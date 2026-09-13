Filme de ação incrível escondido na Netflix para este domingo (13/09)

Neste domingo, nada como encaixar um bom filme no tempo livre após um dia cheio, e a Netflix tem uma opção ideal para quem busca uma produção envolvente, com suspense, ação eletrizante e muitas reviravoltas.

Escondido no catálogo da plataforma, Chamas da Vingança combina a tensão de uma história de sequestro com uma relação emocional que transforma completamente o protagonista.

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Lançado em 2004 e dirigido por Tony Scott, o longa traz Denzel Washington no papel de John Creasy, um ex-agente da CIA desmotivado que chega à Cidade do México e aceita trabalhar como segurança particular de Pita Ramos, uma menina de 9 anos interpretada por Dakota Fanning.

A produção é uma escolha especialmente interessante para quem está de folga e quer aproveitar algumas horas de tempo livre para relaxar depois de uma rotina cansativa, mas sem abrir mão de uma trama capaz de prender a atenção.



Ao longo de quase 2h30, o filme aposta em uma atmosfera violenta e intensa, enquanto desenvolve a relação entre os dois personagens centrais.

Uma relação que muda o protagonista

A história começa em meio a uma onda de sequestros que toma conta do México e faz com que famílias ricas recorram a guarda-costas para proteger seus filhos. É nesse cenário que Creasy recebe de seu velho amigo Rayburn a proposta para proteger Pita, filha do empresário Samuel Ramos.

Inicialmente, o trabalho parece ser apenas mais um fardo para o ex-agente. Pita, curiosa e insistente, faz perguntas constantemente e encontra resistência no comportamento fechado do segurança. Aos poucos, porém, a convivência faz com que os dois desenvolvam uma amizade e Pita consiga romper as barreiras emocionais criadas por Creasy.

A mudança é importante para a trajetória do personagem. Solitário e infeliz, ele volta a encontrar um propósito justamente por causa da menina que deveria proteger. A situação muda de maneira brutal quando Pita é sequestrada. Mesmo gravemente ferido, Creasy decide partir em busca dos responsáveis pelo crime e fazer o possível para resgatá-la.

Ação ganha espaço entre as reviravoltas

Um dos pontos de destaque do longa está na maneira como suas diferentes situações se conectam. As motivações dos personagens são desenvolvidas de forma coesa, enquanto determinados símbolos e acontecimentos servem para alterar o rumo da história.

Um exemplo aparece durante o treinamento de Pita para uma competição. Creasy a acostuma com um barulho agudo que representa um sinal para que ela fuja. Mais tarde, quando a garota está prestes a ser sequestrada, ele dispara para o alto e ela reconhece o sinal, conseguindo fugir.

As reviravoltas também ocupam um papel importante. A decisão de matar a protagonista inicialmente conduz Creasy por um caminho de vingança, antes de a história voltar a surpreender o público com uma nova mudança nos acontecimentos. O resultado mistura características tradicionais do cinema de ação com elementos dramáticos, deixando a conclusão simultaneamente feliz e melancólica.

Denzel Washington entrega atuação intensa

O protagonista é apresentado como alguém emocionalmente fechado, frio e marcado pela infelicidade, mas que ainda consegue demonstrar afeto quando encontra alguém capaz de fazê-lo sorrir. No filme, ele esboça um sorriso apenas duas vezes durante o filme, e nas duas ocasiões está acompanhado de Pita.

A interpretação de Denzel Washington sustenta justamente essa transformação. O personagem começa cercado pela solidão e pelo desamparo, mas passa a encontrar humanidade na relação com a menina. Quando essa conexão é rompida, a violência da situação ganha ainda mais força dentro da narrativa.

Dakota Fanning também teve uma preparação específica para o papel. Antes das filmagens, a atriz mirim passou meses aperfeiçoando suas habilidades de natação e ainda fez aulas de espanhol e piano. Ela também conviveu com frequência com Marc Anthony e Radha Mitchell, que interpretam seus pais, para ajudar na construção da dinâmica familiar.

Denzel, por sua vez, treinou para se movimentar, pensar e reagir como um verdadeiro segurança particular, sob orientação do consultor técnico Don Rosche.

Vale a pena?

Sim. Para quem é fã de filmes de ação, Chamas da Vingança reúne elementos suficientes para ocupar uma tarde ou noite de folga: perseguições, violência, suspense, reviravoltas e uma história emocional que dá outra dimensão ao protagonista.



A direção de Tony Scott aposta em uma experiência visual e narrativa intensa, capaz de combinar momentos de ação com uma dimensão mais dramática. O longa foi descrito como uma releitura competente e emocionante do filme de 1987, dirigido por Élie Chouraqui, destacando-se pela atuação de Denzel Washington e da jovem Dakota Fanning.

Com quase duas horas e meia de duração, o filme pode funcionar especialmente bem para quem quer transformar o tempo livre deste domingo em uma sessão de cinema mais intensa.