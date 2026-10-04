Famoso espaço do Pelourinho reabre após sete meses; veja o que mudou

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O Largo Pedro Arcanjo, um dos espaços de eventos culturais do Pelourinho, em Salvador, reabriu após sete meses fechado para obras. A retomada das atividades aconteceu com apresentações musicais e uma estrutura renovada, que agora permite receber até 745 pessoas.

Antes da reforma, o equipamento tinha capacidade para 580 pessoas. Além da ampliação de público, o espaço passou por intervenções para melhorar a acessibilidade, a segurança e a circulação dos visitantes, incluindo a instalação de novas rampas e uma segunda saída de emergência.

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Administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), o largo voltou a integrar a programação cultural do Centro Histórico. A reabertura foi marcada por apresentações do Samba de Pretas e da cantora Aila Menezes, com o projeto Baile de Todas as Cores.

O que mudou no Largo Pedro Arcanjo?

Uma das principais novidades da requalificação é a instalação de três rampas de acessibilidade, distribuídas entre a entrada principal, o acesso secundário e o pátio de eventos.

As obras também incluíram uma segunda saída de emergência, implantação de rota de fuga, criação de áreas de apoio e adequações na circulação interna e externa.

Na parte estrutural, os trabalhos contemplaram a impermeabilização das faces superior e inferior da laje, recuperação de estruturas e substituição do piso por um modelo de alta resistência com acabamento polido.

As intervenções foram executadas por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Durante os sete meses de fechamento, as atividades culturais foram transferidas para a Praça das Artes. Para permitir a continuidade do trabalho dos comerciantes que atuavam no largo, foram disponibilizadas barracas alugadas em outro espaço.

Apesar da reabertura, algumas melhorias ainda estão previstas. A próxima etapa contempla adequações de acessibilidade nos banheiros, reforma do camarim e elaboração de um projeto de cobertura parcial do equipamento.

Shows marcam a retomada da programação no Pelourinho

A programação de reabertura começou na sexta-feira, 2, com apresentações do Samba de Pretas e de Aila Menezes.

Para o sábado, 3, estavam previstas apresentações de Rogério Sacerdote e Viola de Doze, a partir das 17h, seguidas por Nelson Rufino. O encerramento da noite ficaria por conta de Eduardinho Fora da Mídia.

Com a retomada das atividades, o Largo Pedro Arcanjo também voltou a receber solicitações para realização de eventos culturais.

De acordo com as regras de utilização dos equipamentos administrados pela Secult-BA, produtores culturais podem contar com apoio de infraestrutura e serviços, sem cobrança pela utilização da pauta.

Baile de Todas as Cores retorna ao lugar onde começou

Largo Pedro Arcanjo ganha nova estrutura e volta a receber shows - Foto: Divulgação | Secult-BA

Um dos destaques da reabertura foi o retorno do Baile de Todas as Cores, comandado pela cantora Aila Menezes.

O projeto nasceu no próprio Largo Pedro Arcanjo, onde aconteceu pela primeira vez em maio de 2019. A iniciativa reúne apresentações musicais e celebrações da diversidade, com uma proposta de acolhimento voltada especialmente a pessoas LGBTQIAPN+ e mulheres.

O reencontro com o espaço marcou uma nova etapa para o projeto e para a programação cultural do largo, que volta a receber eventos depois de sete meses de intervenções.