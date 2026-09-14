Filme de ação explosiva no Prime Video vai salvar o seu dia (14/09)

Nesta segunda-feira, 14, mesmo depois do fim do descanso do fim de semana, ainda dá para encontrar espaço na rotina para uma boa dose de adrenalina.

Para quem chega em casa depois de um dia cheio e cansativo ou quer aproveitar algumas horas de folga durante o feriado, o Prime Video tem uma opção capaz de transformar o tempo livre em uma sequência de perseguições, pancadaria e reviravoltas. Trata-se de Beekeeper - Rede de Vingança, um dos grandes destaques do catálogo, estrelado por Jason Statham.

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O longa é ideal para quem procura um filme envolvente de ação sem precisar encarar uma produção longa ou uma trama excessivamente complicada.

A história começa com uma vingança aparentemente pessoal, mas rapidamente cresce até envolver uma organização clandestina e pessoas muito mais poderosas do que o protagonista imaginava.

Jason Statham entra novamente no modo imparável

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Jason Statham construiu uma filmografia marcada por personagens que parecem tranquilos até serem colocados diante da situação errada.

De Carga Explosiva e Adrenalina a Infiltrado e Resgate Implacável, o ator frequentemente aparece em histórias nas quais seus personagens precisam enfrentar grupos inteiros praticamente sozinhos.

Em Beekeeper - Rede de Vingança, essa fórmula ganha uma nova camada. Statham interpreta Adam Clay, um homem que aparenta levar uma vida simples enquanto se dedica à criação de abelhas e permanece distante de grandes conflitos.

A tranquilidade, porém, acaba quando uma mulher próxima a ele perde as economias de toda a vida depois de cair em um sofisticado golpe pela internet.

Uma vingança que começa em um call center

Clay não é apenas um homem que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Antes de se aposentar, ele fazia parte dos Beekeepers, uma organização clandestina que atua quando as instituições tradicionais não conseguem manter a ordem.

A descoberta do golpe faz com que ele abandone a vida discreta e comece a procurar os responsáveis. O que inicialmente parece uma busca contra criminosos de menor escala logo revela uma rede muito maior.

A investigação começa em um pequeno call center, mas não demora para alcançar pessoas com muito mais poder e influência. A partir daí, a produção aumenta progressivamente a escala dos conflitos e coloca o protagonista diante de novos inimigos.

O filme mistura ação, conspiração e exagero

Dirigido por David Ayer, Beekeeper - Rede de Vingança é um thriller de ação lançado em 2024 que aposta justamente no exagero para construir sua identidade.

O longa coloca Statham diante de incêndios, armas, agentes federais e sequências de luta corporal. A ideia de que Adam Clay consegue entrar sozinho em lugares repletos de homens armados e sair praticamente ileso faz parte do espetáculo.

Até mesmo o conceito dos Beekeepers é levado ao extremo. As referências às abelhas deixam de ser apenas um detalhe do personagem e passam a integrar a própria lógica da história, enquanto a vingança de Clay ganha proporções cada vez maiores.

Quem gostou de Código: Vingança pode encontrar uma opção parecida

A produção conversa diretamente com quem se divertiu com Código: Vingança, outro filme recente protagonizado por Jason Statham. Naquele longa, o ator interpreta Cole Reed, um ex-agente das Forças Especiais acusado de assassinar seu chefe e perseguido enquanto tenta descobrir quem armou contra ele.

As duas produções compartilham uma estrutura semelhante: um protagonista com treinamento especial, um passado que esconde mais do que parece e uma conspiração que cresce conforme a investigação avança.

A diferença está no tom. Enquanto Código: Vingança aposta em perseguições e conspirações, Beekeeper abraça ainda mais o espetáculo de ação e não demonstra interesse em economizar nas cenas de combate.

Uma produção de ação que virou sucesso

Disponível no Prime Video, Beekeeper - Rede de Vingança arrecadou mais de US$ 162 milhões nas bilheterias, consolidando-se como um sucesso dentro do gênero de ação.

O desempenho chama atenção especialmente por se tratar de uma produção que não depende de universos de super-heróis ou de uma grande franquia para atrair o público.

O longa consegue sustentar seu apelo justamente na combinação entre Jason Statham, uma história de vingança e sequências de ação cada vez maiores. Para quem procura algo direto e movimentado, é uma alternativa que não exige muita preparação antes de apertar o play.

Um filme para encaixar no tempo livre

Com uma história construída para avançar rapidamente de um conflito para outro, Beekeeper - Rede de Vingança funciona especialmente bem para aquele momento em que a pessoa chega em casa depois de um dia cansativo e quer assistir a alguma coisa capaz de prender a atenção.

Também é uma escolha interessante para quem está de folga e quer aproveitar algumas horas do feriado para relaxar sem abrir mão de uma produção cheia de adrenalina.

Em vez de exigir concentração em dezenas de núcleos ou acompanhar uma história por vários episódios, o filme entrega uma jornada de vingança conduzida por lutas, perseguições, armas e descobertas sobre a verdadeira dimensão da organização envolvida.

Vale a pena?

Sim. Para os fãs de filmes de ação, Beekeeper - Rede de Vingança entrega exatamente o tipo de experiência que combina com quem procura uma produção eletrizante para escapar da rotina.

A presença de Jason Statham, a trama de vingança e a escalada dos conflitos fazem do longa uma opção especialmente interessante para quem gosta de protagonistas praticamente imparáveis e histórias que não demoram para colocar a ação em movimento.

Se a ideia é aproveitar o tempo livre depois de um dia cheio, descansar durante uma folga ou simplesmente encontrar um filme capaz de animar qualquer dia, o longa disponível no Prime Video cumpre bem essa função.

A mistura de conspiração, pancadaria e reviravoltas torna a produção uma escolha certeira para quem quer algumas horas de ação sem complicação.