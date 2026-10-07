EDUCAÇÃO
Projeto leva educação ambiental para escolas de Morro do Chapéu
Atividades incentivam estudantes a investigar problemas e potencialidades locais
Estudantes das 39 escolas da rede municipal de Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, participam do Projeto Imersão Ambiental, iniciativa que utiliza o território onde os alunos vivem como ponto de partida para atividades de investigação, pesquisa e aprendizagem.
A proposta integra a Educação Ambiental ao currículo de forma transversal e envolve as unidades escolares na realização de estudos de caso sobre questões socioambientais identificadas pelos próprios estudantes. Cada escola trabalha uma temática, problemática ou potencialidade observada na comunidade.
Leia Também:
A partir da observação do território, os alunos são estimulados a investigar as características naturais, sociais e culturais do município, compreender problemas ambientais e analisar seus impactos. O trabalho também prevê a elaboração de propostas e ações relacionadas às questões identificadas durante o processo.
Segundo a diretora pedagógica Sílvia Fedulo, a metodologia parte da aproximação dos estudantes com a realidade em que estão inseridos. A intenção é fazer com que a pesquisa esteja relacionada ao cotidiano e às características de cada comunidade.
O projeto também busca integrar diferentes áreas do conhecimento. As questões ambientais identificadas pelos alunos podem ser trabalhadas a partir de pesquisas, atividades práticas e discussões que relacionem os conteúdos escolares à realidade local.
Território como espaço de aprendizagem
Para Kayllane Oliveira, coordenadora do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, a proposta vai além de uma atividade de campo.
“A iniciativa é mais do que uma atividade de campo, a Imersão Ambiental busca promover uma aprendizagem significativa, interdisciplinar e contextualizada, fortalecendo o protagonismo estudantil, o pensamento crítico, a cidadania socioambiental e o sentimento de pertencimento ao território”, afirma.
A partir dos estudos realizados, os estudantes podem identificar situações que afetam o ambiente e a comunidade, compreender suas causas e consequências e pensar em alternativas de enfrentamento. O processo também valoriza conhecimentos e práticas presentes nas próprias comunidades.
A secretária municipal de Educação, Serjane Guimarães, destaca que a participação envolve toda a rede. De acordo com ela, a iniciativa foi estruturada para fortalecer a Educação Ambiental como um eixo presente nas diferentes etapas e componentes do currículo.
A proposta também prevê a continuidade de ações relacionadas às mudanças ambientais observadas no município. Segundo Serjane, os impactos associados ao fenômeno climático El Niño devem motivar novas discussões e iniciativas no contexto educacional, com a elaboração de ações voltadas à questão ambiental em Morro do Chapéu.