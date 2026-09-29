Novo Game of Thrones terá Balerion, Vhagar e grande guerra de Westeros; entenda

O primeiro filme de Game of Thrones já tem data para chegar aos cinemas, mas uma pergunta deve acompanhar os fãs durante a espera: afinal, como será A Conquista de Aegon?

Previsto para estrear em 1º de junho de 2029, Game of Thrones: Aegon's Conquest vai levar às telonas um dos acontecimentos mais importantes da história de Westeros: a campanha de Aegon I Targaryen, conhecido como Aegon, o Conquistador, para dominar o continente e estabelecer a dinastia que, séculos depois, seria central em Game of Thrones e A Casa do Dragão.

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Embora a Warner Bros. ainda não tenha revelado uma sinopse detalhada, a história de Aegon é conhecida pelos leitores de George R. R. Martin e aparece em Fogo & Sangue. Dragões gigantes, guerras entre grandes casas e a formação do reino governado pelos Targaryen estão entre os elementos que podem aparecer no longa.

Quem é Aegon, o Conquistador?

Muito antes de Daenerys Targaryen tentar recuperar o Trono de Ferro ou de Rhaenyra e Aegon II disputarem o poder em A Casa do Dragão, outro Targaryen mudou definitivamente o mapa político de Westeros.

Aegon I Targaryen vivia em Pedra do Dragão ao lado de suas irmãs e esposas, Visenya e Rhaenys Targaryen, quando iniciou a campanha que ficaria conhecida como Conquista de Aegon.

A história acontece aproximadamente 300 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Naquela época, Westeros não estava submetida a um único monarca: diferentes reis governavam regiões independentes do continente.

Aegon decidiu mudar essa configuração. Ao lado de Visenya e Rhaenys, partiu para conquistar os territórios e colocar diferentes casas sob o domínio Targaryen. É justamente essa jornada que deve formar a base do primeiro filme de Game of Thrones para os cinemas.

Três Targaryen e três dragões

Se A Casa do Dragão já transformou os dragões em protagonistas das batalhas, A Conquista de Aegon tem potencial para levar essa escala ainda mais longe. Cada um dos três Targaryen envolvidos na conquista possuía sua própria montaria.

Aegon voava em Balerion, o Terror Negro, considerado um dos maiores e mais poderosos dragões da história conhecida de Westeros. Visenya montava Vhagar, dragão que os espectadores de A Casa do Dragão já conhecem, enquanto Rhaenys tinha Meraxes.

Mais do que armas de guerra, as criaturas foram fundamentais para a estratégia de Aegon. A superioridade proporcionada pelos dragões permitia aos Targaryen pressionar adversários a se render antes mesmo de determinadas batalhas.

Ainda não foi confirmado quais confrontos da conquista serão reproduzidos no longa, mas o período oferece algumas das maiores batalhas descritas na história de Westeros.

O filme vai mostrar a criação do Trono de Ferro?

É bastante provável que a origem do Trono de Ferro, um dos maiores símbolos de Game of Thrones, faça parte da história, caso o filme acompanhe a Conquista de Aegon até sua consolidação. O recorte exato do roteiro, no entanto, ainda não foi divulgado pela Warner.

Segundo a história criada por George R. R. Martin, Aegon ordena a criação do trono a partir das armas dos inimigos derrotados ou submetidos durante sua campanha.

A conquista também estabelece as bases políticas de um reino que permaneceria sob o comando dos Targaryen por quase três séculos.

Existe, porém, uma diferença importante entre conquistar Westeros e dominar literalmente todos os Sete Reinos: Dorne resistiu aos Targaryen durante a campanha de Aegon e só seria incorporada ao reino muito tempo depois.

O que aconteceu antes da Conquista de Aegon?

A história dos Targaryen em Westeros começa antes do futuro rei nascer. A família vivia em Valíria, civilização marcada pela presença de dragões, até deixar a região e se estabelecer em Pedra do Dragão anos antes da catástrofe conhecida como Perdição de Valíria.

A sobrevivência dos Targaryen está ligada a Daenys, a Sonhadora, ancestral de Aegon que teria previsto a destruição de Valíria. A família deixou o local antes da tragédia e passou a viver em Pedra do Dragão.

Décadas depois, seria dali que Aegon, Visenya e Rhaenys partiriam para mudar a história de Westeros. Não está confirmado se o filme voltará tão longe no tempo ou se começará diretamente nos preparativos para a conquista.

Onde o filme entra na cronologia de Game of Thrones?

A Conquista de Aegon será ambientado antes das principais produções já exibidas desse universo. Os acontecimentos vêm aproximadamente 300 anos antes de Game of Thrones e também antecedem A Casa do Dragão, cuja trama ocorre gerações depois de Aegon I.

Isso significa que o público verá uma Casa Targaryen em um momento bastante diferente daquele apresentado nas séries: em vez de acompanhar uma dinastia já estabelecida disputando o próprio trono, o filme deve mostrar como esse poder foi construído.

Aegon nunca apareceu fisicamente nas séries já lançadas, apesar de ser constantemente citado e de suas decisões influenciarem praticamente toda a história posterior de Westeros.

Quem fará Aegon Targaryen?

Por enquanto, esse continua sendo um dos maiores mistérios do projeto.

A Warner Bros. ainda não anunciou o ator que interpretará Aegon I, nem revelou quem viverá Visenya e Rhaenys. Outros personagens e detalhes sobre o início das filmagens também permanecem em segredo. O longa terá Owen Harris na direção e roteiro de Beau Willimon, conhecido por trabalhos como House of Cards e Andor.