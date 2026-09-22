PREMIAÇÃO IMPORTANTE
Filme baiano sobre o Bando de Teatro Olodum é premiado em festival
Obra é dirigida pela cineasta baiana Thamires Vieira
O documentário ‘Mulheres do Bando’ conquistou o Troféu Candango na Mostra Caleidoscópio, na categoria Melhor Longa-Metragem escolhido pelo Júri Jovem UnB, no 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.
A premiação do primeiro longa-metragem da cineasta baiana Thamires Vieira foi realizada no último sábado, 19, no encerramento do evento, no Distrito Federal.
“É uma emoção muito grande, passar por esse momento, começar o filme por aqui, por esse festival, nesse cinema, ser premiada pelo Júri Jovem com um texto tão emocionante sobre a importância desse trabalho. Acho que nasce uma artista que estava já em processo”, celebrou Thamires.
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O filme reúne atrizes de diferentes gerações do Bando de Teatro Olodum, uma das mais importantes companhias negras de teatro do Brasil. A obra aborda as memórias, experiências e transformações vividas por essas mulheres dentro e fora da cena.
Entre arquivos, ensaios, improvisações, conversas e silêncios, o documentário aproxima diferentes gerações.
O elenco do documentário é composto por Edvana Carvalho, Valdineia Soriano, Merry Batista, Cassia do Valle, Luciana Souza, Rejane Maia, Arlete Dias, Naira da Hora, Jamile Alves e Ella Nascimento.
Bando de Teatro Olodum
Criado em Salvador, em 1990, o Bando de Teatro Olodum completa 36 anos de existência em 2026, ano que passou a ser também Patrimônio Imaterial da capital baiana.
Ao longo de sua trajetória, o grupo se consolidou como referência do teatro negro brasileiro, utilizando a arte como espaço de afirmação da identidade, enfrentamento ao racismo e valorização da cultura negra baiana.
Com mais de 20 peças teatrais e quatro produções audiovisuais, incluindo o grande sucesso dos palcos e das telas, ‘Ó Paí, Ó’, o grupo também revelou nomes consagrados no teatro, cinema e televisão nacional, como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Érico Brás, Edvana Carvalho, Valdineia Soriano, entre outros.