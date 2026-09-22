Série da Netflix com 8 episódios e muito suspense para terça (22/09)

Mesmo com a terça-feira já avançando e a rotina ocupando boa parte do dia, ainda dá para reservar algumas horas para uma história capaz de prender a atenção.

Para quem procura uma produção de suspense criminal que não exige semanas de acompanhamento, A Desordem que Ficou pode ser uma alternativa para começar hoje e avançar ao longo dos próximos dias.



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Lançada originalmente em 2020, a série espanhola acabou ficando esquecida após alguns anos, mas continua disponível no catálogo da Netflix. Com oito episódios, todos liberados na plataforma, a produção tem capítulos de aproximadamente 45 minutos e resulta em uma maratona de pouco mais de sete horas.

A história combina drama, mistério, investigação e conflitos adolescentes ao acompanhar uma professora que chega a uma pequena cidade da Galícia para substituir uma colega morta em circunstâncias suspeitas. O que parecia ser uma oportunidade de recomeço rapidamente se transforma em uma sequência de segredos e ameaças.

Uma professora chega para substituir uma colega morta

A trama acompanha Raquel, interpretada por Inma Cuesta, uma jovem professora de literatura que aceita uma vaga como substituta no Instituto Novariz, localizado na cidade natal de seu marido, Germán, vivido por Tamar Novas.

Depois de passar por um período difícil em sua vida, Raquel se muda para o povoado galego na tentativa de reconstruir o casamento e começar uma nova fase.

O início das aulas, porém, está longe de ser tranquilo. Os estudantes não recebem bem a nova professora, que assume o lugar de Viruca, personagem interpretada por Bárbara Lennie.

Pouco depois de chegar à escola, Raquel encontra uma mensagem ameaçadora dentro de sua bolsa. O episódio marca o começo de uma série de acontecimentos que transformam completamente sua rotina.

A morte de Viruca está no centro do mistério

Viruca era professora de literatura do ensino médio e tinha uma personalidade que despertava reações diferentes entre os alunos. Admirada por alguns adolescentes, ela também mantinha relações complicadas com outros estudantes.

A personagem tinha interesse por temas considerados pesados e gostava de ouvir os alunos lendo poemas de Sylvia Plath, escritora que morreu em 1963.

Em determinado momento, Viruca aparece morta. A princípio, sua morte é tratada como suicídio por afogamento, mas a possibilidade de assassinato permanece como uma suspeita não confirmada.

É justamente essa dúvida que começa a envolver Raquel. Ao investigar o que aconteceu com sua antecessora, a professora passa a descobrir informações que ultrapassam os limites da escola e ameaçam não apenas seu casamento, mas também sua própria vida.

Duas histórias acontecem ao mesmo tempo

A estrutura narrativa alterna duas cronologias dentro do mesmo cenário: uma escola localizada em uma pequena cidade. Uma delas acompanha Raquel depois de sua chegada ao Instituto Novariz. A outra apresenta a trajetória de Viruca antes de sua morte.

Aos poucos, as duas histórias começam a se conectar e novos elementos são apresentados para tentar esclarecer o que realmente aconteceu com a professora.

A estrutura de duas linhas temporais pode lembrar produções como Dark, mas a série desenvolve sua própria abordagem ao alternar os acontecimentos envolvendo as duas personagens. O mistério sobre a morte de Viruca funciona como o principal elo entre os diferentes momentos da narrativa.

Elenco é um dos destaques da produção

Um dos principais pontos positivos da minissérie está no elenco. Além de Inma Cuesta e Bárbara Lennie, a produção conta com Tamar Novas, Arón Piper, Roberto Enriquez e Isabel Garrido.

A construção dos personagens também ganha espaço ao longo dos episódios. Um dos exemplos é Iago, interpretado por Arón Piper, ator conhecido por sua participação em Elite.

Inicialmente, o personagem pode parecer seguir o perfil típico do adolescente rebelde. Porém, a série apresenta gradualmente outros elementos de sua vida, incluindo questões familiares, permitindo uma compreensão mais complexa de suas atitudes.

A participação de Piper também estabelece uma conexão indireta com Elite, já que o ator havia trabalhado na produção ao lado de Carlos Montero, criador de A Desordem que Ficou.

Mistério envolvente prende a atenção do público

A série aposta em uma sequência constante de descobertas e reviravoltas para conduzir a investigação.

A estrutura inicialmente flui de maneira simples, intercalando as duas linhas temporais e apresentando aos poucos as relações entre os personagens. Porém, a quantidade de plot twists aumenta conforme a história avança.

Pequenos conflitos são introduzidos e, em alguns momentos, servem principalmente como preparação para uma nova surpresa ou falsa dedução.

Esse recurso pode acabar tornando determinados trechos cansativos para quem prefere histórias de mistério mais lineares. Ao mesmo tempo, a sucessão de acontecimentos ajuda a manter a curiosidade sobre o que realmente aconteceu com Viruca.

Produção mistura drama adolescente e suspense

Apesar das falhas no roteiro, a produção reúne outros elementos que ajudam a sustentar a narrativa. Direção de arte, fotografia, cenários e trilha sonora contribuem para criar uma atmosfera de mistério, enquanto o elenco mantém o interesse pelos personagens durante os oito episódios.

A série também combina diferentes gêneros. Além da investigação sobre a morte de Viruca, a história aborda relações amorosas, conflitos familiares, questões adolescentes, sexo, crimes e outras situações que vão sendo reveladas ao longo da trama.

O resultado é uma produção que utiliza o mistério como ponto de partida, mas não se limita à investigação policial.

Uma série esquecida que ainda pode surpreender

Lançada em 2020, A Desordem que Ficou acabou ficando fora dos holofotes alguns anos depois de sua chegada à Netflix.

A produção, porém, reúne características que continuam funcionando para quem procura uma história curta de mistério: duas linhas temporais, uma morte cercada de dúvidas, personagens com segredos e uma protagonista que começa a investigar uma situação que rapidamente foge do controle.

A narrativa também funciona como um drama adolescente, principalmente pela importância dos alunos do Instituto Novariz e pelas relações estabelecidas entre eles e os professores.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas de suspense e mistério. A Desordem que Ficou apresenta uma história envolvente, com uma investigação que conecta duas professoras, uma escola marcada por uma tragédia e diferentes segredos escondidos em uma pequena cidade.

Embora o roteiro exagere nas reviravoltas em alguns momentos, a combinação de elenco, fotografia, ambientação e trilha sonora ajuda a manter a produção interessante até o final.

Com apenas oito episódios de aproximadamente 45 minutos, a série também é uma alternativa para quem quer aproveitar o tempo livre durante esta semana sem se comprometer com uma produção muito longa.

Para quem busca uma história de mistério para começar nesta terça-feira, 22, e acompanhar aos poucos, pode ser uma opção para fugir do tédio e descobrir uma produção que acabou escondida após seu lançamento.