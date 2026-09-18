Uma das melhores séries da Netflix retorna após 5 anos de espera

Finalmente chegou a sexta-feira, e com ela o tempo livre para procurar uma boa série para assistir. Para quem quer fugir do tédio e aproveitar algumas horas diante da televisão, O Homem das Castanhas pode ser uma opção para entrar na lista.

Lançada originalmente em 2021, a produção dinamarquesa de suspense se tornou um sucesso e retornou à Netflix em 2026 com sua segunda temporada.

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Com seis episódios em cada temporada e duração média de 50 minutos, a série soma 12 capítulos.

O formato permite uma maratona completa em poucas horas, mas também funciona para quem prefere encaixar o entretenimento na rotina: é possível assistir a um episódio por dia durante a semana e acompanhar toda a história sem precisar reservar um dia inteiro.

Suspense conquistou o público em 2021

Cinco anos se passaram desde que O Homem das Castanhas estreou na Netflix. Baseada no romance homônimo de sucesso de Søren Sveistrup, a produção chamou atenção ao apostar em uma história policial ambientada na Dinamarca e marcada pela atmosfera característica do suspense nórdico.

Na época, a série recebeu avaliações bastante positivas. "É um exemplo perfeito de por que o gênero nórdico de suspense é tão popular", resumiu o Decider em sua crítica. Já o iPaper classificou a produção como "é uma das mais chocantes que já vi. [...] Exatamente o tipo de susto intenso que esperamos de Søren Sveistrup, o criador de The Killing"*.

O desempenho no Rotten Tomatoes também chamou atenção. A primeira temporada alcançou 100% de aprovação da crítica na plataforma, enquanto a avaliação do público ficou em 78%.

Segunda temporada demorou para chegar

Apesar do sucesso conquistado em 2021, a renovação de O Homem das Castanhas só foi oficializada em 2024, três anos depois da estreia. Agora, a espera terminou: a segunda temporada chegou à Netflix em 7 de maio de 2026, com seis novos episódios disponibilizados de uma só vez.

O retorno também conta com o envolvimento de Søren Sveistrup, responsável pelo romance que deu origem à produção. O autor não apenas escreveu uma sequência para sua obra original, como também ficou encarregado da adaptação dos roteiros da nova temporada.

Danica Curcic e Mikkel Boe Folsgaard retornam como os detetives Naia Thulin e Mark Hess. A dupla novamente fica responsável por investigar um caso que começa com o desaparecimento de uma mulher e rapidamente revela conexões com um crime anterior.

Novo caso envolve perseguição e assassinato

Na segunda temporada, uma mulher desaparece em Copenhague. Ao analisar seus registros telefônicos e e-mails, a polícia percebe que ela vinha sendo perseguida sistematicamente havia algum tempo.

Uma pessoa ainda não identificada acompanhava cada um de seus movimentos e a mantinha em um jogo de gato e rato. Durante a perseguição, o responsável enviava repetidamente fotografias e vídeos enigmáticos, além de um arquivo de áudio que parecia ser uma canção infantil inofensiva.

A investigação ganha uma nova dimensão quando a mulher desaparecida é encontrada assassinada. As circunstâncias do crime apresentam semelhanças com um caso não solucionado de dois anos antes, quando o corpo de uma estudante foi encontrado em condições parecidas.

Mark Hess e Naia Thulin assumem a investigação para tentar descobrir uma ligação entre as duas vítimas. Enquanto procuram respostas, os detetives precisam correr contra o tempo, já que o responsável pelos crimes pode voltar a atacar a qualquer momento.

12 episódios para uma maratona de suspense

Para quem quer aproveitar o tempo livre e procura uma produção capaz de preencher algumas horas sem exigir um compromisso enorme, O Homem das Castanhas tem um formato que favorece a maratona.

Cada temporada possui seis episódios, com duração média de 50 minutos. Ao juntar as duas temporadas, são 12 episódios que podem ser assistidos em sequência ou distribuídos ao longo dos dias neste final de semana.

Quem estiver com algumas horas disponíveis pode avançar bastante na história em uma única sessão. Para quem tem uma rotina mais corrida, também é possível assistir a um episódio por dia e terminar a série em menos de duas semanas.

O formato curto, aliado à investigação cheia de perguntas e novas pistas, ajuda a manter o ritmo e torna a produção uma alternativa para quem quer assistir a uma série de suspense sem precisar acompanhar dezenas de episódios.

Vale a pena?

Sim. Para os fãs de tramas de suspense e mistério, O Homem das Castanhas reúne investigação policial, desaparecimento, perseguição, assassinatos e conexões entre diferentes casos.

A segunda temporada ainda permite que quem conheceu a produção em 2021 retome a história cinco anos depois, enquanto novos espectadores podem encontrar uma série com apenas 12 episódios disponíveis.

Com capítulos de aproximadamente 50 minutos, a produção também combina com aquele período de descanso depois de uma semana corrida.

Seja para uma maratona durante o tempo livre ou para assistir a um episódio por dia, a série oferece uma história policial envolvente para quem quer fugir do tédio e passar algumas horas tentando desvendar os mistérios apresentados pela trama.