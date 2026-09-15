Minissérie da Netflix alcança 11 milhões de views em quatro dias

Em meio à correria de estudos e trabalho, encontrar uma série curta o suficiente para caber na rotina, mas envolvente a ponto de prender a atenção, pode ser um desafio. Homem em Chamas, minissérie de ação da Netflix lançada em 2026, encontrou o público rapidamente e alcançou 11 milhões de visualizações em apenas quatro dias, tornando-se um dos grandes sucessos da plataforma neste ano.

A produção chegou ao topo do ranking de séries mais assistidas da Netflix logo no período de lançamento e permaneceu entre os títulos de maior destaque do catálogo por algumas semanas.

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Com uma trama de suspense, vingança e muita ação, a série também chama atenção pela presença da brasileira Alice Braga no elenco.

Para quem quer aproveitar um pouco do tempo livre nesta terça-feira sem se comprometer com uma produção longa, a minissérie pode ser uma opção para fugir do tédio.

São apenas sete episódios, com duração média de 45 minutos cada, formando uma maratona de pouco mais de cinco horas que pode ser distribuída ao longo da semana.

Uma história de ação e vingança

A produção acompanha John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), ex-mercenário das Forças Especiais que carrega um grave transtorno de estresse pós-traumático depois de ser o único sobrevivente de uma missão malsucedida no México.

Vivendo com pesadelos, depressão e problemas relacionados ao alcoolismo, Creasy tenta lidar com os traumas do passado enquanto trabalha em um armazém. A situação muda quando ele é recrutado pelo antigo companheiro Rayburn (Bobby Cannavale) para atuar como segurança no Brasil.

A chegada ao país, porém, está longe de representar um recomeço tranquilo. Um atentado atinge Rayburn e sua família, deixando apenas sua filha, Poe (Billie Boullet), entre os sobreviventes. A jovem passa a ser perseguida pelos criminosos responsáveis pelo ataque.

Diante da situação, Creasy assume a missão de protegê-la e parte em busca dos responsáveis pela tragédia. O objetivo transforma o personagem novamente em um homem disposto a enfrentar situações extremas, enquanto tenta lidar com os próprios demônios.

Sete episódios para encaixar na rotina

Com sete episódios de aproximadamente 45 minutos, Homem em Chamas reúne cerca de cinco horas de conteúdo. O formato favorece quem quer começar uma série durante a semana sem precisar reservar um dia inteiro para terminar a história.

É possível assistir a um episódio por dia e acompanhar a trajetória de Creasy mesmo entre compromissos de trabalho, estudos e outras atividades. Para quem estiver procurando algo para ocupar aquele período livre depois de um dia corrido, a produção entrega uma história de ritmo acelerado sem exigir uma maratona interminável.

O formato também ajuda a explicar por que a série pode funcionar bem para quem procura uma opção de suspense para assistir aos poucos, mas ainda quer uma trama capaz de manter a curiosidade de um episódio para o outro.

Produção tem forte conexão com o Brasil

Apesar de ser uma produção internacional, Homem em Chamas possui uma ligação significativa com o Brasil. Parte da história se passa no país, com o Rio de Janeiro servindo tanto como cenário da narrativa quanto como locação para as gravações.

As filmagens também passaram por São Paulo, México e Itália, ampliando o alcance visual da produção. A presença brasileira não fica restrita aos cenários: o elenco reúne diversos atores do país.

Entre eles está Alice Braga, que interpreta Valéria, uma taxista que conhece bem as ruas do Rio de Janeiro e acaba ajudando Creasy a esconder Poe e investigar os responsáveis pela morte de Rayburn.

A atriz divide o elenco com Yahya Abdul-Mateen II, Bobby Cannavale, Scoot McNairy, Paul Ben-Victor e Billie Boullet. A produção também conta com Thomás Aquino, conhecido por trabalhos como DNA do Crime, Bacurau, Os Outros e O Agente Secreto.

Na história, Aquino interpreta Soares, chefe da segurança do presidente brasileiro, personagem envolvido no início da trajetória de Creasy e Rayburn no país.

Elenco reúne nomes conhecidos

Yahya Abdul-Mateen II assume o papel principal como Creasy. O ator é conhecido por produções como Aquaman, Magnum e A Lenda de Candyman, além de ter recebido um Emmy em 2020 por sua atuação em Watchmen, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para a TV.

Billie Boullet interpreta Poe, jovem protegida pelo protagonista. A atriz ganhou destaque ao interpretar Anne Frank na minissérie A Small Light, trabalho que também lhe rendeu uma indicação ao Critics Choice Award em 2024.

Alice Braga aparece como uma das principais figuras ao lado da dupla. Sua personagem se torna importante para a investigação conduzida por Creasy pelas ruas cariocas.

A produção ainda reúne outros atores brasileiros, como Billy Blanco Jr., Jefferson Baptista, Rei Black, Iago Xavier e Pâmela Germano, além de nomes internacionais como Bobby Cannavale e Scoot McNairy.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de ação e suspense, Homem em Chamas é uma opção que vale entrar na lista para assistir, ou até ser revisitada ao longo desta semana.

O formato enxuto, com sete episódios, permite acompanhar a história sem precisar enfrentar uma temporada extensa. Para quem está procurando algo para assistir no tempo livre e fugir do tédio depois de um dia cheio, a produção entrega uma maratona com ação, investigação, vingança e reviravoltas.

O sucesso de 11 milhões de visualizações em apenas quatro dias mostra ainda que a minissérie conseguiu conquistar rapidamente o público quando chegou à Netflix. O resultado colocou a adaptação do livro homônimo de A. J. Quinnell em evidência justamente por combinar ação, suspense, vingança e uma ambientação brasileira com um elenco internacional.