Série de suspense da Netflix tem 69 milhões de views e só 5 episódios

Estamos na terça-feira e, mesmo com a correria dos estudos e do trabalho, sempre existe aquele momento em que dá vontade de esquecer as obrigações e aproveitar algumas horas de descanso diante de uma boa série.

Para quem procura uma produção capaz de prender a atenção sem exigir vários dias de maratona, a Netflix tem uma opção que pode salvar o tempo livre durante a semana: Sereias.

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Lançada em 2025, a minissérie se tornou um dos grandes sucessos da plataforma naquele ano. A produção alcançou 69 milhões de visualizações e permaneceu por duas semanas no primeiro lugar entre os títulos mais assistidos do streaming.

Com apenas cinco episódios, a história aposta em suspense, mistério, conflitos familiares, diferenças de classe e disputas de poder para construir uma trama que avança rapidamente. É uma escolha para quem quer fugir do tédio e assistir a algo envolvente sem precisar comprometer toda a semana.



Uma história cercada de segredos

A trama acompanha Devon, interpretada por Meghann Fahy, uma mulher que está enfrentando problemas com o álcool enquanto também precisa cuidar do pai, diagnosticado com demência.

Diante da situação, ela procura a irmã mais nova, Simone, vivida por Milly Alcock, que está distante da família desde que começou a trabalhar para uma mulher rica e misteriosa.

Simone atua como assistente pessoal de Michaela Kell, personagem de Julianne Moore, uma bilionária cuja influência sobre a jovem desperta a desconfiança de Devon.

Preocupada com a relação entre as duas, Devon decide ir até a ilha onde a irmã está trabalhando. O que parecia ser apenas uma tentativa de descobrir o que estava acontecendo acaba colocando a personagem em um universo de luxo, manipulação, segredos e relações cada vez mais tensas.

O suspense cresce justamente porque Devon passa a acreditar que Simone está sendo controlada pela chefe e chega a suspeitar que a irmã possa estar envolvida em uma espécie de seita perigosa.

Cinco episódios para acompanhar durante a semana

A história de Sereias acontece durante apenas um final de semana, o que contribui para o ritmo intenso da produção. A série tem cinco episódios e foi construída para desenvolver rapidamente os conflitos entre suas protagonistas.

A ambientação em uma ilha paradisíaca funciona como contraponto para tudo o que acontece entre os personagens. Por trás do cenário luxuoso, existem problemas familiares, traumas, relações de poder e diferenças sociais que vão ficando cada vez mais evidentes.

A produção também é uma adaptação da peça teatral Elemeno Pea, escrita por Molly Smith Metzler, que também ficou responsável pela adaptação para a televisão.

Embora tenha uma trama relativamente simples em alguns momentos, a série ganha força pela complexidade de seus personagens. As relações entre as três protagonistas fazem com que o público constantemente reveja suas impressões sobre cada uma delas.

O passado das irmãs muda a forma de enxergar a história

Parte importante da narrativa está na infância de Devon e Simone. As duas cresceram em uma família marcada por dificuldades, com uma mãe doente e um pai negligente.

Simone acabou passando por orfanatos, experiência que deixou marcas profundas. Devon, por sua vez, chegou a tentar fazer faculdade, mas voltou para casa para cuidar da irmã. A diferença na forma como cada uma enfrentou esse passado ajuda a explicar a relação complicada entre elas na vida adulta.

Esse histórico também interfere na maneira como Devon encara as escolhas da irmã. Ao tentar convencê-la a voltar para casa, ela acaba reproduzindo justamente o comportamento controlador que acredita enxergar em Michaela.

Simone, entretanto, demonstra estar satisfeita com a nova vida e sabe exatamente onde quer estar. Aos poucos, a narrativa deixa de ser apenas sobre a suposta influência de Michaela e passa a questionar as próprias escolhas de Simone.

Um elenco de peso sustenta a produção

Além do trio formado por Meghann Fahy, Milly Alcock e Julianne Moore, Sereias conta com nomes como Kevin Bacon, que interpreta Peter, marido de Michaela.

A dinâmica entre os personagens também amplia os conflitos. Michaela aparece como uma mulher controladora e exigente com seus funcionários, enquanto Peter apresenta uma postura mais humilde. Ainda assim, a série deixa claro que ele também possui suas próprias contradições.

A química entre Fahy, Alcock e Moore é um dos pontos que ajudam a manter a história interessante. As três personagens possuem personalidades bastante distintas, mas carregam problemas e motivações capazes de gerar empatia e irritação ao mesmo tempo.

Luxo e tensão caminham lado a lado

Um dos principais elementos visuais da produção é justamente o contraste entre o cenário paradisíaco e os conflitos que acontecem dentro dele.

A mansão luxuosa à beira-mar se transforma em palco para discussões sobre privilégio, lealdade, trauma, relações entre mulheres e a divisão entre patrões e empregados.

O próprio título funciona como uma referência à simbologia das sereias, figuras associadas ao mesmo tempo à sedução, ao mistério e ao perigo. A ideia também se relaciona às irmãs Devon e Simone e à maneira como a produção trabalha as relações de atração, influência e poder.

O suspense envolvendo o passado de Michaela e a ex-mulher de Peter acrescenta novas dúvidas à história, mas o principal interesse está na maneira como o público passa a compreender gradualmente quem Simone realmente é.

Uma opção curta para fugir do tédio

Para quem está procurando algo para assistir no meio da semana, Sereias funciona especialmente bem por não se alongar além do necessário. A produção combina drama, suspense, mistério e uma dose de sarcasmo enquanto desenvolve seus personagens.

A narrativa também não depende apenas de grandes acontecimentos para manter a atenção. As pequenas tensões entre as personagens e as mudanças na percepção sobre cada uma delas fazem parte do que sustenta a curiosidade até o final.

Assim, mesmo sendo uma produção curta, a série consegue explorar questões familiares e sociais sem transformar a experiência em uma maratona cansativa.

Vale a pena?

Sim. Para os fãs de suspense, mistério e histórias protagonizadas por personagens femininas complexas, Sereias é uma produção que vale a pena ser revisitada ao longo desta semana.

O grande elenco, especialmente o trio formado por Meghann Fahy, Milly Alcock e Julianne Moore, ajuda a elevar a história, enquanto o roteiro aposta em conflitos, segredos e relações de poder para manter o interesse.

A produção ainda tem a vantagem de ser curta e dinâmica, tornando-se uma alternativa interessante para quem quer aproveitar o tempo livre, fugir do tédio e terminar uma história em poucos dias.

Com o sucesso alcançado em 2025 e uma trama que mistura suspense, drama e humor ácido, Sereias merece uma nova chance na Netflix, principalmente para quem procura uma série capaz de prender a atenção sem exigir uma maratona interminável.