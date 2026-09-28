Filme proibido em Israel será exibido no Glauber Rocha

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Dirigido pelos cineastas israelenses Yuval Abraham e Rachel Szor, os mesmos cineastas envolvidos com o vencedor do Oscar Sem Chão, o documentário NAZA chega a Salvador após uma trajetória de repercussão internacional. A produção recebeu o Prêmio Especial do Júri após sua estreia mundial na 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

Na sessão de estreia, o filme recebeu 25 minutos de aplausos de pé, marcando a repercussão do documentário no festival.

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O longa investiga os sistemas utilizados pelas forças israelenses em operações militares em Gaza. Para construir a narrativa, a produção reúne 24 depoimentos anônimos de militares e integrantes da inteligência israelense, que relatam mecanismos utilizados na definição de alvos e na estimativa de possíveis vítimas civis.

O título vem de “Nezek Agavi”, que significa “dano colateral”, e se refere a um eufemismo utilizado pelos serviços de inteligência israelenses para indicar o provavél número de civis que morrerão em um bombardeio. Filmado à noite, nos telhados de Tel Aviv, o longa constrói seu relato a partir dessas vozes e dos mecanismos descritos pelos próprios entrevistados.

Para o público, o filme terá três sessões antecipadas no Cine Glauber Rocha. A primeira sessão acontece nesta segunda. O longa também será exibido às 19h40 na terça-feira, 29, e na quarta-feira, 30, às 15h10.