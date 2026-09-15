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PREMIAÇÃO

Emmy 2026: confira os principais vencedores da maior premiação da TV

Premiação aconteceu na noite de segunda-feira, 14

Edvaldo Sales
Por
Premiação aconteceu na noite de segunda-feira, 14
Premiação aconteceu na noite de segunda-feira, 14 - Foto: AFP

As principais séries da última temporada dos Estados Unidos foram consagradas na noite de segunda-feira, 14, no Emmy 2026. O evento chegou à 78ª edição sem muitas surpresas

Os grandes vencedores da noite foram ‘The Pitt’, que venceu a estatueta de Melhor Série Dramática, e ‘O Segredo de Widow's Bay’, que levou o prêmio de Melhor Série de Comédia.

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Os favoritos Noah Wyle e Matthew Rhys venceram como melhor ator em Série Dramática e de Comédia, respectivamente. Já Jean Smart conquistou o prêmio de Melhor Atriz de Comédia pela quinta vez com ‘Hacks’, conquistando um recorde histórico.

Entre as decisões mais inesperadas da academia surge a derrota de Harrison Ford, favorito para levar o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia por ‘Falando a Real’. Ele foi derrotado por Stephen Root, também de ‘O Segredo de Widow's Bay’.

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Confira abaixo a lista completa de vencedores do Emmy:

Melhor série dramática

  • A Diplomata
  • A Idade Dourada
  • O Cavaleiro dos Sete Reinos
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Seus Amigos e Vizinhos

Melhor Série Cômica

  • Abbott Elementary
  • O Urso
  • Hacks
  • Margo Está em Apuros
  • Ninguém Quer
  • Only Murders in the Building
  • Falando a Real
  • O Segredo de Widow's Bay

Melhor Série Limitada ou Antologia

  • All Her Fault
  • O Monstro em Mim
  • Treta
  • DTF St. Louis
  • História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Melhor Telefilme

  • Chefes de Estado
  • Miss You, Love You
  • De Férias Com Você
  • Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
  • Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma

Melhor Ator em Série Dramática

  • Sterling K. Brown - Paradise
  • Gary Oldman - Slow Horses
  • Mark Ruffalo - Task: Unidade Especial
  • Rufus Sewell - A Diplomata
  • Noah Wyle - The Pitt

Melhor Atriz em Série Dramática

  • Carrie Coon - A Idade Dourada
  • Chase Infiniti - Os Testamentos: Das Filhas de Gilead
  • Keri Russell - A Diplomata
  • Rhea Seehorn - Pluribus
  • Zendaya - Euphoria

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

  • Patrick Ball - The Pitt
  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Shawn Hatosy - The Pitt
  • Gerran Howell - The Pitt
  • Jack Lowden - Slow Horses
  • Tom Pelphrey - Task: Unidade Especial
  • Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

  • Taylor Dearden - The Pitt
  • Fiona Dourif - The Pitt
  • Allison Janney - A Diplomata
  • Katherine LaNasa - The Pitt
  • Spideh Moafi - The Pitt
  • Julianne Nicholson - Paradise
  • Karolina Wydra - Pluribus

Melhor Ator em Série Cômica

  • Yahya Abdul-Mateen II - Magnum
  • Steve Carell - Rooster
  • Matthew Rhys - Widow's Bay
  • Jason Segel - Falando a Real
  • Martin Short - Only Murders in the Building

Melhor Atriz em Série Cômica

  • Quinta Brunson - Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri - O Urso
  • Elle Fanning - Margo Está em Apuros
  • Lisa Kudrow - The Comeback
  • Ícone vencedor
  • Jean Smart - Hacks

Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica

  • Colman Domingo - As Quatro Estações do Ano
  • Paul W. Downs - Hacks
  • Harrison Ford - Falando a Real
  • Nick Offerman - Margo Está em Apuros
  • Stephen Root - O Segredo de Widow's Bay
  • Michael Urie - Falando a Real
  • Tyler James Williams - Abbott Elementary

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica

  • Dale Dickey - Widow's Bay
  • Hannah Einbinder - Hacks
  • Janelle James - Abbott Elementary
  • Kate O'Flynn - Widow's Bay
  • Michelle Pfeiffer - Margo Está em Apuros
  • Megan Stalter - Hacks
  • Jessica Williams - Falando a Real

Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Riz Ahmed - A Isca
  • Jason Bateman - Black Rabbit
  • Charlie Hunnam - Monstro: A História de Ed Gein
  • Oscar Isaac - Treta
  • Matthew Rhys - O Monstro em Mim

Melhor Atriz em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Claire Danes - O Monstro em Mim
  • Sally Field - Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
  • Carey Mulligan - Treta
  • Sara Pidgeon - História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
  • Sarah Snook - All Her Fault

