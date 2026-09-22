Cinema de Salvador estreia debate sobre IA e recebe show de brega

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Um cinema de Salvador terá uma programação especial nesta semana com a estreia do Cine IA em Debate e uma nova edição do CineSom Festival.

Na quarta-feira, 23, às 19h, a Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, recebe a primeira sessão do projeto sobre inteligência artificial, com a exibição de Privacidade Hackeada (The Great Hack, 2019), seguida de debate.

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Já na sexta-feira, 25, o espaço terá a sessão do filme nacional Paraíso Perdido e um show da cantora Julinha.

O Cine IA em Debate foi idealizado pelos professores Uirá Azevedo e Daniel Medrado, por meio do RegulaAÍ e da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A proposta é usar filmes como ponto de partida para discutir os impactos das novas tecnologias na sociedade.



Na estreia, o debate será dedicado a temas como liberdade de escolha, democracia e eleições em um contexto marcado pela atuação dos algoritmos. A programação do projeto também prevê discussões sobre trabalho, privacidade, educação, criação artística, ética, desinformação e relações humanas.

Na sexta-feira, o público poderá acompanhar uma programação de outro formato. O CineSom Festival promove a exibição de Paraíso Perdido, seguida de uma apresentação da cantora Julinha, com sucessos do brega.

Cine IA em Debate estreia nesta quarta

A primeira edição do Cine IA em Debate acontece na quarta-feira, 23, às 19h, na Saladearte Cinema do Museu. O documentário Privacidade Hackeada, dirigido por Karim Amer e Jehane Noujaim, será exibido antes da discussão.

O filme aborda questões relacionadas à exploração de dados pessoais e à influência das novas tecnologias nas escolhas dos indivíduos. A partir da obra, o encontro propõe uma discussão sobre liberdade de escolha, democracia e eleições em tempos de algoritmos.

Participam do debate Suzana Argollo, do Circuito Saladearte; os idealizadores Daniel Medrado e Uirá Azevêdo, do RegulaAÍ/UNEB; e Maurício Requião, da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O projeto não será restrito à ficção científica. A proposta é reunir diferentes gêneros, linguagens e perspectivas cinematográficas para abordar como a inteligência artificial e outras tecnologias interferem em diferentes áreas da vida cotidiana.

Após a estreia, os encontros do Cine IA em Debate serão realizados uma vez por mês, aos sábados à tarde, no mesmo espaço. Os ingressos para a sessão de estreia custam R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia).