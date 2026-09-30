Marvel prepara chegada de outro Homem-Aranha após Um Novo Dia

O futuro do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) pode reservar uma novidade para além das aventuras de Peter Parker.

Com Homem-Aranha: Um Novo Dia preparando uma nova fase para o personagem vivido por Tom Holland, a Marvel Studios já considera a introdução de Miles Morales em um filme com atores reais. A ideia, porém, precisará esperar até que a Sony conclua a trilogia animada do Aranhaverso.

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A confirmação foi feita por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, que indicou que o jovem herói faz parte dos planos para o futuro da franquia. Embora não exista uma data anunciada para sua estreia, a declaração coloca Miles oficialmente na discussão sobre os próximos caminhos do personagem nos cinemas.



Miles Morales está nos planos da Marvel

A possibilidade de Miles Morales aparecer em live-action acompanha há anos as conversas sobre o futuro do Homem-Aranha. Agora, a Marvel deixou mais claro que pretende levar o personagem para o MCU, ainda que não tenha revelado quando isso acontecerá ou como será sua introdução.

Feige afirmou que é impossível pensar no futuro do Homem-Aranha sem considerar Miles. Segundo o executivo, a chegada do personagem deverá ocorrer depois da conclusão da saga animada produzida pela Sony, que acompanha suas aventuras pelo Aranhaverso.

A declaração não significa que Miles estará no próximo filme de Tom Holland. O que ela indica é que o herói está nos planos da Marvel para uma etapa posterior, sem que tenham sido divulgados detalhes sobre elenco, roteiro ou cronograma.

Um Novo Dia prepara uma nova fase para Peter Parker

Em Homem-Aranha: Um Novo Dia, Peter Parker começa um período marcado pelo isolamento. Depois dos acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, as pessoas esqueceram sua identidade, incluindo MJ e Ned, que seguem suas vidas sem se lembrarem da relação que tiveram com ele.

Sem o apoio da tecnologia de Tony Stark e sem os vínculos pessoais que antes faziam parte de sua rotina, Peter passa a se dedicar integralmente à proteção de Nova York. Essa responsabilidade, no entanto, começa a provocar mudanças físicas que podem fugir de seu controle.

O filme também reúne Holland a personagens como Hulk e Justiceiro, ampliando as possibilidades para o futuro do herói dentro do MCU. Nesse contexto, a eventual chegada de Miles abriria espaço para uma nova dinâmica: Peter deixaria de ser apenas o jovem que recebeu orientação de Tony Stark e poderia assumir o papel de mentor de outro Homem-Aranha.

Marvel já deixou pistas sobre Miles Morales

Embora Miles ainda não tenha aparecido diretamente nos filmes do MCU, referências ao personagem surgiram em produções anteriores. Uma das mais claras está em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, de 2017, quando Donald Glover interpreta Aaron Davis, um criminoso conhecido nos quadrinhos como Gatuno.

Durante uma conversa com Peter Parker, Davis menciona ter um sobrinho que mora na cidade. Nos quadrinhos, Aaron é tio de Miles Morales, ligação que alimentou especulações sobre a possibilidade de o jovem herói existir no universo cinematográfico de Tom Holland.

Glover também retomou o papel de Aaron Davis em uma breve participação em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, reforçando a conexão entre o personagem e a franquia animada da Sony.

Outra referência apareceu em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Durante uma conversa com o Peter Parker interpretado por Andrew Garfield, Electro demonstra surpresa ao descobrir que o Homem-Aranha é branco e comenta que deveria existir um Homem-Aranha negro em algum lugar.

As referências não confirmam uma estreia iminente de Miles, mas mostram que a possibilidade já foi sugerida em diferentes momentos da franquia.

Como Miles Morales pode mudar o futuro do Homem-Aranha?

A introdução de Miles exigirá que a Marvel estabeleça uma identidade própria para o personagem, sem transformá-lo simplesmente em um substituto de Peter Parker. Nos quadrinhos, nos videogames e nas animações, os dois heróis compartilham o nome Homem-Aranha e atuam na proteção de Nova York, mas possuem trajetórias e características distintas.

Miles conta com habilidades como camuflagem e descargas bioelétricas, além de uma jornada própria para compreender o que significa assumir o manto do herói. Sua história também permite explorar a relação entre diferentes gerações de personagens e a responsabilidade de construir um legado.

Para Peter, a chegada de um novo Homem-Aranha poderia representar uma mudança de perspectiva. Depois de perder pessoas próximas e abrir mão de sua identidade pública, ele teria a oportunidade de orientar alguém que enfrenta desafios semelhantes aos que marcaram o início de sua própria trajetória.

Por enquanto, a Marvel não revelou como essa possível parceria será desenvolvida. O que Kevin Feige confirmou é que Miles Morales está nos planos do estúdio, embora sua estreia em live-action ainda dependa da conclusão da trilogia animada do Aranhaverso.