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Jason Bateman - DTF St. Louis
  • Richard Gadd - Pela Metade
  • David Harbour - DTF St. Louis
  • Richard Jenkins - DTF St. Louis
  • Charles Melton - Treta
  • Nick Offerman - Como um Relâmpago

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Linda Cardellini - DTF St. Louis
  • Dakota Fanning - All Her Fault
  • Laurie Metcalf - Monstro: A História de Ed Gein
  • Joy Sunday - DTF St. Louis
  • Youn Yuh-jung - Treta
  • Constance Zimmer - História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Melhor ator convidado em série dramática

  • Colman Domingo - Euphoria
  • Ernest Harden Jr. - The Pitt
  • Jeff Hiller - Pluribus
  • Jeff Kober - The Pitt
  • Jonathan Pryce - Slow Horses
  • Bradley Whitford - A Diplomata

Melhor Atriz Convidada em Série Dramática

  • Brittany Allen - The Pitt
  • Tal Anderson - The Pitt
  • Tina Ivlev - The Pitt
  • Miriam Shor - Pluribus
  • Merritt Wever - A Idade Dourada
  • Shailene Woodley - Paradise

Melhor Ator Convidado em Série Cômica

  • Michael J. Fox - Falando a Real
  • Brett Goldstein - Falando a Real
  • Hamish Linklater - Widow's Bay
  • Christopher McDonald - Hacks
  • Rob Reiner - O Urso
  • Connor Storrie - Saturday Night Live

Melhor Atriz Convidada em Série Cômica

  • Leslie Bibb - Hacks
  • Jamie Lee Curtis - O Urso
  • Betty Gilpin - Widow's Bay
  • Cherry Jones - Hacks
  • Laurie Metcalf - Hacks
  • Kaitlin Olson - Hacks
  • Lauren Weedman - Hacks

Melhor Direção em Série Dramática

  • Salli Richardson Whitfield - "My Mind is Made Up" (A Idade Dourada)
  • Hanelle M. Culpepper - "Exodus" (Paradise)
  • Noah Wyle - "12:00 P.M." (The Pitt)
  • Vince Gilligan - "We is Us" (Pluribus)
  • Saul Metzstein - "Scars" (Slow Horses)
  • Salli Richardson Whitfield, "Out Beyond Ideas Of Wrongdoing And Rightdoing, There Is A River" (Task: Unidade Especial)

Melhor Direção em Série Cômica

  • Randall Einhorn - "Ballgame" (Abbott Elementary)
  • Christopher Storer - "Bears" (O Urso)
  • Andrew DeYoung - " Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does" (A Cadeira)
  • Lucia Aniello - "Hacks" (Hacks)
  • Mary Lou Belli - "Give It Arrest" (The Ms. Pat Show)
  • Hiro Murai - "Welcome To Widow's Bay!" (O Segredo de Widow's Bay)

Melhor Direção em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Jake Schreier - "It Will Stay This Way And You Will Obey" (Treta)
  • Lee Sung Jin - "Oh, The Comfort, The Inexpressible Comfort" (Treta)
  • Jason Bateman - "The Black Rabbits" (Black Rabbit)
  • Steven Conrad - DTF St. Louis

Melhor roteiro em série dramática

  • Peter Ackerman & Debora Cahn - "Amagansett" (A Diplomata)
  • Kirsten Pierre-Geyfman & R. Scott Gemmill - "1:00 P.M." (The Pitt)
  • Valerie Chu - "12:00 P.M." (The Pitt)
  • Vince Gilligan - "We Is Us" (Pluribus)
  • Will Smith - "Scars" (Slow Horses)
  • Brad Ingelsby - "A Still Small Voice" (Task: Unidade Especial)

Melhor roteiro em série cômica

  • Quinta Brunson - "Team Building" (Abbott Elementary)
  • Tim Robinson & Zack Kanin - "Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does" (A Cadeira)
  • Michael Patrick King & Lisa Kudrow - "Valerie Does It All" (The Comeback)
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs & Jen Statsky - "Hacks" (Hacks)
  • Anthony King - "Mergers And Acquisitions" (Na Mira do Júri: Retiro Corporativo)
  • Katie Dippold - "Welcome To Widow's Bay!" (Widow's Bay)

Melhor Roteiro em Série Limitada, Antologia ou Telefilme

  • Megan Gallagher - "Episode 8" (All Her Fault)
  • Gabe Rotter & Daniel Pearle - "Sick Puppy" (O Monstro em Mim)
  • Lee Sung Jin - "All The Things We're Never Going To Have " (Treta)
  • Mike Makowsky - Como um Relâmpago
  • Steven Conrad - DTF St. Louis

Melhor Reality de Competição

  • Dancing With the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Melhor Série de Variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Show With Stephen Colbert
  • Saturday Night Live
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