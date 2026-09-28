Clássico japonês de Akira Kurosawa retorna aos cinemas

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O clássico Ran faz 40 anos e quem ganha o presente são os fãs. Para celebrar as quatro décadas de sua estreia, o filme de Akira Kurosawa volta aos cinemas em uma versão remasterizada em 4K. A exibição acontece durante a semana, com sessão marcada para o dia 1º de outubro, às 19h40, no Cine Glauber Rocha.

Adaptado da peça Rei Lear, de William Shakespeare, com elementos da história do daimyô Mori Motonari, o longa acompanha os desdobramentos da decisão de Hidetora, chefe de um clã, que decide escolher um de seus três filhos como sucessor para comandar suas terras. Os demais herdeiros ficam com propriedades menores e devem obediência ao irmão que assumir o comando.

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Entre eles está Saburo, um dos filhos que se revolta com a decisão do pai e acaba expulso do feudo. Enquanto isso, Hidetora começa a ser tomado pela insanidade ao se ver afastado do império que ajudou a construir.

O filme venceu o Oscar de Melhor Figurino e concorreu nas categorias de Direção, Fotografia e Direção de Arte.

Os ingressos para a sessão no Cine Glauber Rocha variam entre R$ 25,14 (inteira) e R$ 12,57 (meia).