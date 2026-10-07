Projeto leva educação ambiental para escolas de Morro do Chapéu

Estudantes das 39 escolas da rede municipal de Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, participam do Projeto Imersão Ambiental, iniciativa que utiliza o território onde os alunos vivem como ponto de partida para atividades de investigação, pesquisa e aprendizagem.

A proposta integra a Educação Ambiental ao currículo de forma transversal e envolve as unidades escolares na realização de estudos de caso sobre questões socioambientais identificadas pelos próprios estudantes. Cada escola trabalha uma temática, problemática ou potencialidade observada na comunidade.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A partir da observação do território, os alunos são estimulados a investigar as características naturais, sociais e culturais do município, compreender problemas ambientais e analisar seus impactos. O trabalho também prevê a elaboração de propostas e ações relacionadas às questões identificadas durante o processo.

Segundo a diretora pedagógica Sílvia Fedulo, a metodologia parte da aproximação dos estudantes com a realidade em que estão inseridos. A intenção é fazer com que a pesquisa esteja relacionada ao cotidiano e às características de cada comunidade.

O projeto também busca integrar diferentes áreas do conhecimento. As questões ambientais identificadas pelos alunos podem ser trabalhadas a partir de pesquisas, atividades práticas e discussões que relacionem os conteúdos escolares à realidade local.

Projeto Imersão Ambiental transforma o território local em laboratório de pesquisa e conscientização - Foto: Divulgação/Prefeitura de Morro do Chapéu

Território como espaço de aprendizagem

Para Kayllane Oliveira, coordenadora do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, a proposta vai além de uma atividade de campo.

“A iniciativa é mais do que uma atividade de campo, a Imersão Ambiental busca promover uma aprendizagem significativa, interdisciplinar e contextualizada, fortalecendo o protagonismo estudantil, o pensamento crítico, a cidadania socioambiental e o sentimento de pertencimento ao território”, afirma.

A partir dos estudos realizados, os estudantes podem identificar situações que afetam o ambiente e a comunidade, compreender suas causas e consequências e pensar em alternativas de enfrentamento. O processo também valoriza conhecimentos e práticas presentes nas próprias comunidades.

A secretária municipal de Educação, Serjane Guimarães, destaca que a participação envolve toda a rede. De acordo com ela, a iniciativa foi estruturada para fortalecer a Educação Ambiental como um eixo presente nas diferentes etapas e componentes do currículo.

A proposta também prevê a continuidade de ações relacionadas às mudanças ambientais observadas no município. Segundo Serjane, os impactos associados ao fenômeno climático El Niño devem motivar novas discussões e iniciativas no contexto educacional, com a elaboração de ações voltadas à questão ambiental em Morro do Chapéu.