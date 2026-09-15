PREMIAÇÃO
Emmy 2026: confira os principais vencedores da maior premiação da TV
Premiação aconteceu na noite de segunda-feira, 14
As principais séries da última temporada dos Estados Unidos foram consagradas na noite de segunda-feira, 14, no Emmy 2026. O evento chegou à 78ª edição sem muitas surpresas
Os grandes vencedores da noite foram ‘The Pitt’, que venceu a estatueta de Melhor Série Dramática, e ‘O Segredo de Widow's Bay’, que levou o prêmio de Melhor Série de Comédia.
Os favoritos Noah Wyle e Matthew Rhys venceram como melhor ator em Série Dramática e de Comédia, respectivamente. Já Jean Smart conquistou o prêmio de Melhor Atriz de Comédia pela quinta vez com ‘Hacks’, conquistando um recorde histórico.
Entre as decisões mais inesperadas da academia surge a derrota de Harrison Ford, favorito para levar o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia por ‘Falando a Real’. Ele foi derrotado por Stephen Root, também de ‘O Segredo de Widow's Bay’.
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Confira abaixo a lista completa de vencedores do Emmy:
Melhor série dramática
- A Diplomata
- A Idade Dourada
- O Cavaleiro dos Sete Reinos
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Seus Amigos e Vizinhos
Melhor Série Cômica
- Abbott Elementary
- O Urso
- Hacks
- Margo Está em Apuros
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- Falando a Real
- O Segredo de Widow's Bay
Melhor Série Limitada ou Antologia
- All Her Fault
- O Monstro em Mim
- Treta
- DTF St. Louis
- História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Melhor Telefilme
- Chefes de Estado
- Miss You, Love You
- De Férias Com Você
- Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
- Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma
Melhor Ator em Série Dramática
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task: Unidade Especial
- Rufus Sewell - A Diplomata
- Noah Wyle - The Pitt
Melhor Atriz em Série Dramática
- Carrie Coon - A Idade Dourada
- Chase Infiniti - Os Testamentos: Das Filhas de Gilead
- Keri Russell - A Diplomata
- Rhea Seehorn - Pluribus
- Zendaya - Euphoria
Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática
- Patrick Ball - The Pitt
- Billy Crudup - The Morning Show
- Shawn Hatosy - The Pitt
- Gerran Howell - The Pitt
- Jack Lowden - Slow Horses
- Tom Pelphrey - Task: Unidade Especial
- Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática
- Taylor Dearden - The Pitt
- Fiona Dourif - The Pitt
- Allison Janney - A Diplomata
- Katherine LaNasa - The Pitt
- Spideh Moafi - The Pitt
- Julianne Nicholson - Paradise
- Karolina Wydra - Pluribus
Melhor Ator em Série Cômica
- Yahya Abdul-Mateen II - Magnum
- Steve Carell - Rooster
- Matthew Rhys - Widow's Bay
- Jason Segel - Falando a Real
- Martin Short - Only Murders in the Building
Melhor Atriz em Série Cômica
- Quinta Brunson - Abbott Elementary
- Ayo Edebiri - O Urso
- Elle Fanning - Margo Está em Apuros
- Lisa Kudrow - The Comeback
- Ícone vencedor
- Jean Smart - Hacks
Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica
- Colman Domingo - As Quatro Estações do Ano
- Paul W. Downs - Hacks
- Harrison Ford - Falando a Real
- Nick Offerman - Margo Está em Apuros
- Stephen Root - O Segredo de Widow's Bay
- Michael Urie - Falando a Real
- Tyler James Williams - Abbott Elementary
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica
- Dale Dickey - Widow's Bay
- Hannah Einbinder - Hacks
- Janelle James - Abbott Elementary
- Kate O'Flynn - Widow's Bay
- Michelle Pfeiffer - Margo Está em Apuros
- Megan Stalter - Hacks
- Jessica Williams - Falando a Real
Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Riz Ahmed - A Isca
- Jason Bateman - Black Rabbit
- Charlie Hunnam - Monstro: A História de Ed Gein
- Oscar Isaac - Treta
- Matthew Rhys - O Monstro em Mim
Melhor Atriz em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Claire Danes - O Monstro em Mim
