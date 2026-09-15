O passado de Rambo finalmente será revelado nos cinemas; veja novo filme

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Rambo, a clássica franquia de ação está prestes a retornar aos cinemas, mas com uma grande mudança para os fãs. O icônico soldado de elite ganhará um novo filme que explorará sua juventude, trazendo um novo protagonista e marcando o fim da era de Sylvester Stallone no papel principal.

Qual é a data de estreia e a história do novo filme?

O longa, intitulado apenas John Rambo, tem sua estreia confirmada para o dia 3 de junho de 2027.

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A trama funcionará como um prelúdio, focada em contar a história de origem do famoso personagem. O objetivo da produção é mostrar os eventos que antecedem o clássico Rambo - Programado Para Matar, momento em que o soldado retorna aos Estados Unidos como um veterano marcado pela Guerra do Vietnã e acaba sendo recebido com agressividade e rejeição pela sociedade.

O substituto de Sylvester Stallone e o novo elenco

O personagem passará por um drástico rejuvenescimento. O veterano Sylvester Stallone passa o bastão para Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei). O ator foi escolhido para o papel após demonstrar seu potencial no gênero no intenso drama Tempo de Guerra.

Além do novo protagonista, o filme já confirmou outros grandes nomes em seu elenco:

David Harbour (Stranger Things): assumirá o papel do icônico mentor de Rambo, o Coronel Trautman.

James Franco (Rainha do Deserto): marcando seu retorno a grandes produções de Hollywood.

Tayme Thapthimthong (The White Lotus).

Yao (Pecadores).

Jason Tobin (Warrior).

Quincy Isaiah (Hora de Vencer).

A cadeira de diretor será ocupada por Jalmari Helander, aclamado por seu trabalho em Sisu: Uma História de Determinação. Segundo o cineasta, assumir o comando de John Rambo é a realização de um sonho de infância, visto que foi justamente este personagem que despertou sua paixão pelo cinema de ação no passado.