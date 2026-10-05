Exposição no Pelourinho reúne arte de 63 alunos do Colégio Militar

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A arte será usada por 63 estudantes do Colégio da Polícia Militar da Bahia como forma de expressar sentimentos, conflitos, dúvidas e descobertas na exposição “Um Olhar Sobre Nós”, que será aberta nesta terça-feira, 6, às 15h30, no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho. A mostra segue em cartaz até 30 de outubro.

A iniciativa leva ao Centro Histórico de Salvador trabalhos produzidos por alunos do Ensino Fundamental e Médio e transforma diferentes experiências da juventude em criações artísticas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pinturas, desenhos, colagens e técnicas mistas revelam perspectivas pessoais construídas pelos estudantes ao longo do processo criativo.

Arte como espaço de expressão

Em meio às transformações e aos desafios emocionais vividos durante a juventude, o projeto utiliza a produção artística como ferramenta de desenvolvimento crítico e autoconhecimento.

A exposição foi idealizada pelo professor de artes e policial militar, sargento Paulo André, e pela professora de artes Cristiane Góes. A proposta é permitir que os estudantes encontrem na arte uma maneira de externar pensamentos e sentimentos que fazem parte de suas experiências.

As obras exploram diferentes combinações de cores, fragmentos e traços para construir narrativas relacionadas à identidade, aos medos e às descobertas dos jovens.

1 de 5 Arte de aluno do CPM-BA | Foto: Divulgação | Sargento PM Paulo André

2 de 5 Imagem de arte de aluno do CPM-BA | Foto: Divulgação | Sargento PM Paulo André

3 de 5 Arte de aluno do CPM-BA | Foto: Divulgação | Sargento PM Paulo André

4 de 5 Arte de aluno do CPM-BA | Foto: Divulgação | Sargento PM Paulo André

5 de 5 Arte de aluno do CPM-BA | Foto: Divulgação | Sargento PM Paulo André

Produção de estudantes chega ao Pelourinho

Além de apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, a mostra amplia a presença da produção artística de jovens do Subúrbio Ferroviário em um dos principais espaços culturais do Centro Histórico de Salvador.

A iniciativa também representa uma oportunidade para revelar novos talentos e valorizar a criatividade dos estudantes. O projeto já chega à nona edição, consolidando uma trajetória dedicada à expressão artística dentro do ambiente escolar.

Exposição fica em cartaz até o fim de outubro

A abertura de “Um Olhar Sobre Nós” acontece nesta terça-feira, 6, às 15h30, no Museu Eugênio Teixeira Leal, na Galeria Francisco de Sá, no primeiro andar, no Pelourinho.

A mostra poderá ser visitada até 30 de outubro, reunindo as obras produzidas pelos 63 estudantes participantes.