- Sally Field - Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
- Carey Mulligan - Treta
- Sara Pidgeon - História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
- Sarah Snook - All Her Fault
Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Jason Bateman - DTF St. Louis
- Richard Gadd - Pela Metade
- David Harbour - DTF St. Louis
- Richard Jenkins - DTF St. Louis
- Charles Melton - Treta
- Nick Offerman - Como um Relâmpago
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Linda Cardellini - DTF St. Louis
- Dakota Fanning - All Her Fault
- Laurie Metcalf - Monstro: A História de Ed Gein
- Joy Sunday - DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung - Treta
- Constance Zimmer - História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Melhor ator convidado em série dramática
- Colman Domingo - Euphoria
- Ernest Harden Jr. - The Pitt
- Jeff Hiller - Pluribus
- Jeff Kober - The Pitt
- Jonathan Pryce - Slow Horses
- Bradley Whitford - A Diplomata
Melhor Atriz Convidada em Série Dramática
- Brittany Allen - The Pitt
- Tal Anderson - The Pitt
- Tina Ivlev - The Pitt
- Miriam Shor - Pluribus
- Merritt Wever - A Idade Dourada
- Shailene Woodley - Paradise
Melhor Ator Convidado em Série Cômica
- Michael J. Fox - Falando a Real
- Brett Goldstein - Falando a Real
- Hamish Linklater - Widow's Bay
- Christopher McDonald - Hacks
- Rob Reiner - O Urso
- Connor Storrie - Saturday Night Live
Melhor Atriz Convidada em Série Cômica
- Leslie Bibb - Hacks
- Jamie Lee Curtis - O Urso
- Betty Gilpin - Widow's Bay
- Cherry Jones - Hacks
- Laurie Metcalf - Hacks
- Kaitlin Olson - Hacks
- Lauren Weedman - Hacks
Melhor Direção em Série Dramática
- Salli Richardson Whitfield - "My Mind is Made Up" (A Idade Dourada)
- Hanelle M. Culpepper - "Exodus" (Paradise)
- Noah Wyle - "12:00 P.M." (The Pitt)
- Vince Gilligan - "We is Us" (Pluribus)
- Saul Metzstein - "Scars" (Slow Horses)
- Salli Richardson Whitfield, "Out Beyond Ideas Of Wrongdoing And Rightdoing, There Is A River" (Task: Unidade Especial)
Melhor Direção em Série Cômica
- Randall Einhorn - "Ballgame" (Abbott Elementary)
- Christopher Storer - "Bears" (O Urso)
- Andrew DeYoung - " Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does" (A Cadeira)
- Lucia Aniello - "Hacks" (Hacks)
- Mary Lou Belli - "Give It Arrest" (The Ms. Pat Show)
- Hiro Murai - "Welcome To Widow's Bay!" (O Segredo de Widow's Bay)
Melhor Direção em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Jake Schreier - "It Will Stay This Way And You Will Obey" (Treta)
- Lee Sung Jin - "Oh, The Comfort, The Inexpressible Comfort" (Treta)
- Jason Bateman - "The Black Rabbits" (Black Rabbit)
- Steven Conrad - DTF St. Louis
Melhor roteiro em série dramática
- Peter Ackerman & Debora Cahn - "Amagansett" (A Diplomata)
- Kirsten Pierre-Geyfman & R. Scott Gemmill - "1:00 P.M." (The Pitt)
- Valerie Chu - "12:00 P.M." (The Pitt)
- Vince Gilligan - "We Is Us" (Pluribus)
- Will Smith - "Scars" (Slow Horses)
- Brad Ingelsby - "A Still Small Voice" (Task: Unidade Especial)
Melhor roteiro em série cômica
- Quinta Brunson - "Team Building" (Abbott Elementary)
- Tim Robinson & Zack Kanin - "Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does" (A Cadeira)
- Michael Patrick King & Lisa Kudrow - "Valerie Does It All" (The Comeback)
- Lucia Aniello, Paul W. Downs & Jen Statsky - "Hacks" (Hacks)
- Anthony King - "Mergers And Acquisitions" (Na Mira do Júri: Retiro Corporativo)
- Katie Dippold - "Welcome To Widow's Bay!" (Widow's Bay)
Melhor Roteiro em Série Limitada, Antologia ou Telefilme
- Megan Gallagher - "Episode 8" (All Her Fault)
- Gabe Rotter & Daniel Pearle - "Sick Puppy" (O Monstro em Mim)
- Lee Sung Jin - "All The Things We're Never Going To Have " (Treta)
- Mike Makowsky - Como um Relâmpago
- Steven Conrad - DTF St. Louis
Melhor Reality de Competição
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Melhor Série de Variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live