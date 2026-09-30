O Segredo de Brokeback Mountain vira peça em Salvador

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Uma das histórias de amor mais marcantes do cinema vai ganhar um novo cenário em Salvador. “O Segredo de Brokeback Mountain”, filme que conquistou três estatuetas no Oscar e se tornou um dos dramas mais lembrados dos anos 2000, será apresentado ao público baiano em uma versão para os palcos.

A montagem terá apenas duas apresentações na capital baiana, nos dias 14 e 15 de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio. As sessões estão marcadas para sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

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Desta vez, porém, quem conhece a trajetória de Ennis del Mar e Jack Twist pelo longa estrelado por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal encontrará uma adaptação construída especialmente para o teatro, com música executada ao vivo e direção de Moacyr Góes.

De fenômeno do cinema para os palcos

A história não nasceu no cinema. “O Segredo de Brokeback Mountain” é baseado no conto da escritora Annie Proulx, posteriormente adaptado para o longa dirigido por Ang Lee.

A trama acompanha dois jovens cowboys que se conhecem durante um trabalho temporário em uma região isolada dos Estados Unidos, na década de 1960. A proximidade entre os dois se transforma em uma relação que passa a acompanhá-los mesmo depois que seguem caminhos diferentes.

No cinema, a produção lançada em 2005 venceu três Oscars: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.

Como é a versão que chega a Salvador?

A adaptação teatral foi escrita por Ashley Robinson, com músicas originais de Dan Gillespie Sells. A primeira montagem estreou em Londres, em 2023, antes de a história ganhar uma versão brasileira.

No Brasil, o espetáculo estreou no Rio de Janeiro em 2024 e depois passou por São Paulo. A montagem nacional tem tradução de Miguel Góes e direção de Moacyr Góes.

Na versão anunciada para Salvador, o elenco reúne Daniel Tonsig, Júlio Oliveira, Marcelo Brou, Arlete Heringer, Francis Helena Cozta e Clóvis Gonçalves. A montagem também conta com banda formada por Yelon Daniel, Milena Suzano e Julia Maez.

A peça tem 90 minutos de duração e classificação indicativa de 16 anos.

Quando e onde assistir?

O Segredo de Brokeback Mountain