 para analista. Há gratificações específicas para algumas funções.

Como se inscrever

As inscrições serão recebidas entre 5 de outubro e 5 de novembro, exclusivamente pelo portal da Fundação Carlos Chagas.

No primeiro dia, o sistema será aberto às 10h. O prazo terminará às 23h59 do dia 5 de novembro, considerando o horário de Brasília.

As taxas de inscrições são de:

R$ 90 para técnico judiciário; e

R$ 110 para analista judiciário.

O boleto poderá ser gerado até as 22h do dia 6 de novembro, data-limite para o pagamento.

Será possível solicitar a isenção da taxa entre os dias 5 e 9 de outubro. O benefício poderá ser concedido aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que sejam membros de família de baixa renda, e aos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O resultado inicial dos pedidos de isenção está previsto para 21 de outubro.

Como e quando serão as provas

A prova está prevista para o dia 17 de janeiro de 2027. Para nível superior, o conteúdo reúne prova objetiva, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, prova discursiva-estudo de caso ou redação, a depender da especialidade. Para o nível técnico, a prova também terá questões objetivas com conhecimentos gerais, específicos, prova discursiva e redação.

As provas objetivas e as provas discursivas serão realizadas nas cidades de Belém, Marabá, Santarém e Macapá com previsão de aplicação para o nos seguintes períodos: pela manhã para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas/especialidades; e pela tarde para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas/especialidades.