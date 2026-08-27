SELO DA MARVEL
Vingadores na Bahia: veja cidades que terão Infinity Vision para retorno de Ultimato
Marvel criou selo para identificar salas de cinema consideradas premium
Para o relançamento de ‘Vingadores: Ultimato’, intitulado ‘Vingadores: Ultimato Encore’, o Marvel Studios vai apostar em uma novidade: o selo Infinity Visionb.
Ele foi criado pela Disney para identificar salas de cinema consideradas premium, especialmente para grandes lançamentos do estúdio.
O que é Infinity Vision?
Diferente de IMAX ou do Cinemark XD, o Infinity Vision não é uma nova tecnologia de projeção, nem um novo formato de tela. A Disney estabelece determinados critérios técnicos para certificar salas que já existem.
Ou seja, uma sala que recebe o selo não necessariamente foi reformada ou ganhou equipamentos novos, esta é apenas uma questão mercadológica.
Segundo a Disney, ele “é uma certificação para cinemas... que garante aos espectadores uma experiência cinematográfica excepcional. Isso inclui telas grandes, com imagens de alta qualidade e som excepcional.”
Leia Também:
Brasil terá 400 salas com Infinity Vision
A Disney confirmou ao Omelete, que o Brasil terá 400 salas com o selo Infinity Vision do Marvel Studios.
A lista divulgada contém mais de 350 salas (3 na Bahia), algumas nos mesmos cinemas, e não é a lista finalizada. De acordo com a empresa, o processo de homologação segue em andamento.
Confira as salas na Bahia:
- Salvador: 1 sala na Rede Cineflix no Shopping Bela Vista
- Salvador: 1 sala na Rede Cinemark no Salvador Shopping
- Lauro de Freitas: 1 sala na Rede Cinépolis no Parque Shopping Bahia
O que vai mudar na nova versão de Ultimato
Vingadores: Ultimato, que estreou em 2019, vai retornar aos cinemas sete anos depois de encerrar a Saga do Infinito, uma das fases mais importantes do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). A nova versão de Ultimato chegará aos cinemas em 24 de setembro.
Além de explorar a nostalgia do público, o relançamento tem como objetivo apresentar material inédito que ajudará a preparar o terreno para ‘Vingadores: Doutor Destino’.
No Brasil, a Marvel confirmou o retorno do longa com exibições em IMAX e Infinity Vision.
A nova versão contará com introdução inédita, conteúdo adicional e nova cena pós-créditos diretamente ligada ao próximo filme.
Os irmãos Joe e Anthony Russo, diretores dos dois filmes, já trataram Vingadores: Doutor Destino como uma sequência direta do sucesso de 2019. Ou seja, os acontecimentos que pareciam encerrados há sete anos voltarão ao centro da história.
Confira o pôster de Vingadores: Ultimato Encore:
O que vai conectar Ultimato e Doutor Destino?
Tudo indica que uma das principais conexões estará nas consequências da viagem no tempo. Em Ultimato, os heróis sobreviventes desfizeram a vitória de Thanos (Josh Brolin) em ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018) e trouxeram de volta bilhões de pessoas que haviam desaparecido.
O que já foi divulgado até o momento em prévias de Vingadores: Doutor Destino dá a entender que, para o novo vilão de Robert Downey Jr., porém, essas pessoas estariam vivendo vidas que não deveriam mais existir.
Veja o trailer de Vingadores: Doutor Destino:
Isso deve colocar até Steve Rogers, o antigo Capitão América (Chris Evans), no centro do conflito. Depois da batalha contra Thanos, ele retornou ao passado e decidiu permanecer ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell).
Portanto, o desfecho do personagem pode deixar de ser apenas uma despedida emocionante para se transformar em uma das peças fundamentais da nova ameaça enfrentada pelos Vingadores.
Vingadores: Ultimato Encore entra em cartaz nos cinemas do Brasil em 24 de setembro deste ano. Já Vingadores: Doutor Destino chega em 17 de dezembro.