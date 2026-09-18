Os 10 filmes mais vistos da Netflix que estão dominando 2026 até agora

Estamos na sexta-feira e, com o fim de semana se aproximando, nada melhor do que encontrar um filme capaz de preencher o tempo livre sem exigir horas de dedicação. Em meio ao catálogo recheado de opções da Netflix, alguns títulos conseguiram ir além da estreia e se transformaram nos filmes mais vistos da plataforma em 2026 até agora.

Comédias, suspenses, animações, ficções científicas e produções de ação aparecem entre os grandes fenômenos de audiência do streaming neste ano. Juntos, os dez títulos do ranking acumulam centenas de milhões de visualizações, mostrando quais lançamentos realmente conseguiram chamar a atenção do público ao redor do mundo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E se a ideia é aproveitar a sexta-feira ou encontrar uma opção para os próximos dias, os números podem ajudar na escolha. Afinal, nem sempre há tempo para acompanhar uma série longa ou uma produção que exige várias horas de dedicação: às vezes, um filme divertido, eletrizante ou simplesmente fácil de assistir é tudo o que precisamos para descansar em meio à rotina corrida.

Por isso, a curadoria pode fazer toda a diferença na hora de escolher o que assistir. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu os 10 filmes originais mais vistos da Netflix em 2026 até agora, de acordo com os dados das paradas globais da plataforma entre 1º de janeiro e 13 de setembro.



O ranking considera as visualizações registradas nos primeiros 91 dias de cada lançamento e revela quais produções dominaram a audiência neste ano.

Os 10 filmes mais vistos de 2026 na Netflix

10. Colisão: Acidente ou Homicídio?

Cena de Colisão: Acidente ou Homicídio? - Foto: Divulgação

O documentário sobre um grave acidente de carro ocorrido em 2022 aparece na décima posição do ranking. Colisão: Acidente ou Homicídio? acumulou 65 milhões de visualizações, sendo 59 milhões durante as quatro semanas em que permaneceu entre os dez títulos mais assistidos.



O melhor desempenho aconteceu na segunda semana, quando registrou 27,6 milhões de visualizações. A produção é baseada em fatos reais e conta a história de Mackenzie Shirilla, jovem condenada por matar o namorado, Dominic Russo, e o amigo do casal, Davion Flanagan, em um acidente de carro.

O documentário apresenta a primeira entrevista em vídeo de Shirilla, que atualmente cumpre duas penas de prisão perpétua em Ohio, nos Estados Unidos. A produção também mostra novas evidências e dá espaço para que Shirilla e sua família apresentem sua versão do ocorrido.

9. O Homem que Sussurra

Cena de O Homem que Sussurra - Foto: Divulgação

Robert De Niro e Adam Scott estrelam O Homem que Sussurra, suspense policial que chegou rapidamente ao ranking anual da plataforma. O longa alcançou 69,3 milhões de visualizações em apenas três semanas.



A produção cresceu de 23,2 milhões de visualizações na estreia para 33,4 milhões na semana seguinte, quando alcançou o primeiro lugar mundial. Baseado no livro de mesmo nome, o filme acompanha um escritor de romances policiais que enfrenta o luto depois do sequestro do filho de oito anos.

Para tentar solucionar o caso, ele procura o próprio pai, um ex-detetive policial aposentado. Durante a investigação, os dois descobrem uma conexão com um antigo caso envolvendo um assassino em série condenado conhecido como The Whisper Man.

8. 72 Horas em Miami

Cena de 72 Horas em Miami - Foto: Divulgação

A comédia 72 Horas em Miami, estrelada por Kevin Hart, também aparece entre os maiores sucessos da Netflix em 2026. O filme soma 72 milhões de visualizações e permaneceu na liderança mundial durante duas semanas.



A produção é, até agora, a comédia pura de melhor desempenho da plataforma no ano. A história acompanha Joe, um executivo de 40 anos desesperado para recuperar a carreira em declínio.

Tudo muda quando ele é adicionado por engano ao grupo de mensagens de uma despedida de solteiro. Sem querer, Joe acaba viajando para a Flórida com um grupo de jovens de vinte e poucos anos, enfrentando festas, confusões e ressacas enquanto tenta sobreviver ao fim de semana mais louco de sua vida.

7. A Última Casa

Cena de A Última Casa - Foto: Divulgação

O terror de ficção científica A Última Casa alcançou 82,1 milhões de visualizações ao longo de cinco semanas. O filme estrelado por Wagner Moura começou com 27,5 milhões e chegou a 33,5 milhões na semana seguinte, permanecendo no topo da Netflix durante suas duas primeiras semanas.



A trama acompanha Ann, interpretada por Greta Lee, Jason, vivido por Wagner Moura, e os dois filhos do casal. De maneira inesperada, a família fica confinada dentro da própria casa enquanto uma força desconhecida transforma o local em uma espécie de prisão.

Sem entender a origem da ameaça, os personagens precisam encontrar uma maneira de sobreviver. A falta de água, comida e outros recursos aumenta o desespero, enquanto o confinamento faz surgir a suspeita de que a chave para escapar pode estar escondida dentro da própria residência.

