Novo filme no TOP 1 do Prime Video vira sucesso absoluto em 2026

Nada como encaixar um bom filme no tempo livre após um dia cheio. Para quem quer aproveitar a folga ou simplesmente relaxar depois de uma rotina cansativa, o Prime Video tem uma opção que combina romance, ação, suspense e perigo em uma história marcada por uma atração difícil de ignorar.

Trata-se de Atraídos Pelo Destino, que atualmente ocupa o TOP 1 do Prime Video e já se tornou um sucesso absoluto.

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A produção, estrelada por Ester Expósito e Hugo Diego García, acompanha uma jovem rica que passa a viver sob proteção depois de ser sequestrada.

O que começa como uma relação estritamente profissional entre a protagonista e seu guarda-costas rapidamente ganha novos contornos, enquanto ameaças e segredos tornam a convivência ainda mais complicada.

O longa é uma das grandes apostas do Prime Video para 2026 e adapta o primeiro livro da duologia Enfrentados, escrita por Mercedes Ron, autora também conhecida pelas obras que deram origem a outras produções populares da plataforma.

Um romance cercado pelo perigo

Atraídos Pelo Destino acompanha Marfil Cortés, filha de um rico empresário espanhol, que vê sua vida mudar completamente após ser sequestrada e posteriormente libertada. O episódio faz com que seu pai contrate Sebastian Moore como segurança pessoal.

A partir daí, os dois passam a dividir grande parte do tempo. Marfil é independente e tem uma personalidade forte, enquanto Sebastian mantém uma postura mais fechada e profissional. A convivência, porém, começa a romper a distância entre eles.

O relacionamento ganha força justamente quando os dois deveriam manter limites. A atração surge em meio à tensão, mas a história não fica restrita ao romance: ao retornarem à Espanha, novas ameaças aparecem e fazem com que Marfil e Sebastian precisem lidar com um cenário em que nada é exatamente o que parece.

A combinação de romance proibido, perigo, segredos e ação coloca o filme entre as opções para quem procura uma produção capaz de prender a atenção durante o tempo livre.

Filme reúne romance, ação e reviravoltas

Dirigido por Óscar Pedraza, o longa aposta em uma fórmula que já conquistou leitores e espectadores das adaptações de Mercedes Ron. A história coloca lado a lado dois personagens de personalidades opostas e cria uma relação que evolui enquanto os acontecimentos ao redor aumentam a tensão.

A proposta pode lembrar outras produções do gênero, especialmente para quem conhece adaptações anteriores da autora, como Minha Culpa. Ainda assim, o filme encontra seu principal atrativo na dinâmica entre os protagonistas e na combinação entre o romance e os acontecimentos perigosos que cercam a personagem.

A presença de Ester Expósito é um dos pontos de destaque. Conhecida por trabalhos como Vênus e Elite, a atriz interpreta Marfil com uma postura que alterna vulnerabilidade e força, ajudando a sustentar uma personagem que tenta esconder suas fragilidades.

Já Hugo Diego García assume o papel de Sebastian, construindo um personagem inicialmente frio e reservado. A química entre os dois protagonistas se torna importante para que o romance avance, especialmente diante dos obstáculos impostos pela própria situação em que se encontram.

Quem está no elenco?

Além de Ester Expósito e Hugo Diego García, o elenco conta com Eric Masip como Iván, Pablo Molinero como Alejandro, Zoe Bonafonte como Gabriela, Lluís Homar como Logan e Joaquín Ferreira como Ray.

A produção é da Pokeepsie Films, da Banijay Iberia, com Álex de la Iglesia e Carolina Bang como produtores. A direção é de Óscar Pedraza e o roteiro fica por conta de Sofía Cuenca, conhecida por trabalhos como Sua Culpa e Nossa Culpa.

O projeto também representa uma nova etapa da parceria entre o Prime Video e Mercedes Ron. Antes de Atraídos Pelo Destino, a plataforma já havia levado às telas adaptações da trilogia Culpados e de Diga-me Baixinho.

Vale a pena?

Sim, mas com ressalvas, principalmente para quem gosta de filmes que misturam romance e ação.

Atraídos Pelo Destino funciona como uma opção para quem quer aproveitar algumas horas de descanso com uma história de relacionamento proibido, perigo e suspense. Por outro lado, espectadores mais exigentes podem se decepcionar com a produção, especialmente pelo roteiro simples e marcado por clichês.

O filme também pode agradar aos fãs de Mercedes Ron e de adaptações voltadas ao romance jovem, especialmente aqueles que gostam de protagonistas com forte química e histórias em que a relação amorosa se desenvolve enquanto os personagens enfrentam ameaças.

Com o longa atualmente no TOP 1 do Prime Video e com a sequência confirmada, a produção se consolida como uma das opções de destaque para quem procura algo envolvente para assistir depois de um dia cheio, durante uma folga ou simplesmente quando bate aquela vontade de acompanhar uma história emocionante até o fim.