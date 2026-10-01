Salvador terá feira literária com submarino imersivo e atrações para crianças

Siga o A TARDE no Google

Quem procura o que fazer em Salvador durante a Semana da Criançaterá uma nova opção de programação cultural em outubro. Entre os dias 7 e 12, o Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico da capital baiana, recebe a primeira edição da Feira Literária de Cultura Oceânica (FLICO), que promete reunir livros, ciência, tecnologia e atividades para toda a família.

Entre as atrações está um submarino imersivo, que utiliza óculos de realidade virtual para transportar os visitantes a uma exploração dos ecossistemas marinhos. A experiência integra uma programação que inclui contação de histórias, encontros com escritores, oficinas e atividades educativas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Realizada pela Clooby do Livro, em parceria com a Fundação Aleixo Belov e com apoio do Instituto Gaia Soul, a FLICO será a primeira feira literária de Salvador dedicada à cultura oceânica. A proposta é aproximar o público da relação histórica da cidade com o mar, utilizando a literatura e a tecnologia para estimular o conhecimento e a conscientização ambiental.

Submarino imersivo é destaque da programação

Uma das principais atrações da feira será o Submarino Imersivo, experiência apresentada pelo Instituto Gaia Soul. Instalado em uma estrutura que reproduz um submarino, o espaço oferece uma viagem virtual por paisagens subaquáticas, permitindo que crianças e adultos conheçam diferentes ambientes marinhos.

Além da atração tecnológica, o evento terá rodas de conversa, saraus, encontros literários e oficinas que relacionam educação ambiental, sustentabilidade e preservação dos oceanos.

A proposta é transformar a leitura em ponto de partida para experiências práticas, despertando a curiosidade sobre a biodiversidade marinha e a importância dos oceanos para a vida no planeta.

Museu do Mar também participa da feira

Localizado em frente ao Largo do Santo Antônio Além do Carmo, o Museu do Mar Aleixo Belov também fará parte da programação e permanecerá aberto durante os seis dias do evento.

Os visitantes poderão aproveitar uma ação promocional vinculada à compra de livros. A cada R$ 100 em compras na feira, o consumidor receberá uma das seguintes opções: um acesso ao Museu do Mar Aleixo Belov, com direito à experiência de realidade virtual, ou um acesso ao Submarino Imersivo.

A iniciativa busca incentivar a leitura e ampliar o contato dos visitantes com experiências educativas relacionadas ao universo marítimo.

Feira movimenta o Centro Histórico durante a Semana da Criança

A escolha do Santo Antônio Além do Carmo pretende integrar a programação literária ao patrimônio histórico e cultural de Salvador.

Durante seis dias, o largo receberá atividades voltadas a diferentes faixas etárias, com atenção especial às famílias que buscam opções de lazer no período que antecede o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

A expectativa dos organizadores é que o evento também contribua para movimentar restaurantes, cafés, estabelecimentos comerciais e serviços do bairro, incentivando o público a explorar a região para além das atividades da feira.

Confira as datas e os horários da FLICO em Salvador