Novo Vingadores vai ter mais de um Doutor Destino? Entenda teoria

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‘Vingadores: Doutor Destino’, um dos lançamentos mais aguardados do Marvel Studios, terá Robert Downey Jr. como Victor von Doom. No entanto, uma nova teoria envolvendo o Cillian Murphy (‘Oppenheimer’) sugere que ele pode não ser o único ator a interpretar o vilão.

O rumor resgata um dos fancasts — que são escalações imaginárias feitas por fãs — mais populares entre os fãs antes da escalação de Downey Jr. para o longa. A ideia ganhou espaço justamente pela natureza multiversal da atual fase do Universo Cinematográfico da Marvel.

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A existência de mais de uma versão de Victor von Doom seria compatível com as regras apresentadas nas produções recentes, que contam com diferentes realidades e variantes de personagens estabelecidas pela franquia.

Fancast antigo

Cillian Murphy era frequentemente citado por fãs como uma das escolhas ideais para interpretar o vilão antes de Robert Downey Jr. assumir o papel.

Além disso, o site Legado da Marvel já havia destacado essa possibilidade em fevereiro deste ano, quando rumores apontaram que o MCU poderia ter outro intérprete para Victor von Doom depois de Vingadores: Doutor Destino e ‘Vingadores: Guerras Secretas’.

Na oportunidade, Murphy apareceu entre os nomes mais desejados pelos fãs para assumir o personagem após um eventual reboot.

A nova teoria atual traz essa ideia para o próximo dos Vingadores e sugere que Murphy poderia interpretar uma versão diferente do vilão, enquanto Downey Jr. viveria o Doutor Destino principal apresentado pela Marvel.

Ainda mais perigoso?

Além disso, a hipótese dialoga diretamente com algo recorrente nas histórias em quadrinhos, que são as versões diferentes de um mesmo personagem que podem possuir personalidades, origens e objetivos completamente distintos.

Dentro desse contexto, Victor von Doom de Cillian Murphy poderia representar uma variante mais malvada do personagem. Já a versão de Downey Jr. continuaria como o grande antagonista de Vingadores: Doutor Destino.

Entretanto, até o momento, não existe confirmação oficial da Marvel sobre a participação de Murphy no filme.

Cillian Murphy ( - Foto: Divulgação

O retorno de Robert Downey Jr.

O ator retorna ao MCU depois de encerrar sua trajetória como Tony Stark em ‘Vingadores: Ultimato’, agora interpretando o principal vilão de Vingadores: Doutor Destino.

Os Irmãos Russo, Anthony e Joe, que dirigem o filme, já chegaram a comentar a semelhança entre Tony Stark e o Doutor Destino de Robert Downey Jr.

Joe foi questionado, em entrevista à Soundsphere Magazine, sobre uma cena de Vingadores: Doutor Destino que explicaria por que Victor von Doom tem o mesmo rosto de Stark.

O diretor evitou revelar detalhes da trama, mas afirmou que tudo fará sentido quando os filmes forem assistidos.

O filme estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026 e prepara o terreno para Vingadores: Guerras Secretas, que será lançado no dia 17 de dezembro de 2027, encerrando o arco da ‘Saga do Multiverso’ da Marvel.

Assista ao trailer de Vingadores: Doutor Destino: