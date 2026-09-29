O que será mostrado sobre Matthew Perry em documentário da Netflix

Para milhões de fãs de Friends, Matthew Perry será para sempre lembrado como Chandler Bing. Mas uma nova produção da Netflix quer mostrar justamente o que existia além do personagem que transformou o ator em um dos maiores nomes da comédia na televisão.

Intitulada Aquele Sobre Matthew Perry (The One About Matthew Perry), a série documental estreia em 27 de outubro e será dividida em três partes. A produção acompanha Perry desde os primeiros passos na comédia até a fama mundial alcançada com Friends, mas também mergulha em sua vida fora das câmeras, nas relações familiares, nas dificuldades pessoais e no legado que buscou construir nos últimos anos de vida.

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Para isso, o documentário reúne depoimentos inéditos de familiares e amigos, além de fotografias e vídeos do arquivo particular da família Perry. A proposta é apresentar um retrato mais íntimo do ator, que morreu aos 54 anos, em outubro de 2023.

Quem era Matthew Perry além de Chandler?

Uma das principais vozes da produção será Mia Perry Bowick, irmã mais nova do ator. Esta será a primeira vez que ela concede uma entrevista para um documentário sobre o irmão desde sua morte.

Segundo a Netflix, Mia pretende abordar as diferentes camadas da personalidade de Perry e mostrar quem ele era longe da imagem pública associada a Chandler Bing.

O material familiar terá papel importante nessa reconstrução. Fotografias e vídeos até então não divulgados vão percorrer diferentes períodos da vida do ator e ajudar a contar sua trajetória antes e depois do sucesso.

A série também deve explorar uma contradição que marcou sua vida: ao mesmo tempo em que fazia milhões de pessoas rirem, Perry enfrentava dificuldades pessoais sobre as quais passou a falar publicamente.

Antes de Friends

O documentário não começa quando Perry entra no Central Perk. A produção volta aos anos anteriores à sitcom e traz relatos de pessoas que acompanharam o ator antes da fama. Entre elas está Roger Castillo, amigo que conheceu Perry quando ele tinha 17 anos e que, segundo a Netflix, teve participação em sua chegada ao teste para Friends.

A trajetória profissional então avança até 1994, quando Perry assumiu o papel de Chandler Bing. Foram 236 episódios de Friends entre 1994 e 2004. Com humor sarcástico e tiradas rápidas, Chandler se tornou um dos personagens mais populares da série e transformou Perry em uma estrela mundial.

Os bastidores da ascensão em Friends

A passagem por Friends também será revisitada por profissionais que acompanharam de perto o nascimento do fenômeno. Warren Littlefield, ex-presidente da NBC Entertainment responsável por aprovar o piloto da série, participa do documentário. Também está entre os entrevistados Jeff Strauss, roteirista e produtor da primeira temporada.

Os relatos devem ajudar a reconstruir não apenas a ascensão de Perry, mas o período em que Friends deixou de ser apenas uma nova sitcom para se transformar em um fenômeno da cultura pop. A série documental, porém, não pretende limitar a trajetória profissional do ator aos dez anos em que viveu Chandler.

Kevin Pollak, amigo e colega de elenco, e Nate Torrence, que trabalhou com Perry em produções como Studio 60 on the Sunset Strip e Mr. Sunshine, também participam.

Uma vida marcada pelo humor e por dificuldades pessoais

Outro eixo central de Aquele Sobre Matthew Perry será a relação do ator com a dependência química, assunto sobre o qual ele próprio falou publicamente durante anos.

Em vez de tratar esse período apenas como parte da vida privada de uma celebridade, a produção pretende mostrar como essas experiências influenciaram a maneira como Perry passou a falar sobre recuperação e ajudar outras pessoas que enfrentavam problemas semelhantes.

A série também deve explorar o contraste entre sua imagem diante das câmeras e momentos difíceis enfrentados longe delas, recorrendo às lembranças de pessoas que fizeram parte de sua vida durante décadas.

Amigos ajudam a reconstruir a história

Além da família, amigos de longa data terão espaço para contar histórias pouco conhecidas pelo público. David Pressman, que conviveu com Perry durante anos, é um dos nomes ouvidos pela produção. Junto a outros entrevistados, ele ajuda a formar um retrato que pretende ir além das duas imagens frequentemente associadas ao ator: a estrela de Friends e o homem que falou publicamente sobre seus problemas pessoais.

É justamente nesse ponto que está a proposta central do documentário: apresentar Matthew Perry em diferentes fases e relações, mostrando a pessoa que existia por trás da celebridade.

Quando estreia o documentário sobre Matthew Perry?

Com direção de Mary Robertson, vencedora do Emmy, Aquele Sobre Matthew Perry terá três episódios e estreia na Netflix em 27 de outubro, um dia antes de completar três anos da morte do ator.