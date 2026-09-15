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Série com 8 episódios é a melhor adaptação da história da Netflix
Produção de Mike Flanagan transforma obras de Edgar Allan Poe em uma história de horror
Em meio à correria da semana, encontrar uma série capaz de prender a atenção sem exigir uma longa maratona pode ser uma boa maneira de aproveitar algumas horas de descanso. Para quem procura terror, suspense e mistério, a Netflix tem uma minissérie que merece ser redescoberta: A Queda da Casa de Usher.
Lançada em 2023, a produção criada por Mike Flanagan adapta diferentes obras de Edgar Allan Poe para construir uma narrativa própria sobre uma família milionária cercada por mortes misteriosas.
Com oito episódios, a história combina horror psicológico, elementos góticos, sátira social e cenas de violência que estão entre as mais gráficas da filmografia do diretor.
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Apesar de ter feito sucesso na plataforma, a série acabou ficando menos lembrada diante de outros lançamentos do streaming. Para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio com uma história fechada, a produção pode ser uma alternativa para revisitar ao longo desta semana.
Uma família poderosa começa a desmoronar
A história acompanha Roderick Usher, interpretado por Bruce Greenwood, um empresário bilionário do setor farmacêutico que vê sua família entrar em uma sequência de acontecimentos cada vez mais macabros.
Enquanto o promotor Auguste Dupin, vivido por Carl Lumbly, tenta responsabilizar a empresa dos Usher pelas mortes provocadas por um analgésico altamente viciante, os filhos de Roderick começam a morrer um após o outro em circunstâncias violentas e misteriosas.
O ponto de partida aproveita elementos do conto que dá nome à produção, mas a série expande consideravelmente a história para criar uma narrativa sobre poder, ganância, culpa e as consequências das escolhas de uma família.
Edgar Allan Poe aparece em toda parte
Um dos aspectos mais interessantes da minissérie está na maneira como Mike Flanagan utiliza a obra de Poe.
Em vez de adaptar apenas A Queda da Casa de Usher, a produção reúne referências a diversos contos, poemas e até pessoas relacionadas à vida do escritor. Os títulos dos episódios, os nomes dos personagens e determinados diálogos também fazem parte dessa rede de referências.
A quantidade de alusões é tão grande que estima-se que a série tenha mais de uma centena de referências à obra do autor. A estratégia permite que a produção conte uma história praticamente original sem abandonar a identidade literária de Poe.
O terror vai muito além dos sustos
Embora seja uma série de horror, A Queda da Casa de Usher não depende exclusivamente de sustos repentinos. A produção investe na construção de uma atmosfera cada vez mais perturbadora, combinando terror psicológico com uma estética gótica.
Ao longo dos episódios, porém, o horror também se torna extremamente visual. Cada um dos seis filhos de Roderick ganha destaque em um dos capítulos centrais, e suas histórias terminam em acontecimentos cada vez mais violentos.
Corpos mutilados, queimaduras, deformações e mortes provocadas por situações absurdas fazem parte da escalada de violência da minissérie. O resultado aproxima a produção de uma estética mais exagerada e teatral do horror, sem abandonar a preocupação com os personagens e os conflitos familiares.
A série transforma Poe em uma crítica ao poder
A adaptação também atualiza os temas presentes na literatura de Poe para abordar questões contemporâneas.
A família Usher é apresentada como uma dinastia bilionária do setor farmacêutico, e sua riqueza passa a estar diretamente relacionada às consequências de seus negócios.
Dessa forma, a produção transforma a história de uma família marcada por doença, luto e relações familiares complicadas em uma sátira sobre ganância, capitalismo e privilégio.
A riqueza dos personagens contrasta com a quantidade de vidas afetadas por suas decisões, fazendo com que o sobrenatural funcione também como uma representação das consequências de um sistema de poder levado ao extremo.
Um grande elenco dá vida à família Usher
Além de Bruce Greenwood, a produção reúne nomes conhecidos que já trabalharam com Mike Flanagan, entre eles Carla Gugino, Samantha Sloyan, Henry Thomas, Kate Siegel, Rahul Kohli e Zach Gilford. O elenco também conta com Mary McDonnell e Mark Hamill.
As interpretações acompanham o tom mais exagerado adotado pela série. Henry Thomas, por exemplo, leva seu personagem para uma abordagem próxima da paródia, enquanto Samantha Sloyan constrói uma figura marcada pela raiva e pela tensão.
Já Greenwood e Gugino aparecem como peças fundamentais para entender a proposta da produção. Roderick Usher funciona como o centro dramático da história. Bruce Greenwood constrói um personagem poderoso e moralmente condenável, mas que não é tratado apenas como uma figura sem sentimentos.
Carla Gugino, por outro lado, assume uma atuação mais teatral e extravagante, explorando diferentes facetas da personagem e ajudando a estabelecer o tom grotesco da narrativa.
Essa combinação entre interpretações dramáticas e performances mais exageradas combina com a proposta visual da minissérie, que transforma os elementos de Poe em algo simultaneamente sombrio, grotesco e estilizado.
Uma maratona fechada na Netflix
Com oito episódios, a produção apresenta uma história completa e não depende de uma continuação para encerrar sua narrativa.
O primeiro capítulo introduz a família e o conflito central, enquanto o último fecha a trajetória dos Usher. Os episódios intermediários acompanham individualmente os filhos de Roderick e mostram como a família vai sendo destruída pouco a pouco.
Para quem procura uma produção de terror com começo, desenvolvimento e conclusão, é uma opção que pode ser encaixada na rotina sem a necessidade de acompanhar várias temporadas.
Recepção reforça o sucesso da produção
A série também teve uma recepção positiva entre crítica e público. No Rotten Tomatoes, A Queda da Casa de Usher registra 91% de aprovação da crítica e 81% de aprovação do público.
A avaliação acompanha os principais pontos fortes da produção: a adaptação criativa das obras de Poe, o elenco, a atmosfera de terror e a maneira como Mike Flanagan combina horror com uma crítica à concentração de riqueza e poder.
Vale a pena?
Sim. Para os fãs de suspense, terror e histórias com atmosfera gótica, A Queda da Casa de Usher é uma produção que merece ser revisitada ao longo desta semana.
A série consegue transformar diferentes obras de Edgar Allan Poe em uma narrativa única, enquanto aposta em personagens complexos, um grande elenco, mortes criativas e uma estética que não tem medo de exagerar.
O resultado é uma minissérie especialmente interessante para quem gosta de terror com identidade própria. Mesmo tendo sido lançada em 2023, A Queda da Casa de Usher continua sendo uma opção forte para quem quer fugir do tédio e mergulhar em uma história cheia de mistério, violência e referências literárias.