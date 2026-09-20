Filme de ação da Netflix com apenas 94 minutos para o domingo (20/09)

O domingo chegou e ainda há tempo de aproveitar algumas horas livres com um bom filme. Para quem procura uma produção curta, pouco conhecida e que acabou esquecida no catálogo em meio a tantos lançamentos, a Netflix tem uma opção que pode surpreender.

Lançado em 2017, 6 Dias transforma um dos episódios mais tensos da história recente de Londres em um thriller de ação com apenas 94 minutos, duração ideal para quem quer começar e terminar um filme sem comprometer o restante do dia.

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Filme acompanha sequestro em Londres

Em abril de 1980, seis homens armados invadiram a embaixada iraniana localizada em Princes Gate, em Londres, e fizeram 26 pessoas reféns. O impasse se prolongou por seis dias, período em que as autoridades britânicas tentaram negociar enquanto uma equipe de soldados altamente treinados se preparava para uma possível invasão.

É justamente esse intervalo de seis dias que serve de base para 6 Dias. A produção acompanha diferentes lados da operação e apresenta Rusty Firmin (Jamie Bell), integrante da força-tarefa responsável pela invasão caso as negociações fracassem; Max Vernon (Mark Strong), o principal negociador; e Kate Adie (Abbie Cornish), repórter da BBC que cobre o episódio.

Negociações são o ponto mais interessante

Um dos maiores desafios de filmes sobre situações de reféns está em manter a tensão durante uma história que depende, em grande parte, de negociações. 6 Dias encontra seus melhores momentos justamente quando coloca Max Vernon frente a frente com os responsáveis pelo sequestro.

A relação entre o negociador e os terroristas consegue recuperar a tensão em diferentes momentos e é o núcleo que mais envolve ao longo da produção. O problema é que o filme divide sua atenção entre personagens e situações demais.

O roteiro de Glenn Standring tenta apresentar uma visão ampla do acontecimento, mas acaba deixando alguns personagens pouco desenvolvidos. Kate Adie, por exemplo, aparece em cenas que acrescentam pouco à trama, enquanto a relação entre Max e os sequestradores tinha potencial para receber ainda mais espaço.

Treinamento militar traz novidade ao filme

As sequências dedicadas à preparação da força-tarefa estão entre os elementos mais interessantes da produção. Em vez de concentrar toda a narrativa no momento do ataque, o longa mostra o treinamento dos soldados e a expectativa em torno de uma possível invasão.

A oposição entre Rusty e Max também revela uma possibilidade interessante para a história. Os dois representam lados bastante diferentes da operação e poderiam ter sido utilizados para aprofundar ainda mais os conflitos apresentados.

Nesse sentido, 6 Dias funciona melhor quando se aproxima de um filme de espionagem e de articulações políticas do que quando tenta assumir completamente a identidade de um grande blockbuster de ação.

Ritmo estável em meio ao caos

A escolha por uma abordagem quase documental ajuda a diferenciar o longa de outras produções sobre sequestros e resgates. Toa Fraser conduz a história com um ritmo lento e estável, privilegiando a observação das diferentes etapas da operação e permitindo que a tensão seja construída gradualmente, sem depender constantemente de grandes sequências de ação.

Essa condução dá ao filme uma atmosfera mais sóbria e analítica, aproximando a narrativa de um thriller de espionagem e de uma história sobre articulações políticas.

Em vez de transformar o episódio em um espetáculo de ação, a produção dedica atenção aos bastidores da operação, às negociações e à preparação dos soldados, criando uma perspectiva mais ampla sobre o cerco à embaixada.

A proposta também funciona especialmente bem nas cenas protagonizadas por Max Vernon. As conversas entre o negociador e os sequestradores estão entre os momentos mais envolventes do longa e ajudam a sustentar a tensão justamente por apostarem no confronto verbal e na imprevisibilidade das negociações.

Outro recurso que contribui para essa atmosfera são as cartelas que indicam a passagem dos dias. Ao acompanhar visualmente o avanço do cerco, o espectador tem a dimensão da duração daquele impasse e percebe como a situação se aproxima gradualmente de um possível desfecho.

Estilo documental reforça a imersão

A utilização de textos na tela para apresentar os nomes e as profissões dos personagens também reforça a proposta documental de 6 Dias. O recurso ajuda a contextualizar rapidamente as diferentes figuras envolvidas no episódio e contribui para a sensação de acompanhar acontecimentos vistos por diferentes perspectivas.

A escolha combina com a intenção de Fraser de apresentar não apenas a ação, mas também os diferentes papéis desempenhados durante o cerco. A produção, assim, se distancia dos filmes de ação convencionais ao apostar em uma narrativa mais analítica e preocupada em mostrar as várias peças que compõem uma operação de resgate.

Essa característica faz com que 6 Dias encontre sua identidade justamente na contenção. O filme não depende de explosões ou de grandes momentos hollywoodianos para construir sua tensão e encontra força nas negociações, na preparação da força-tarefa, na cobertura jornalística e nas disputas políticas que cercam o episódio. No Rotten Tomatoes, 6 Dias registra 68% de aprovação da crítica.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas que combinam suspense, ação e acontecimentos reais. 6 Dias reúne negociações, espionagem, política e operação militar em uma história que mantém o foco na tensão do cerco e ainda aposta em uma abordagem mais documental, que ajuda a diferenciar a produção de outros filmes do gênero.

Lançado em 2017, o longa acabou ficando escondido na Netflix em meio à constante chegada de novos títulos ao catálogo, mas continua sendo uma alternativa interessante para quem busca descobrir uma produção menos conhecida da plataforma.

Com apenas 94 minutos, 6 Dias também se encaixa perfeitamente naquele espaço de tempo livre do domingo, entregando uma história objetiva e fácil de acompanhar de uma só vez. Para quem procura uma opção curta, com tensão e uma história inspirada em um episódio real, o filme pode ser uma boa escolha para este domingo.