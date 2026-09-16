Só 8 episódios: série da Netflix no TOP 1 é o grande destaque de 2026

Netflix encontrou um novo sucesso em 2026 com A Garota do Remo, série que chegou ao primeiro lugar do TOP 10 da plataforma no Brasil poucos dias após a estreia.

Lançada em 10 de setembro, a produção reúne apenas oito episódios e aposta em uma mistura de romance adolescente, conflitos familiares e competição esportiva. Com episódios de aproximadamente 45 minutos, a temporada pode ser concluída em pouco mais de seis horas.

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O formato favorece quem está no meio da semana, tem uma rotina corrida, mas ainda quer encontrar algumas horas para acompanhar uma história leve e divertida. Uma opção é assistir a um episódio por dia e terminar a produção ao longo da semana.

Romance e remo no centro da história

A trama acompanha Teagan Tao, interpretada por Miku Martineau, uma jovem de 16 anos que vê sua vida mudar depois que os crimes financeiros cometidos pelo pai afetam diretamente sua família.

Ela deixa Los Angeles com a mãe, Ella, e se muda para Eagle’s Cove, em Massachusetts. A expectativa era continuar treinando remo na prestigiada Easton Prep, mas Teagan descobre que o colégio não possui uma equipe feminina dedicada ao esporte.

Determinada a continuar praticando a modalidade, ela encontra uma solução inesperada: assumir a função de timoneira da equipe masculina da escola. A decisão a coloca em contato com um grupo de garotos pouco acostumados a ter suas regras questionadas.

A partir daí, a protagonista precisa conquistar seu espaço dentro do time enquanto enfrenta conflitos pessoais e começa a se envolver em novas relações.

Uma maratona curta para o meio da semana

Com somente oito capítulos, A Garota do Remo é uma produção que pode ser encaixada facilmente na rotina já que a primeira temporada completa possui pouco mais de seis horas.

Para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio sem começar uma série com dezenas de capítulos, a produção pode ser uma alternativa rápida. Dá para avançar aos poucos, acompanhando um episódio por noite, ou reservar um período maior para uma maratona.

O sucesso inicial também ajuda a explicar por que a série chamou atenção tão rapidamente. Além de ter alcançado o TOP 1 da Netflix no Brasil, a produção recebeu 77% de aprovação no Rotten Tomatoes nas primeiras avaliações contabilizadas.

O que torna a série diferente?

Apesar de trabalhar com elementos comuns dos dramas adolescentes, a produção encontra uma identidade ao colocar o remo no centro da narrativa. A modalidade esportiva aparece ao lado de romances, amizades, diferenças sociais e conflitos familiares.

O começo da temporada apresenta Teagan tentando conquistar uma vaga e provar que pode fazer parte da equipe. Conforme os episódios avançam, a história passa a dividir mais espaço entre as competições, os relacionamentos e os problemas dos integrantes do grupo.

A protagonista também acaba envolvida em um triângulo amoroso. Josh Regis, vivido por Sam Braun, é o capitão rico e inicialmente arrogante da equipe, enquanto Cam Dillinger, interpretado por Kyle Clark, é um bolsista que trabalha e apresenta uma personalidade mais sensível.

Uma produção leve, mas sem fugir da fórmula adolescente

A Garota do Remo não tenta revolucionar o gênero. A série reúne escola de elite, conflitos familiares, romance, diferenças de classe e competição esportiva em uma combinação já conhecida pelo público.

Ainda assim, o material destaca que a produção encontra seu melhor momento quando consegue equilibrar esses elementos. A partir da segunda metade dos oito episódios, competições, romances, amizades e questões familiares passam a funcionar de maneira mais integrada.

Miku Martineau também aparece como um dos principais destaques. A atriz dá à personagem confiança suficiente para evitar que Teagan seja apenas uma adolescente deslocada em uma escola nova, enquanto também apresenta suas inseguranças, frustrações e erros.

A série também evita transformar a presença de Teagan na equipe masculina em uma sequência constante de conflitos relacionados a machismo ou preconceito. As diferenças sociais e a resistência inicial existem, mas a narrativa trabalha os personagens de maneira mais acolhedora.

E a segunda temporada?

Mesmo com a rápida ascensão ao primeiro lugar, ainda não existe confirmação de uma segunda temporada. Os criadores não sabem oficialmente se a história continuará, enquanto integrantes do elenco já comentaram possibilidades para um eventual novo ano.

Sam Braun, que interpreta Josh Regis, chegou a imaginar uma continuação durante as férias de verão: “Se tivermos uma segunda temporada, acho que deveríamos estar em férias de verão ou algo nesse sentido, como nos perdermos na floresta”.

Kyle Clark, intérprete de Cam Dillinger, defende que novos episódios poderiam explorar ainda mais o lado esportivo da história. Miku Martineau, por sua vez, afirmou que o futuro da produção ainda é um mistério, embora tenha indicado a possibilidade de novas confusões amorosas para Teagan.

O produtor-executivo Jeff Norton também demonstrou interesse em continuar a produção, mas destacou que o futuro depende da resposta do público.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura uma série leve, divertida e fácil de acompanhar durante a semana. A Garota do Remo combina romance adolescente, esporte, amizades e conflitos familiares em apenas oito episódios, oferecendo uma maratona de pouco mais de seis horas.

Por outro lado, espectadores que procuram uma produção mais complexa ou que esperam uma grande renovação do gênero adolescente podem considerar a história previsível ou até simples demais. A série aposta justamente no conforto de elementos conhecidos, sem tentar transformar completamente a fórmula.

Para quem gosta de tramas jovens, romances e histórias esportivas e quer uma opção rápida para ocupar o tempo livre, porém, a produção pode ser uma escolha certeira.

Veja o trailer!