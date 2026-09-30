Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

DEMISSÃO EM MASSA?

Gigante do entretenimento mundial demite centenas de funcionários

Cortes atingem principalmente os departamentos de recursos humanos e TI

Edvaldo Sales
Por
Cortes atingem principalmente os departamentos de recursos humanos e TI
Cortes atingem principalmente os departamentos de recursos humanos e TI - Foto: Divulgação | The Walt Disney Company

Algumas centenas de funcionários foram demitidas pela Walt Disney em diferentes áreas da empresa. Os cortes atingem principalmente os departamentos de recursos humanos e tecnologia da informação (TI), tanto na estrutura corporativa quanto em diferentes divisões, segundo a Variety.

Esta é a terceira rodada de demissões da Disney neste ano desde que Josh D'Amaro assumiu o cargo de CEO, em março. As demissões ocorrem após a empresa sinalizar que faria novos cortes de custos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

INTERNACIONAL!

Cauã Reymond entra em elenco de série de sucesso do Disney+
Cauã Reymond entra em elenco de série de sucesso do Disney+ imagem

SE LIGA NA DICA!

Série do Disney+ se destaca em 2026 com 43 milhões de horas assistidas
Série do Disney+ se destaca em 2026 com 43 milhões de horas assistidas imagem

NOVIDADE

Disney brasileira? Cidade turística ganhará píer temático de 500 metros
Disney brasileira? Cidade turística ganhará píer temático de 500 metros imagem

Redução de despesas

D'Amaro e o diretor financeiro Hugh Johnston afirmaram, na divulgação dos resultados do trimestre encerrado em junho, que a companhia avaliava medidas para reduzir despesas, incluindo o quadro de funcionários e gastos administrativos.

Em carta aos acionistas, divulgada em 5 de agosto, os executivos disseram que a redução de custos tinha como objetivo liberar recursos para investimentos em áreas de crescimento.

Postos de trabalho eliminados

Em abril, a Disney eliminou cerca de 1.000 postos de trabalho em diferentes áreas, incluindo marketing, estúdios, televisão, ESPN, produtos e tecnologia e funções corporativas.

Em julho, houve uma nova rodada de cortes, com centenas de demissões em áreas corporativas e divisões como Pixar, ESPN e Disney Entertainment Television.

A maior parte dos cortes nos estúdios ocorreu na Pixar, enquanto a National Geographic concentrou a maior parte das demissões na área de televisão, de acordo com a Variety.

Em agosto, a empresa também ofereceu pacotes de aposentadoria antecipada a executivos com muitos anos de casa.

A Disney empregava cerca de 231 mil pessoas no fim do ano fiscal de 2025, sendo aproximadamente 172 mil nos Estados Unidos e 59 mil fora do país, segundo dados da companhia citados pela Reuters.

Demissões desde 2023

A companhia também passou por uma grande rodada de demissões em 2023, quando anunciou o corte de cerca de 7.000 empregos como parte de um plano para reduzir US$ 5,5 bilhões (cerca de R$ 28,6 bilhões) em custos durante a gestão do então CEO Bob Iger.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Disney entretenimento

Relacionadas

Mais lidas