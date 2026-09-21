Filme brasileiro perde prêmio e fica fora da disputa pelo Oscar 2027

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O filme brasileiro Vicentina Pede Desculpas não venceu o Platform Prize, uma das principais categorias do 51º Festival de Toronto (TIFF), e perdeu a possibilidade de conquistar a elegibilidade automática ao Oscar 2027. O resultado foi divulgado neste domingo, 20, junto com os vencedores do festival canadense.

A categoria tinha 12 filmes concorrentes de diferentes países, incluindo o longa dirigido por Gabriel Martins. O vencedor do prêmio, além de receber US$ 20 mil canadenses, garante automaticamente elegibilidade à disputa do Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

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Com a derrota, Vicentina Pede Desculpas não terá esse caminho alternativo para chegar à premiação. O Brasil segue oficialmente representado por Feito Pipa, de Allan Deberton, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e TV.



Filme brasileiro estava entre 12 concorrentes

O Platform Prize reuniu produções da Índia, países nórdicos, Japão, Turquia, Itália, Canadá, Reino Unido, Filipinas, África do Sul, Polônia, Coreia do Sul e Brasil.

Entre os concorrentes estavam Angh, vencedor do prêmio, Brace Your Heart, coprodução entre países nórdicos, Children Untold, Djinn Wedding, Idda, In the Heart of the South, Masc, Silenced Nights, The Smell of Apples, Wild, Wild East e The World Before, além de Vicentina Pede Desculpas.

A vitória em Toronto era uma das possibilidades previstas pelas novas regras do Oscar para que uma produção se tornasse elegível à categoria de Melhor Filme Internacional mesmo sem ter sido escolhida oficialmente por seu país.

Nova regra abriu caminho para o Oscar

As regras recentes da Academia permitem que filmes vencedores de seis festivais internacionais específicos obtenham elegibilidade direta ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Fazem parte dessa lista o Urso de Ouro do Festival de Berlim, a Palma de Ouro de Cannes, o Grande Prêmio do Júri de Sundance, o Platform Award de Toronto, o Leão de Ouro de Veneza e o prêmio de Melhor Filme do Festival de Busan.

Dessa forma, uma eventual vitória de Vicentina Pede Desculpas em Toronto poderia colocar o filme brasileiro na disputa pela indicação ao Oscar mesmo sem a seleção da Academia Brasileira de Cinema.

Feito Pipa é o representante oficial do Brasil

Sem a vitória no festival canadense, Vicentina Pede Desculpas deixa de ter acesso a essa via de elegibilidade. O representante oficial do Brasil na corrida pelo Oscar 2027 é Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton.

O filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e TV para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional.

A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março.

Filme acompanha mãe após morte do filho

Vicentina Pede Desculpas é dirigido pelo mineiro Gabriel Martins e marca a estreia do cineasta no Festival de Toronto. A produção é da Filmes de Plástico em parceria com a Netflix.

Estrelado por Rejane Faria, o longa acompanha Vicentina, uma mãe que enfrenta o luto após a morte do filho Wesley, motorista de um ônibus envolvido em um acidente.

Durante a investigação, surgem evidências de que o acidente pode ter sido intencional. A partir disso, Vicentina parte em busca das famílias das vítimas para pedir desculpas, enquanto lida com o próprio luto e com as dúvidas provocadas pela tragédia.

O elenco também conta com Maíra Azevedo, Renato Novaes, Giovanni Venturini, Giovanna Heliodoro, Grace Passô, Marisa Revert, Fernanda Vianna, Clébia Sousa, Fábio Leal, Docy Moreira, Carlos Francisco, Thalma de Freitas, Flavio Bauraqui, Bárbara Colen e Miguelzinho do Cavaco.

Vicentina Pede Desculpas ainda disputa outras premiações

Apesar do resultado em Toronto, o longa ainda pode participar de outras premiações. A produção também está na disputa pelo Goya, tradicional prêmio do cinema espanhol, cuja cerimônia está prevista para 28 de fevereiro de 2027.

Nos cinemas brasileiros, a estreia está prevista para 5 de novembro. A produção também tem lançamento na Netflix indicado para 20 de novembro.