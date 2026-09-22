Cauã Reymond entra em elenco de série de sucesso do Disney+

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O ator brasileiro Cauã Reymond foi confirmado no elenco da segunda temporada de Tudo É Justo (All’s Fair), série do Hulu estrelada por Kim Kardashian e disponível no Disney+. A informação foi divulgada pelo Deadline, e o brasileiro fará parte do elenco regular da nova fase da produção criada por Ryan Murphy.

Reymond estará ao lado de nomes como Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close. Detalhes sobre o personagem que o ator irá interpretar ainda não foram revelados.

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A segunda temporada foi confirmada pelo Hulu em novembro de 2025, mas ainda não possui uma data de estreia definida. A previsão é que os novos episódios cheguem em novembro.



A novidade foi anunciada pelo próprio Cauã Reymond em um vídeo publicado nas redes sociais oficiais da série. Na gravação, o ator confirmou sua participação na nova temporada.

Cauã Reymond terá papel regular

Segundo informações do Deadline, Reymond fará parte do elenco regular da segunda temporada, o que indica sua participação em diversos episódios da produção.

O personagem interpretado pelo brasileiro, porém, ainda não teve detalhes divulgados. A entrada coloca o ator ao lado de um elenco que reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão norte-americana.

Entre os integrantes da nova temporada estão Naomi Watts, conhecida por trabalhos como Emmanuelle; Niecy Nash-Betts, de Grotesquerie; Sarah Paulson, de American Crime Story; e Glenn Close, de Atração Fatal.

Cena de Tudo É Justo - Foto: Divulgação

A série é criada por Ryan Murphy, responsável por produções como Monstro, American Horror Story, Glee e American Crime Story.



O que Cauã Reymond disse sobre a novidade?

A confirmação da participação foi feita pelo próprio ator em um vídeo publicado na página oficial da produção.

“Oi, pessoal. Estou muito feliz em confirmar que estou no elenco da segunda temporada de 'Tudo é Justo', do Disney+. É um projeto incrível e eu estou muito animado com o que vem por aí. Nos vemos em breve. Fiquem ligados”, afirmou.

Qual é a história da série?

Em Tudo É Justo, um grupo de advogadas especializadas em divórcios deixa um escritório dominado por homens para abrir a própria firma.

A trama acompanha as profissionais enquanto elas lidam com separações de alto perfil, segredos e disputas de lealdade dentro e fora do ambiente de trabalho. A produção combina o drama jurídico com conflitos pessoais e profissionais das protagonistas.

A série está disponível no Disney+, onde a primeira temporada, com 9 episódios, pode ser assistida.