Novo filme do Prime Video vira grande sucesso de 2026 no TOP 10

Nada como encontrar um filme capaz de prender a atenção depois de um dia cheio, especialmente quando sobra pouco tempo para aproveitar a folga e relaxar.

No Prime Video, O Aniversário aparece atualmente entre os títulos mais assistidos da plataforma e ocupa a quinta posição do TOP 10. O longa combina suspense, drama familiar e elementos de ficção política em uma história marcada por conflitos e reviravoltas.

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Uma das grandes apostas da plataforma para 2026, a produção tem um elenco conhecido, formado por nomes como Diane Lane, Kyle Chandler, Dylan O’Brien, Madeline Brewer, Zoey Deutch, Mckenna Grace e Phoebe Dynevor.

O filme também chama atenção pela proposta de transformar uma celebração familiar aparentemente comum em um cenário de tensão crescente.

Uma comemoração que muda tudo

A história acompanha Ellen (Diane Lane) e Paul Taylor (Kyle Chandler), um casal que reúne os quatro filhos para comemorar 25 anos de casamento. Josh (Dylan O’Brien), Anna (Madeline Brewer), Cynthia (Zoey Deutch) e Birdie (Mckenna Grace) participam do encontro que, inicialmente, parece representar a união de uma família privilegiada e bem-sucedida.

A situação começa a mudar com a chegada de Liz (Phoebe Dynevor), namorada de Josh. O encontro ganha uma camada inesperada porque Ellen já conhece a jovem: Liz foi sua aluna na universidade e, anos antes, demonstrava interesse por ideias relacionadas à concentração de poder.

Agora, ela está ligada a A Mudança, um movimento político que passa a ganhar espaço nos Estados Unidos. O que inicialmente parece uma proposta voltada a superar a polarização começa a revelar consequências cada vez mais graves.

O conflito político invade a família

O suspense de O Aniversário não depende apenas de acontecimentos externos. A transformação acontece dentro da própria casa dos Taylor, enquanto as diferenças entre os integrantes da família aumentam.

Ellen percebe antes dos demais que existe algo preocupante por trás da postura de Liz e tenta alertar os filhos. Josh, porém, passa a enxergar na namorada não apenas uma parceira, mas também uma possibilidade de reconhecimento, dinheiro e poder.

A partir daí, as divergências políticas começam a afetar relações pessoais, escolhas profissionais e a estrutura familiar. O filme acompanha esse processo ao longo de cinco anos, mostrando como mudanças que parecem pequenas inicialmente podem produzir consequências maiores.

A proposta também estabelece uma relação com histórias distópicas como O Conto da Aia, principalmente pela maneira como uma transformação política progressiva interfere na liberdade e nas relações pessoais. Madeline Brewer, que interpreta Anna no longa, viveu Janine na série, enquanto Mckenna Grace interpretou Esther Keyes.

Apesar da aproximação temática, O Aniversário segue uma história própria e não adapta a obra de Margaret Atwood.

Diane Lane e Phoebe Dynevor se destacam

O elenco é um dos elementos centrais da produção. Diane Lane sustenta boa parte da tensão como Ellen, uma mulher que percebe a dimensão do que está acontecendo antes dos demais, mas também precisa lidar com as próprias dificuldades para aceitar as escolhas dos filhos.

Kyle Chandler interpreta Paul, personagem que tenta preservar a família enquanto o conflito se intensifica. Já Phoebe Dynevor constrói uma Liz ambígua, cuja postura inicialmente cordial contrasta com o avanço das ideias defendidas pelo movimento ao qual pertence.

Dylan O’Brien também chama atenção como Josh, personagem que se torna um dos principais pontos de entrada de “A Mudança” na família. Madeline Brewer, Zoey Deutch e Mckenna Grace completam o núcleo familiar.

Um suspense que cresce dentro de casa

Dirigido por Jan Komasa, cineasta de Rede de Ódio, o longa aposta em uma abordagem mais íntima para tratar da transformação política. Em vez de concentrar a narrativa em grandes discursos, o filme mostra os efeitos da mudança diretamente sobre os personagens.

A própria casa dos Taylor se transforma em um espaço de conflito. A cada novo aniversário de casamento, as relações estão diferentes e as tensões acumuladas ficam mais difíceis de ignorar.

A produção foi filmada na Irlanda e utiliza fotografia e som para construir uma atmosfera progressivamente desconfortável. O suspense também ganha força conforme as consequências das escolhas dos personagens se tornam mais evidentes.

Apesar da proposta, o filme apresenta algumas fragilidades. A ascensão de “A Mudança” acontece rapidamente em determinados momentos, enquanto algumas transformações políticas poderiam receber mais desenvolvimento. Na segunda metade, a alegoria também se torna mais direta.

Ainda assim, a premissa sustenta o suspense ao apresentar o autoritarismo como um processo gradual, capaz de avançar enquanto os personagens ainda acreditam estar protegidos pela normalidade.

O que dizem as avaliações?

O Aniversário registra 68% de aprovação da crítica e 78% do público no Rotten Tomatoes. A recepção se soma ao desempenho atual no Prime Video, onde o filme aparece na quinta posição do TOP 10 da plataforma.

O longa combina drama familiar e suspense político e aposta principalmente na deterioração das relações entre os personagens para conduzir a narrativa.

Vale a pena?

Para quem gosta de filmes de suspense, drama familiar, ação e histórias com reviravoltas, O Aniversário pode ser uma boa opção para assistir no Prime Video durante o tempo livre.

O filme não entrega apenas um conflito externo: sua principal aposta está em acompanhar como as mudanças que acontecem ao redor dos Taylor começam a interferir diretamente na família.

O elenco conhecido e a atmosfera construída por Komasa ajudam a manter o interesse, enquanto a trama avança para momentos cada vez mais tensos.

Com uma história que mistura relações familiares, suspense e transformação política, a produção oferece uma experiência especialmente voltada para quem gosta de filmes que continuam provocando questionamentos depois dos créditos.