6. Mensagens para Isabelle

Cena de Mensagens para Isabelle - Foto: Divulgação

Zoey Deutch e Nick Robinson protagonizam Mensagens para Isabelle, o maior sucesso de comédia romântica da Netflix em 2026. O filme registrou 84,3 milhões de visualizações e permaneceu entre os cinco títulos mais assistidos durante suas sete primeiras semanas.



A produção também estabeleceu um novo recorde para uma obra do gênero na plataforma. Na história, Jill tenta lidar com o luto pela morte da irmã deixando mensagens de voz no antigo telefone dela.

Sem saber que o número foi reatribuído, Jill continua registrando sua vida caótica em São Francisco. As mensagens acabam sendo recebidas por um corretor imobiliário reservado, que passa a acompanhar as confissões e histórias da jovem.

5. Ataque Brutal

Cena de Ataque Brutal - Foto: Divulgação

Phoebe Dynevor, conhecida por Bridgerton, lidera Ataque Brutal, filme de desastre envolvendo tubarões que conquistou 85,7 milhões de visualizações durante quatro semanas no TOP 10 da Netflix.



A produção registrou 37,3 milhões de visualizações somente no primeiro fim de semana e continuou na liderança global na semana seguinte. A história combina uma tempestade de grandes proporções com a presença de predadores em uma cidade costeira.

Em meio a um furacão catastrófico, os moradores enfrentam chuvas torrenciais, detritos e escuridão. Para sobreviver, precisam lidar simultaneamente com a força da natureza e com os ataques de tubarões.

4. Dinheiro Suspeito

Cena de Dinheiro Suspeito - Foto: Divulgação

Ben Affleck e Matt Damon aparecem juntos em Dinheiro Suspeito, suspense policial que alcançou 114,7 milhões de visualizações no período analisado.



O longa registrou 41,6 milhões de visualizações no fim de semana de estreia, o maior resultado inicial entre os filmes originais da Netflix lançados em 2026. A produção também permaneceu durante três semanas na primeira posição mundial.

A história acompanha uma equipe de policiais de Miami cuja confiança é colocada à prova depois que os agentes encontram uma grande quantia de dinheiro em um esconderijo abandonado. Conforme as forças institucionais descobrem o tamanho da apreensão, surgem dúvidas sobre em quem os integrantes do grupo podem confiar.

3. O Jogo do Predador

Cena de O Jogo do Predador - Foto: Divulgação

Charlize Theron e Taron Egerton aparecem no pódio com O Jogo do Predador. O suspense de sobrevivência alcançou 118 milhões de visualizações e permaneceu seis semanas no TOP 10 da Netflix.



O filme registrou 38,2 milhões de visualizações no primeiro fim de semana e outras 40,2 milhões na segunda semana. A trama acompanha uma mulher viciada em adrenalina que decide colocar seus limites à prova em uma aventura pela natureza selvagem australiana.

A alpinista, porém, acaba no meio de uma caçada em que os predadores naturais não são os únicos perigos. A partir daí, ela precisa lutar para sobreviver e superar os obstáculos impostos pelo caçador.

2. Máquina de Guerra

Cena de Máquina de Guerra - Foto: Divulgação

Durante boa parte de 2026, Máquina de Guerra ocupou a primeira posição entre os filmes do ano na Netflix. A ficção científica de guerra estrelada por Alan Ritchson chegou a 139,9 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias e entrou no TOP 10 histórico da plataforma.



O desempenho também levou a Netflix a confirmar uma continuação. A história acompanha integrantes dos Rangers, unidade de elite do Exército dos Estados Unidos, depois de um exaustivo processo seletivo.

Responsáveis por algumas das missões mais perigosas do mundo, eles são colocados diante de uma ameaça inesperada. Uma força extraterrestre surge para complicar ainda mais a situação e transforma a missão em um confronto muito maior do que o grupo poderia imaginar.

1. Como Mágica

Cena de Como Mágica - Foto: Divulgação

O primeiro lugar do ranking pertence à animação Como Mágica, estrelada por Michael B. Jordan e Juno Temple. O filme registrou impressionantes 144,9 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias e chegou ao oitavo lugar entre os filmes mais populares da história da Netflix.



A trajetória da produção chamou atenção porque o filme começou com 15,5 milhões de visualizações e ganhou força nas semanas seguintes. Como Mágica permaneceu entre os três primeiros colocados durante sete semanas e acumulou 11 semanas no TOP 10. Esse foi o maior período entre os filmes originais da Netflix lançados em 2026 até o período analisado.

A história se passa no reino animal chamado Vale e acompanha um pássaro e uma pequena criatura da floresta que precisam lidar com suas diferenças depois que um incidente faz com que um deles passe a viver na pele, ou nas penas, do outro. Os dois animais, que são inimigos por natureza, precisam se unir depois da troca de corpos para enfrentar a nova vida e sobreviver à rotina na selva.