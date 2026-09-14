Prison Break retorna com reboot e uma nova história nas prisões

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O reboot de Prison Break finalmente começou a ganhar forma. O Disney+ divulgou nesta quarta-feira, 10, o primeiro teaser de Prison Break: Black Creek, nova série da franquia, para marcar o início das gravações.

A prévia apresenta uma mulher aparentemente desesperada diante de uma janela, mas ainda não revela a data de estreia da produção.

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O novo capítulo da franquia se passará no mesmo universo da série original, mas terá uma história diferente e um novo elenco. A produção ainda não tem data definida para chegar ao streaming, com a plataforma indicando apenas que a estreia acontecerá “em breve”.

Nova história se passa dentro de uma prisão

Criada por Paul T. Scheuring, a nova série acompanha uma ex-soldado que se torna agente penitenciária e aceita trabalhar em uma das prisões mais perigosas dos Estados Unidos.

O objetivo da protagonista é descobrir até onde está disposta a ir para salvar uma pessoa que ama. A partir dessa situação, a história deve explorar um ambiente penitenciário marcado por conflitos e situações cada vez mais sombrias.

Embora esteja ambientada no mesmo universo da produção original, Prison Break: Black Creek terá uma trama independente.

Reboot não deve trazer protagonistas originais

Até o momento, não há indicação de que personagens da série de 2005 retornarão para a nova produção.

Com isso, Wentworth Miller e Dominic Purcell, protagonistas da série original, não devem fazer participações especiais no reboot, pelo menos de acordo com as informações divulgadas até agora.

A proposta é apresentar o universo de Prison Break para uma nova geração por meio de uma história e personagens inéditos.

Quem está no elenco de Prison Break: Black Creek?

O elenco confirmado até o momento conta com Emily Browning como Cassidy, personagem protagonista, além de Drake Rodger como Tommy, Lukas Gage como Jackson, Clayton Cardenas como Michael/Ghost, JR Bourne como Junior, Georgie Flores como Andrea e Myles Bullock como Darius/ “Red.”

Também estão confirmados Chris Coy, conhecido por O Fim da Rua, Lukas Gage, de Sorria 2, Drake Rodger, de Os Winchesters, e Emily Browning, de Sucker Punch: Mundo Surreal.

Teaser marca início das gravações

O primeiro teaser foi divulgado pelo Disney+ nas redes sociais e também confirmou oficialmente o título Prison Break: Black Creek.

Na prévia, uma mulher aparece de costas e parece estar desesperada enquanto bate em uma janela. O material não entrega detalhes aprofundados sobre a trama, mas marca oficialmente o início da produção.

A expectativa é de que o reboot adote um tom mais sombrio e realista para representar o ambiente penitenciário.

Veja o teaser:

Onde assistir a Prison Break?

Enquanto o reboot ainda não tem data de estreia, a série original de Prison Break está disponível no Brasil pelo Disney+.

A nova produção, Prison Break: Black Creek, também será lançada pelo serviço de streaming, mas a plataforma ainda não informou quando os episódios estarão disponíveis.